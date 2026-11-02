Георги Кандев: Бдете дали обещанията се изпълняват

Георги Кандев благодари на хората, които са го подкрепили по време на изборната кампания, както и на всички български граждани, упражнили правото си на глас. В послание до тях той заяви, че демокрацията има смисъл, когато хората осъзнават силата на гласа си и я използват.

Кандев отправи благодарност и към семейството си за търпението и подкрепата през напрегнатите месеци. Той посочи, че заедно с Андрей е извървял пътя на кампанията, а близките му са понесли отсъствията, тревогите и умората, свързани с нея.

„Бдете дали обещанията се изпълняват“

По думите на Кандев през последните месеци той е срещнал десетки хиляди българи и е разговарял с тях за тревогите, надеждите и мечтите им. Той заяви, че тези срещи са му дали допълнителни сили и енергия да продължи да бъде полезен на хората и на страната.

Кандев поздрави Илияна Йотова за изборната победа и ѝ пожела успех, като подчерта, че успехът на България трябва да бъде по-важен от успеха на всеки отделен политик.

„Бдете дали обещанията се изпълняват. Искайте отговори“, призова Георги Кандев.

Той призова гражданите да не се примиряват с несправедливостта, бедността и усещането, че никой не ги чува. Според Кандев властта трябва да се отчита пред хората, а не обратното. Той подчерта, че отговорността на гражданите да изискват това не приключва с изборния ден.

„Аз няма да спра“

Кандев заяви, че макар кампанията да е приключила, проблемите на хората остават. Той призова българите да не се разделят на победители и победени, защото страната е „един общ дом“.

В края на посланието си Кандев каза, че предстоят трудни времена и че България ще има нужда от всички свои граждани. „Аз няма да спра“, заяви той и призова хората да не губят вяра и надежда и да не се отказват от страната, която искат да имат.