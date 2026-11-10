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Ремонтът на моста над р. Марица в Пазарджик ще започне до два-три месеца

Ремонтът на моста над р. Марица в Пазарджик ще започне до два-три месеца

10 Ноември, 2026 07:17 578 4

  • мост-
  • река марица.пазарджик

Регионалният министър посочи, че държавата трябва да предостави законова възможност за осъществяване на инициативите на кметовете

Ремонтът на моста над р. Марица в Пазарджик ще започне до два-три месеца - 1
Снимка: МРРБ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Ремонтът на моста над р. Марица в община Пазарджик ще започне в следващите два-три месеца. Заради политическото безхаберие все още няма одобрен проект, но от последните няколко месеца той е готов и е на финалната права от издаване на разрешение за строеж. Дейностите ще приключат в рамките на година – година и половина.“ Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков пред журналисти след среща с областния управител на Пазарджик Борислав Богословов, кмета на община Пазарджик Петър Куленски, кметове от региона и народни представители в рамките на инициативата „Регионите говорят“. Водени са разговори с кмета на община Пазарджик, главния архитект, ръководството на КАТ в Пазарджик и е постигнато съгласие за временната организацията на движение, която ще бъде въведена при изпълнение на строителните работи. „Нещо, което 2 години не е обсъждано“, уточни регионалният министър. На срещата стана ясно, че в едната част ще бъде изградено временно кръгово кръстовище за сметка на строителството. А от другата страна на града, ако общината иска, може да направи и финансира за своя сметка кръгово кръстовище. Поет е ангажимент от кмета на Пазарджик, че през следващата седмица ще има яснота дали ще се пристъпи към този вариант за временната организация или ще остане съществуващата пътна мрежа, като ще бъде променена организацията на движението. Очаква се в следващите две седмици въпросът окончателно да бъде решен. След това ще може да започне строителството на обекта. Министър Шишков уточни, че е изискал от Агенция „Пътна инфраструктура“ проектът да бъде предоставен максимално бързо. „В подножията на моста има и греди. Виждате за какво безхаберие става въпрос. Последните години са политическо безвремие, което приключи, но щетите ги плащаме всички ние“, допълни той.

Министърът информира, че очаква избраният изпълнител да започне „пазарлъци и преговори“, тъй като договорът е сключен преди две години. „Ще изследваме на кого е вината за забавянето, защото частично е на възложителя, но изпълнителят също има своята. Договорът е на инженеринг и „след като изпълнителят се е забавил, няма да бъдем щедри както предишните управления, когато много лесно са били анексирани договорите и са се завишавали средствата“, подчерта Шишков.

Регионалният министър посочи, че държавата трябва да предостави законова възможност за осъществяване на инициативите на кметовете и на хората да развиват своите региони чрез туризъм, защото до момента развитието на ски туризма в България е било единствено и само във връзка с това, че се е заобикалял законът. „Затова ще се направи такъв, който да щади природата и да дава ясни правила. 15 години назад политическото управление не направи така, че да извади най-доброто от всеки регион“, заяви министър Шишков. И даде пример с Велинград, където с години назад е имало проблеми с водата, което означава, че не е имало необходимото планиране. Арх. Шишков подчерта, че именно по тази причина провежда срещите от инициативата на МРРБ „Регионите говорят“ във всички области с народни представители, областни управители и местни власти, за да се извлече максимумът от всеки регион, защото потенциалът е огромен и трябва да бъде развит. Той даде пример с обсъдена по време на днешната среща идея за ски зона в област Пазарджик, където освен планина, има също минерална вода, низина и други природни дадености.

Иван Шишков изрази мнението, че бюджетът е балансиран, но за да има възможност за повече инвестиции, включително в инфраструктура, през следващите години, трябва да се извлече повече от потенциала на отделните региони, който да стимулира развитието на икономиката.

„В рамките на ноември месец считаме, че ще можем да изплатим всички дължими суми и да подпишем новите споразумения по Инвестиционната програма за общински проекти, които кметовете очакват“, информира регионалният министър. И допълни, че целта на средствата е да подобрят качеството на живот на хората.

В отговор на въпрос министърът съобщи, че ремонтът на пътя през прохода Арабаконак, който ще се ползва като обход при ремонта на тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“, е в ход от началото на месеца и ще бъде завършен в срок от 20 дни от датата на започване на работа, като в момента се строи активно. Споразумението с общините Ботевград и Горна Малина като собственици на трасето е подписано на 1 ноември, защото е било необходимо съгласието на общинските им съвети. Затова строителят не е имал възможност да започне работа по-рано. И подчерта, че тунелът трябва да бъде приведен в ситуация, в която да е безопасен и затова не е могло да остане още една зима, без ремонтът му да бъде завършен.

По отношение на засегнатия от свлачище път Юндола - Разлог регионалният министър заяви, че сроковете ще ги определи проектът. При такава авария, трябва да имаме ясен проект, за да можем да укрепим пътя, защото техническите решения са най-важни и безопасността е над всичко,.

Фокус в разговорите на днешната среща беше и казусът с язовир „Луда Яна“. Област Пазарджик е единствената област, която има язовир и този язовир на практика не се ползва, посочи арх. Шишков и обясни, че не е проектирана необходимата мрежа, която би трябвало да бъде връзката между съоръжението и насените места, които трябва да водоснабдява. Затова в бюджета за 2027 година са предвидени проектни проучвания, които да покажат за кои населени места може да се ползва. Той бе категоричен, че няма смисъл да се изгражда такава огромна инвестиция, която е отишла само в джобовете на определени строителни фирми, когато няма готовност с довеждащите водопроводи. И допълни, че сега ще се проектират и изградят връзките с населените места, като кметовете в тези населени места също имат проекти за водопроводните мрежи.

При посещението си в област Пазарджик днес министър Шишков се запозна с проблемите при експлоатацията на яз. „Луда Яна“ и пречиствателната станция за питейна вода към него.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мъкаааа

    5 2 Отговор
    До 2-3 месеца върху моста ще има натрупан снягъ и ремонт едва ли ще има. Защо ремонт да започва в студеното,зимно време,като водата в бетона ще замръзне?!Пак българска работа!

    07:22 10.11.2026

  • 2 Точна

    3 0 Отговор
    дата и план няма ли ? Изпълнител ? Пълен мрак !

    07:28 10.11.2026

  • 3 црррр

    3 0 Отговор
    Той ще е един ремонт,амаааа!!!

    07:30 10.11.2026

  • 4 знаещ

    1 0 Отговор
    не можахте ли поне една снимка на мост да сложите ами сте сложили язовирна стена

    08:11 10.11.2026

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