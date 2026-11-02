Георги Кандев: Бдете дали обещанията се изпълняват

Георги Кандев благодари на хората, които са го подкрепили по време на изборната кампания, както и на всички български граждани, упражнили правото си на глас. В послание до тях той заяви, че демокрацията има смисъл, когато хората осъзнават силата на гласа си и я използват.
Кандев отправи благодарност и към семейството си за търпението и подкрепата през напрегнатите месеци. Той посочи, че заедно с Андрей е извървял пътя на кампанията, а близките му са понесли отсъствията, тревогите и умората, свързани с нея.
„Бдете дали обещанията се изпълняват“
По думите на Кандев през последните месеци той е срещнал десетки хиляди българи и е разговарял с тях за тревогите, надеждите и мечтите им. Той заяви, че тези срещи са му дали допълнителни сили и енергия да продължи да бъде полезен на хората и на страната.
Кандев поздрави Илияна Йотова за изборната победа и ѝ пожела успех, като подчерта, че успехът на България трябва да бъде по-важен от успеха на всеки отделен политик.„Бдете дали обещанията се изпълняват. Искайте отговори“, призова Георги Кандев.
Той призова гражданите да не се примиряват с несправедливостта, бедността и усещането, че никой не ги чува. Според Кандев властта трябва да се отчита пред хората, а не обратното. Той подчерта, че отговорността на гражданите да изискват това не приключва с изборния ден.
„Аз няма да спра“
Кандев заяви, че макар кампанията да е приключила, проблемите на хората остават. Той призова българите да не се разделят на победители и победени, защото страната е „един общ дом“.
В края на посланието си Кандев каза, че предстоят трудни времена и че България ще има нужда от всички свои граждани. „Аз няма да спра“, заяви той и призова хората да не губят вяра и надежда и да не се отказват от страната, която искат да имат.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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4 Черногледко
Коментиран от #24
14:47 02.11.2026
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6 ТО кендито
14:48 02.11.2026
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8 честен ционист
14:48 02.11.2026
9 Безпартиен
Сами се прецакаха, да се спасяват.
Пък и нямам достъп до Копринковите офшорки.
Щом новият бюджет е военна тайна, какво остава за Боташа.
Коментиран от #15, #70
14:49 02.11.2026
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11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 провинциалист
14:49 02.11.2026
13 Господин
14:50 02.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Какво искаш при милиционерска държава?
До коментар #9 от "Безпартиен":Всяка информация е военна тайна. Даже бюджетът.
14:51 02.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
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18 хахахаха
Коментиран от #30
14:52 02.11.2026
19 Добре,добре
14:52 02.11.2026
20 🦉🦉🦉🦉
"- След Минските споразумения У...йна връща на Русия ядрените си ракети."
Ко каза ми
И тоА щеше да ни е ВИЦе Президент🤔
Коментиран от #25, #42
14:53 02.11.2026
21 Съблебун
14:53 02.11.2026
22 няма как да знае това капацитета му е
До коментар #3 от "🦉🦉🦉🦉":толкова голям стига до сиситема в която е бил
14:53 02.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
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26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Какво да бдим? Ясно като бял ден
И брюкселска парашутистка за президент.
Нещо неясно?.
Коментиран от #66
14:58 02.11.2026
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30 Извинете, къде е Маша?.
До коментар #18 от "хахахаха":Защо я замествате като говорител на Кремъл?
15:01 02.11.2026
31 Кандю
15:01 02.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Анонимен
15:03 02.11.2026
34 Макробиолог
15:04 02.11.2026
35 3.14К
15:04 02.11.2026
36 Кака ти
15:05 02.11.2026
37 Защо ние да бдим
15:05 02.11.2026
38 Фенка
15:07 02.11.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 ЩЕ БДИМ КАНДЕВ
15:09 02.11.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 🦉🦉🦉🦉
До коментар #20 от "🦉🦉🦉🦉":Мили деца (00), У...йна връща Ядрените ракети след Будапещенския меморандум , който е на
5 декември 1994 г.❗
Двадесет години преди Минските😉
15:10 02.11.2026
43 Защо ние да бдим
15:10 02.11.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 евроатлантик
Коментиран от #67
15:11 02.11.2026
46 хмммм
Коментиран от #68
15:11 02.11.2026
47 Мухахаха
Коментиран от #65
15:12 02.11.2026
48 БеГемот
15:14 02.11.2026
49 Питане
15:15 02.11.2026
50 МП4
15:15 02.11.2026
51 Юуп
15:17 02.11.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Гатанка
Коментиран от #64, #75
15:25 02.11.2026
54 майко мила
15:25 02.11.2026
55 моля те
15:34 02.11.2026
56 Какво Да Бдим ?
Никога Не Са Се Изпълнявали !
15:35 02.11.2026
57 За първи път
Коментиран от #60, #79
15:36 02.11.2026
58 Византиец
Коментиран от #63
15:38 02.11.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Колумбия и ескобарците
До коментар #57 от "За първи път":има от кого вече да се поучат и как да опазят коката си ха ха ха .....
15:40 02.11.2026
61 Как пък не
Не съм ги избирал аз, за да съм им пъдар.
15:42 02.11.2026
62 Митко
15:43 02.11.2026
63 На мен не
До коментар #58 от "Византиец":Но Радев ми прилича на Тодор Живков от Планетата на маймунджулъците.
Коментиран от #77
15:43 02.11.2026
64 Митко
До коментар #53 от "Гатанка":Тук не е киев.
15:46 02.11.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Ха мит ха ни мит
До коментар #45 от "евроатлантик":Охрана в цеха при Киро.
15:47 02.11.2026
68 На теб се е метнал
До коментар #46 от "хмммм":Ген, бате. Български ген.
Коментиран от #85
15:47 02.11.2026
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Митко
До коментар #9 от "Безпартиен":Тук не е киев
Коментиран от #73
15:50 02.11.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 123
Жалко :( Пожелавам на Гюров/Кандев да направят партия и да спечелят следващите парламентарни! +1 от мен!
Коментиран от #92
15:52 02.11.2026
73 Така е
До коментар #70 от "Митко":Имаме още време бая да настигнем Киев
Коментиран от #86
15:54 02.11.2026
74 Име
Петър Волгин
15:55 02.11.2026
75 Още една
До коментар #53 от "Гатанка":А старата беше като Мексико, при ППДБ-ЛГБТ дрогирани 12 годишни деца скачаха от високите етажи.
15:56 02.11.2026
76 Име
Милен Георгиев
Коментиран от #84
15:57 02.11.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 гост
Коментиран от #89
15:59 02.11.2026
79 Викаш
До коментар #57 от "За първи път":предните наркотрафиканти печелиха само с купени гласове и фалшифициране на изборите.
15:59 02.11.2026
80 Предбюджетна обработка на населението
Първо обработват общественото мнение.
А ние ядем доматите с колците.
16:01 02.11.2026
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Ганю Балкански
Къде ги срещна бе,КандеФ? По голф игрището,с инструктор Гюров,или на Петрохан??
Коментиран от #88
16:02 02.11.2026
83 Земеделец
16:03 02.11.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Това си е чист
До коментар #68 от "На теб се е метнал":nomaшku ген, няма нищо общо с българския, признай си nomak.
16:05 02.11.2026
86 Как,
До коментар #73 от "Така е":по население ли?🤭
16:06 02.11.2026
87 Педроханец
16:08 02.11.2026
88 Как къде
До коментар #82 от "Ганю Балкански":На картофения кър.
16:09 02.11.2026
89 🦉🦉🦉🦉
До коментар #78 от "гост":Ами това че Будапеща 94-та му е като Минск 14-та, го има в мрежата ❗
В предаването на Цънцарова ❗
Изгледай го, за да не се съмняваше😉
16:11 02.11.2026
90 Няма пилот в самолета
Гледам му сеира.
16:11 02.11.2026
91 Морфолог
16:12 02.11.2026
92 456
До коментар #72 от "123":Бръкни си в gюзата и се успокой!🤭
На никой не му пука от какво вдигаш кръвно.
16:13 02.11.2026