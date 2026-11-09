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Министър Ефремова: Всяко дете от аутистичния спектър трябва да има възможност да разгърне своя потенциал

Министър Ефремова: Всяко дете от аутистичния спектър трябва да има възможност да разгърне своя потенциал

9 Ноември, 2026 13:51 534 3

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Тя анонсира предстоящото обявяване на нова мярка – „За всяко едно дете“, чиято цел е да надгради постигнатото с допълнителна подкрепа за развитие и предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги

Министър Ефремова: Всяко дете от аутистичния спектър трябва да има възможност да разгърне своя потенциал - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Зад всяка диагноза стои дете със свои способности, интереси, мечти и уникално светоусещане. Нашата амбиция е всяко дете да има възможност да разгърне своя потенциал, всяко семейство да получава навременна подкрепа и никой да не се чувства изолиран заради своите различия. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова при откриването на международната конференция „Спектри на аутизма: интердисциплинарни перспективи и научни подходи“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Тя отбеляза, че в момента в страната функционират над 430 социални услуги, финансирани от държавния бюджет, в които безплатна специализирана подкрепа получават над 19 000 деца с увреждания и техните семейства. За финансиране на социални услуги през 2026 г. в бюджета са осигурени общо над 610 милиона евро. Отделно по програмите „Развитие на човешките ресурси“ (ПРЧР) и „Образование“, съфинансирани от Европейския социален фонд плюс, са предвидени общо над 146 млн. евро за подкрепа на децата и техните семейства.

Министър Ефремова открои две мерки по ПРЧР. По мярката „Бъдеще за децата“ се подкрепя ранно детско развитие, ранната интервенция на уврежданията, развитието на интегрирани социални услуги и осигуряването на грижа за работа с деца и семейства. „По „Бъдеще за децата" подкрепа до момента са получили над 27 000 деца и техните семейства. За първи път в рамките на тази мярка се предоставя и т.нар. патронажна грижа за деца на възраст до 3 години“, каза Наталия Ефремова.

Тя анонсира предстоящото обявяване на нова мярка – „За всяко едно дете“, чиято цел е да надгради постигнатото с допълнителна подкрепа за развитие и предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги. „Особено важно е, че подкрепата ще бъде насочена не само към потребностите на детето и семейството му в настоящия момент, но и към неговото бъдеще. Ще се работи за развитието на социални, емоционални и житейски умения, продължаването на образованието и възможностите за професионална реализация“, каза социалният министър.

Наталия Ефремова призна, че въпреки постигнатото, пред ефективната социална подкрепа за децата, включително и от аутистичния спектър, и техните семейства, стоят сериозни предизвикателства. „Необходима е интегрирана подкрепа, в която социалната, здравната и образователната система работят заедно. Семействата не трябва да бъдат поставяни в ситуация сами да търсят различни институции, кабинети и услуги. Те трябва да срещнат система, която ги насочва, свързва специалистите и осигурява последователна подкрепа за детето“, обясни Ефремова.

Наред с разкриването на повече интегрирани услуги, като една от най-важните цели министър Ефремова открои навременен достъп до диагностика и до здравни грижи, осигуряването на разумни улеснения и подходяща среда за хората с аутизъм и промяна в обществените нагласи. „Нашата задача е да не поставяме ограничения там, където можем да създаваме възможности“, заяви министърът.


България
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  • 1 Това е много готино

    1 1 Отговор
    Обаче колкото и пари да ви се дадат, вие ще ги окрадете за вашит3 деца. И тези които се нуждаят няма да стигнат до тях

    14:00 09.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

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