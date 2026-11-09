Свлечена стена на строеж повреди пътя в Смолян

Стена на строителен изкоп се е свлякла в Смолян в нощта срещу неделя и е повредила част от пътната настилка. Свличането е застрашило три автомобила, но няма пострадали хора. Районът вече е обезопасен с ограда, съобщи БНТ.

Изкопът се намира в близост до жилищни сгради, а хората от съседството отдавна изразяват притеснения за строителството. Те твърдят, че теренът е в дере и че преди началото на строежа не е било направено техническо проучване.

„Тук беше предвидена някаква триетажна сграда. Впоследствие беше огромна, двойна на това като параметри, т.е. 180% застрояване, интензивно застрояване. А това е дере“, заяви Стефка Маринска пред БНТ.

По думите ѝ строителството се извършва под блок 22, където има подпочвени води. Живеещите се опасяват, че при ново свличане може да бъде застрашена устойчивостта на сградата.

Съседите са сезирали Министерството на регионалното развитие и благоустройството и ДНСК в София. По случая има и преписка в Административния съд в Смолян, като се очаква насрочване на дело. Маринска заяви, че ще бъдат сезирани и други институции, като обвини главния архитект на общината в отговорност за одобряването на строителството. Твърденията ѝ не са потвърдени от компетентен орган.

Кметът на Смолян Николай Мелемов е посетил мястото в неделя. „Факт е, че имаме проблем“, каза той и посочи, че строителят, инвеститорът, проектантите и специалисти трябва да определят необходимите мерки. По думите му районът трябва да бъде обезопасен, а пътят - укрепен.