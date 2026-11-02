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Георги Кандев: Бдете дали обещанията се изпълняват
  Тема: Избори

Георги Кандев: Бдете дали обещанията се изпълняват

2 Ноември, 2026 14:43 1 170 92

  • георги кандев-
  • илиана йотова-
  • избори-
  • политическа отговорност-
  • демокрация

След края на кампанията той благодари на подкрепилите го и призова гражданите да изискват отчетност от властта

Георги Кандев: Бдете дали обещанията се изпълняват - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Георги Кандев благодари на хората, които са го подкрепили по време на изборната кампания, както и на всички български граждани, упражнили правото си на глас. В послание до тях той заяви, че демокрацията има смисъл, когато хората осъзнават силата на гласа си и я използват.

Кандев отправи благодарност и към семейството си за търпението и подкрепата през напрегнатите месеци. Той посочи, че заедно с Андрей е извървял пътя на кампанията, а близките му са понесли отсъствията, тревогите и умората, свързани с нея.

„Бдете дали обещанията се изпълняват“

По думите на Кандев през последните месеци той е срещнал десетки хиляди българи и е разговарял с тях за тревогите, надеждите и мечтите им. Той заяви, че тези срещи са му дали допълнителни сили и енергия да продължи да бъде полезен на хората и на страната.

Кандев поздрави Илияна Йотова за изборната победа и ѝ пожела успех, като подчерта, че успехът на България трябва да бъде по-важен от успеха на всеки отделен политик.

„Бдете дали обещанията се изпълняват. Искайте отговори“, призова Георги Кандев.

Той призова гражданите да не се примиряват с несправедливостта, бедността и усещането, че никой не ги чува. Според Кандев властта трябва да се отчита пред хората, а не обратното. Той подчерта, че отговорността на гражданите да изискват това не приключва с изборния ден.

„Аз няма да спра“

Кандев заяви, че макар кампанията да е приключила, проблемите на хората остават. Той призова българите да не се разделят на победители и победени, защото страната е „един общ дом“.

В края на посланието си Кандев каза, че предстоят трудни времена и че България ще има нужда от всички свои граждани. „Аз няма да спра“, заяви той и призова хората да не губят вяра и надежда и да не се отказват от страната, която искат да имат.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Черногледко

    59 12 Отговор
    Вчера Йотова така лошо би Гюро, както и майка му не го е била като малък.

    Коментиран от #24

    14:47 02.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 ТО кендито

    42 7 Отговор
    Говори ли? Ясно е, че не мисли и гледа лошо.

    14:48 02.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 честен ционист

    32 5 Отговор
    Шериф Канди ако се беше прекръстил в началото на кампанията, а не в края, можеше и да сберат повече гласове. Щото Йотова не чакайте да се прекръства.

    14:48 02.11.2026

  • 9 Безпартиен

    17 23 Отговор
    Нищо няма да им бдя.
    Сами се прецакаха, да се спасяват.
    Пък и нямам достъп до Копринковите офшорки.
    Щом новият бюджет е военна тайна, какво остава за Боташа.

    Коментиран от #15, #70

    14:49 02.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 провинциалист

    32 6 Отговор
    Бдим, бдим! След "няма никакви рискове в еврозоната" дойде "еврозоната е минало, не ми задавайте повече въпроси за нея"...

    14:49 02.11.2026

  • 13 Господин

    13 19 Отговор
    Кандев,единственото обещание,кое Йо...ца ще изпълни е..помилване на Брен..до,,поради влошеното му здраве.

    14:50 02.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Какво искаш при милиционерска държава?

    16 12 Отговор

    До коментар #9 от "Безпартиен":

    Всяка информация е военна тайна. Даже бюджетът.

    14:51 02.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 хахахаха

    31 5 Отговор
    Е обещанията ви към Украинския режим няма как да се изпълняват. Кранчето приключи .

    Коментиран от #30

    14:52 02.11.2026

  • 19 Добре,добре

    23 4 Отговор
    Хам ми е смешно, хем ме кЕфи изборът на " умния "красивитет на такъв вицепрезидент.

    14:52 02.11.2026

  • 20 🦉🦉🦉🦉

    20 7 Отговор
    Кандев:
    "- След Минските споразумения У...йна връща на Русия ядрените си ракети."
    Ко каза ми🫪🫪🫪🫪
    И тоА щеше да ни е ВИЦе Президент🤔

    Коментиран от #25, #42

    14:53 02.11.2026

  • 21 Съблебун

    18 3 Отговор
    Гледахме и броихме в неделя! Пак броим и гледаме.... Ша гледаме! И ша броим! Денонощно ша/ще броим, така да се каже! Споко! Спокойно!

    14:53 02.11.2026

  • 22 няма как да знае това капацитета му е

    16 3 Отговор

    До коментар #3 от "🦉🦉🦉🦉":

    толкова голям стига до сиситема в която е бил

    14:53 02.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Какво да бдим? Ясно като бял ден

    7 18 Отговор
    Виждам разревани гладни Коцета, които се правят на патриоти. Виждам генералско недоразумение, което не смее да се определи на кой стол седи. Виждам некадърни министерски чиновници, които се държат като на комсомолско събрание и отчитат лъжлива дейност за наградни значки и парична кариера.

    И брюкселска парашутистка за президент.

    Нещо неясно?.

    Коментиран от #66

    14:58 02.11.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Извинете, къде е Маша?.

    3 12 Отговор

    До коментар #18 от "хахахаха":

    Защо я замествате като говорител на Кремъл?

    15:01 02.11.2026

  • 31 Кандю

    21 4 Отговор
    Тоя пък дето не може да каже 2 изречения, ако не са му написани...

    15:01 02.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Анонимен

    19 1 Отговор
    Това и правим, защо мислиш загуби изборите?

    15:03 02.11.2026

  • 34 Макробиолог

    15 0 Отговор
    Оправяй се с картофеното меню първо.

    15:04 02.11.2026

  • 35 3.14К

    21 3 Отговор
    Кандев може да открие своето призвание в Австралия област Питекия, известна с най-висок добив на картофи. Може да говори със своя съдружник за пътна помощ по магистрала Тракия, да направят съвместно дружество за чипс.

    15:04 02.11.2026

  • 36 Кака ти

    19 3 Отговор
    Какви обещания? Нямаше никакви обещания. Той Гюро Украински май обещаваше да превръща България в нещо като Белгия.

    15:05 02.11.2026

  • 37 Защо ние да бдим

    15 3 Отговор
    Вие къде ще бъдете. Залавяйте се за работа.

    15:05 02.11.2026

  • 38 Фенка

    17 4 Отговор
    Кандев,браво на теб.На фона на мънкането на Гюров ти си титан.Другия път ти президент Гюрчо вице.Сега се пазете от Кокорчо,че ви чакат много кални и мазни борби.Не Радев и Йотова ще ви довършат,а своите и много ще боли.

    15:07 02.11.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 ЩЕ БДИМ КАНДЕВ

    16 1 Отговор
    Ние а вие СЛУЖБАРИТЕ ще се шляете. И ще бдим РАДЕВ дали ще вкара при бай Ставри тези които създадоха олигархията мафията МУТРИТЕ. А при вас има много.

    15:09 02.11.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 🦉🦉🦉🦉

    8 0 Отговор

    До коментар #20 от "🦉🦉🦉🦉":

    Мили деца (00), У...йна връща Ядрените ракети след Будапещенския меморандум , който е на
    5 декември 1994 г.❗
    Двадесет години преди Минските😉

    15:10 02.11.2026

  • 43 Защо ние да бдим

    14 1 Отговор
    На нас Президента нищо не ни е обещавал .

    15:10 02.11.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 евроатлантик

    21 6 Отговор
    Кандю е най-прецакан от резултата. ПП/ДБ го подлъгаха да си подаде оставка, заряза си скъпоплатената работа и сега ..ядец. Гнома и Кокорчо трябва да му търсят някаква службица на тоя. Добрата новина е , че винаги може да си намери работа като охранител - изпълнява всички критерии за това - гледа лошо, говори трудно и мисли бавно.

    Коментиран от #67

    15:11 02.11.2026

  • 46 хмммм

    15 2 Отговор
    Тоя е супер мега зле!

    Коментиран от #68

    15:11 02.11.2026

  • 47 Мухахаха

    12 3 Отговор
    Народа каза отивай да си печеш кюфтетата

    Коментиран от #65

    15:12 02.11.2026

  • 48 БеГемот

    11 3 Отговор
    Клоун!Май някой унокрасиви се чувстваха неловко кога пое въздух пред микрофона...

    15:14 02.11.2026

  • 49 Питане

    10 1 Отговор
    А може ли от време на време да полегваме, или само да бдим ???

    15:15 02.11.2026

  • 50 МП4

    8 3 Отговор
    Кондьо , Що гледаше лошУ като беше в МВР ??

    15:15 02.11.2026

  • 51 Юуп

    7 2 Отговор
    Аз ще следя кой организира протести, щото имам един бивш колега дето призоваваше на работното място да ходим да протестираме във частна фирма която работи по държавни поръчки.

    15:17 02.11.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Гатанка

    5 13 Отговор
    Как се нарича новата Колумбия на Балканите ? Отговор : България на Йотовица !

    Коментиран от #64, #75

    15:25 02.11.2026

  • 54 майко мила

    9 4 Отговор
    много тъп - многоооо, по тъп е и от тиквата

    15:25 02.11.2026

  • 55 моля те

    5 2 Отговор
    спри! Писна ни от теб!

    15:34 02.11.2026

  • 56 Какво Да Бдим ?

    5 0 Отговор
    Обещанията !

    Никога Не Са Се Изпълнявали !

    15:35 02.11.2026

  • 57 За първи път

    3 4 Отговор
    в историята на човечеството наркотрафиканти печелят избори с подкрепата на простолюдието !

    Коментиран от #60, #79

    15:36 02.11.2026

  • 58 Византиец

    9 2 Отговор
    Кандев не ви ли прилича малко на Урко от "Планетата на маймуните"?

    Коментиран от #63

    15:38 02.11.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Колумбия и ескобарците

    0 1 Отговор

    До коментар #57 от "За първи път":

    има от кого вече да се поучат и как да опазят коката си ха ха ха .....

    15:40 02.11.2026

  • 61 Как пък не

    1 4 Отговор
    Няма да ги предупреждавам за грешките им. Да си се цакат сами, както досега. Имат си Политбюро и "вся власть Советам".
    Не съм ги избирал аз, за да съм им пъдар.

    15:42 02.11.2026

  • 62 Митко

    3 0 Отговор
    Старши обиден ли си нещо?

    15:43 02.11.2026

  • 63 На мен не

    2 4 Отговор

    До коментар #58 от "Византиец":

    Но Радев ми прилича на Тодор Живков от Планетата на маймунджулъците.

    Коментиран от #77

    15:43 02.11.2026

  • 64 Митко

    2 0 Отговор

    До коментар #53 от "Гатанка":

    Тук не е киев.

    15:46 02.11.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Ха мит ха ни мит

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "евроатлантик":

    Охрана в цеха при Киро.

    15:47 02.11.2026

  • 68 На теб се е метнал

    3 1 Отговор

    До коментар #46 от "хмммм":

    Ген, бате. Български ген.

    Коментиран от #85

    15:47 02.11.2026

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Митко

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Безпартиен":

    Тук не е киев

    Коментиран от #73

    15:50 02.11.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 123

    1 5 Отговор
    Много ме е яд, че Йотова спечели. По-точно ме е яд, че Гюров/Кандев не спечелиха - така е по-добре изказването ми и как го чувствам.
    Жалко :( Пожелавам на Гюров/Кандев да направят партия и да спечелят следващите парламентарни! +1 от мен!

    Коментиран от #92

    15:52 02.11.2026

  • 73 Така е

    2 1 Отговор

    До коментар #70 от "Митко":

    Имаме още време бая да настигнем Киев

    Коментиран от #86

    15:54 02.11.2026

  • 74 Име

    4 2 Отговор
    Победата на Йотова е добра новина. Тя застана на балотажа срещу глутница фанатици.

    Петър Волгин

    15:55 02.11.2026

  • 75 Още една

    2 2 Отговор

    До коментар #53 от "Гатанка":

    А старата беше като Мексико, при ППДБ-ЛГБТ дрогирани 12 годишни деца скачаха от високите етажи.

    15:56 02.11.2026

  • 76 Име

    4 2 Отговор
    Жълтопаветниците са малко, изолирани и до един вият в социалките.

    Милен Георгиев

    Коментиран от #84

    15:57 02.11.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 гост

    5 1 Отговор
    Всички цитати ,които се посочват ,че са на Кандев ,силно се съмнявам,че този индивид може да сътвори толкова много изречения

    Коментиран от #89

    15:59 02.11.2026

  • 79 Викаш

    3 1 Отговор

    До коментар #57 от "За първи път":

    предните наркотрафиканти печелиха само с купени гласове и фалшифициране на изборите.

    15:59 02.11.2026

  • 80 Предбюджетна обработка на населението

    2 1 Отговор
    По всички медии се изреждат "бюджетни" Радеви комисионери. Подготвят ни, преди да ни сервират калпавия си бюджет. По стар съветски обичай три дена разни комисии и лакейници ще се изреждат да втълпяват колко зле е било доскоро. След това чак ще ни тръснат бюджета си.
    Първо обработват общественото мнение.
    А ние ядем доматите с колците.

    16:01 02.11.2026

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Ганю Балкански

    2 1 Отговор
    . .По думите на Кандев през последните месеци той е срещнал десетки хиляди българи и е разговарял с тях..
    Къде ги срещна бе,КандеФ? По голф игрището,с инструктор Гюров,или на Петрохан??

    Коментиран от #88

    16:02 02.11.2026

  • 83 Земеделец

    1 1 Отговор
    Вижте му на тоя селската мутра, става само за бостанско плашило.

    16:03 02.11.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Това си е чист

    1 2 Отговор

    До коментар #68 от "На теб се е метнал":

    nomaшku ген, няма нищо общо с българския, признай си nomak.

    16:05 02.11.2026

  • 86 Как,

    1 1 Отговор

    До коментар #73 от "Така е":

    по население ли?🤭

    16:06 02.11.2026

  • 87 Педроханец

    3 1 Отговор
    Този е по-npocт и от Киро.

    16:08 02.11.2026

  • 88 Как къде

    1 0 Отговор

    До коментар #82 от "Ганю Балкански":

    На картофения кър.

    16:09 02.11.2026

  • 89 🦉🦉🦉🦉

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "гост":

    Ами това че Будапеща 94-та му е като Минск 14-та, го има в мрежата ❗
    В предаването на Цънцарова ❗
    Изгледай го, за да не се съмняваше😉

    16:11 02.11.2026

  • 90 Няма пилот в самолета

    1 0 Отговор
    Мунчо кара на автопилот.
    Гледам му сеира.

    16:11 02.11.2026

  • 91 Морфолог

    0 0 Отговор
    Кандев има изказ като на двата толупа .

    16:12 02.11.2026

  • 92 456

    1 0 Отговор

    До коментар #72 от "123":

    Бръкни си в gюзата и се успокой!🤭
    На никой не му пука от какво вдигаш кръвно.

    16:13 02.11.2026

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