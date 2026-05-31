Само мост над свлачището е спасителен вариант за пътя Смолян – Пампорово

Асфалтовата настилка на пътя между Смолян и Пампорово продължава да се пропуква, нацепва и пропада. Месец след бедствието единственият вариант, който експертите и държавата предлагат за възстановяването на участъка, е мостово съоръжение.

То трябва да бъде изградено над самото свлачище, като двата му края стъпят върху здравите основи на съществуващия път.

До 10 дни се очаква да бъде изградено и аварийно трасе над пропадналия участък. В същото време Пампорово се готви до дни да открие летния сезон, като се очаква следващата седмица на оглед в курорта да пристигне и министърът на туризма Илин Димитров.

Вече месец прекъснатият път коства на пътуващите нерви и загубено време. Здравка и Светослав пътуват всеки ден през заобиколните маршрути от Смолян до Пампорово, където работят. „Това за нас е убийство. Разходите се увеличават доста. От една страна трошите колата, защото има дупки, от друга – заобикаляте и плащате. Времето за път се увеличава с един час”, споделя Здравка. Светослав допълва, че обмисля тотално да се откаже от работата си в курорта. „Трябва да пътувам по два часа на ден. Досега пътувахме около 40 минути на отиване и връщане”, обяснява той.

В същата ситуация са и транспортните фирми. Шофьорите на автобуси се оплакват от закъснения от по 20 минути, заради които търпят критики от пътниците. „Сега минаваме през Стойките. Теренът там е лош и не може да се кара бързо. През зимата там ще е много трудно, падне ли сняг – ще се бавим с по един час”, разказва шофьорът Юлиян Огнянов.

Свлачището е откъснало и вилно селище, в което предприемачът Стилиян Ставракев изгражда нов комплекс за десетки милиони левове. Достъпът сега е възможен само откъм Смолян, което отказва доставчиците на строителни материали. „Тези, които все пак идват, трябва да прехвърлят товара на по-малки автомобили. Това оскъпява доставката на материали и транспортът става двоен”, пресмята бизнесменът.

Според доклада на експертите от „Геозащита“ - Перник, свлачището продължава да е активно. Областният управител на Смолян Георги Пепеланов обаче отчита и положителни знаци. „При това засушаване на времето от два-три дни наблюдаваме, че не се забелязват повърхностни води. Може би ще излезе, че причината за това свлачище е преовлажняване на терена от снеговалежите и дъждовете”, коментира той.

Пепеланов увери, че до броени дни ще бъде готов аварийният обход над свлачището, което ще позволи засипаният с чакъл проблемн участък да се заобикаля. „Ако всичко върви нормално, до 10 дни по този път ще пътуват всички работещи в курортния комплекс. В зависимост от това дали габаритът на места е по-широк, ще вземем решение да се пусне ли и за всички автомобили до 3,5 тона”, уточни областният управител.

Успоредно с това се обсъжда и вариант за използване на алтернативен общински път под свлачището, предложен от хотелиери в Пампорово. В момента трасето се ползва за селскостопански нужди, като част от него също е затрупано от земната маса.

„Този път е много по-широк, по-удобен и не е толкова стръмен, колкото пътят над свлачището. Той ще се използва от абсолютно всички туристи, които са в Пампорово и искат да слязат до Смолян”, обяснява Недялко Кацаров, собственик на комплекси в курорта.

Местна строителна фирма е предложила да изгради алтернативното трасе за 60 дни срещу 1,4 млн. евро. „Няма финансиране. На този етап Община Смолян не може да си позволи този разход. Затова апелирам и призовавам президента Румен Радев и министъра на регионалното развитие Иван Шишков да дойдат, да погледнат и да се вслушат в частните инициативи на местните хора и бизнес”, призовава Кацаров.