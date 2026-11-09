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Свлечена стена на строеж повреди пътя в Смолян
  Тема: Трафик

Свлечена стена на строеж повреди пътя в Смолян

9 Ноември, 2026 08:24 677 4

  • смолян-
  • строителен изкоп-
  • свлачище-
  • повреден път-
  • обезопасяване

Няма пострадали при инцидента, но три автомобила са били застрашени. Районът е ограден, а живеещите в съседство настояват за укрепване и проверки

Свлечена стена на строеж повреди пътя в Смолян - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Стена на строителен изкоп се е свлякла в Смолян в нощта срещу неделя и е повредила част от пътната настилка. Свличането е застрашило три автомобила, но няма пострадали хора. Районът вече е обезопасен с ограда, съобщи БНТ.

Изкопът се намира в близост до жилищни сгради, а хората от съседството отдавна изразяват притеснения за строителството. Те твърдят, че теренът е в дере и че преди началото на строежа не е било направено техническо проучване.

„Тук беше предвидена някаква триетажна сграда. Впоследствие беше огромна, двойна на това като параметри, т.е. 180% застрояване, интензивно застрояване. А това е дере“, заяви Стефка Маринска пред БНТ.

По думите ѝ строителството се извършва под блок 22, където има подпочвени води. Живеещите се опасяват, че при ново свличане може да бъде застрашена устойчивостта на сградата.

Съседите са сезирали Министерството на регионалното развитие и благоустройството и ДНСК в София. По случая има и преписка в Административния съд в Смолян, като се очаква насрочване на дело. Маринска заяви, че ще бъдат сезирани и други институции, като обвини главния архитект на общината в отговорност за одобряването на строителството. Твърденията ѝ не са потвърдени от компетентен орган.

Кметът на Смолян Николай Мелемов е посетил мястото в неделя. „Факт е, че имаме проблем“, каза той и посочи, че строителят, инвеститорът, проектантите и специалисти трябва да определят необходимите мерки. По думите му районът трябва да бъде обезопасен, а пътят - укрепен.


Смолян / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 в кратце

    1 0 Отговор
    Над дере не се строи. При един проливен дъжд почвата слиза надолу. И сградата е след нея. Почвата на такива места в Родопите,обикновенно е върху скала.Намокри ли се скалата,пръстта се свлича.

    08:34 09.11.2026

  • 2 Сийка

    2 0 Отговор
    Никой не иска да връща вече получен подкуп......

    08:36 09.11.2026

  • 3 муцунка

    0 1 Отговор
    Времето с дъжда е изпиканов.

    08:38 09.11.2026

  • 4 Смолян

    0 2 Отговор
    На нас не ни пука... за пътища и глупости! Имаме си пилон набит ни от премиера Румен Радев Генерала.

    08:47 09.11.2026

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