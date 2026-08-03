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Почина шофьорът, който падна с камион от мост на магистрала „Струма“

Почина шофьорът, който падна с камион от мост на магистрала „Струма“

3 Август, 2026 18:39 1 051 10

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  • падане

При инцидента той беше заклещен в кабината. Една от вероятните версии е на шофьора да му е прилошало или да е заспал зад волана.

Почина шофьорът, който падна с камион от мост на магистрала „Струма“ - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

Почина шофьорът на камиона, който падна от мост на АМ „Струма“. При инцидента той беше заклещен в кабината, съобщават от БНТ. Камионът падна в района преди Големо Бучино, в посока Перник.

Тежкотоварният камион е напуснал пътното платно, като е преминал между мантинелата и отводнителната канавка, след което се е спуснал по насипа и е паднал в началото на мостовото съоръжение. На място вече работят разследващи екипи, които извършват оглед и изясняват причините за инцидента. По първоначална информация една от вероятните версии е на шофьора да му е прилошало или да е заспал зад волана. Окончателните причини ще станат ясни след приключване на огледа и действията по извеждането на водача от кабината. Оперативно-следствената група е пристигнала на мястото малко преди началото на огледа, а районът е отцепен, за да могат разследващите да извършат необходимите процесуално-следствени действия.

Заради инцидента движението по автомагистрала „Струма“ в участъка е затруднено и се осъществява само в изпреварващата лента. От полицията призовават шофьорите да преминават с повишено внимание.
Тежкотоварният камион е с шуменска регистрация и е превозвал плоскости гипсокартон.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пак

    14 0 Отговор
    трагедия... Да почива в мир човека и сила на семейството му

    18:42 03.08.2026

  • 2 kоkорчо 💋🍌

    2 13 Отговор
    заколи турчин,
    спаси българия

    Коментиран от #7

    18:43 03.08.2026

  • 3 жалко

    3 4 Отговор
    Миг невнимание ,и за цял живот умрял !!!

    18:47 03.08.2026

  • 4 Това са неща !

    3 0 Отговор
    За които !

    Никой Не Те Пита !

    18:49 03.08.2026

  • 5 аритметика

    1 4 Отговор
    Айде още един за днес,а има още 5 часа до полунощ.А осакатените за днес колко са?Лечение,а после и Телк.Никой не работи.

    18:51 03.08.2026

  • 6 чеп

    10 1 Отговор
    Стига ни занимавали с тия катастрофи почасово, интересува ме колко наркодилъри са арестувани, колко кражби са разкрити, а не колко снимки са направили МВР от храстите

    18:52 03.08.2026

  • 7 Скоро Ердоган пак ще дойде

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "kоkорчо 💋🍌":

    и ще тури пак чалмите на раята!

    19:01 03.08.2026

  • 8 в жегите

    1 0 Отговор
    Ако професионлен шофьор има съмннения в здравословното си състояние , незабавно да паркира на аварийки и да потърси помощ на 112, вместо да кара до дупка.

    19:02 03.08.2026

  • 9 Дедо ви

    1 1 Отговор
    Прилошало му е от жегата , ако камиона е без климатик ...

    19:07 03.08.2026

  • 10 Вуте

    0 0 Отговор
    Това "големо"на какъв език е?Липсват паркинги за почивка на тирове.Не се спезва работното време.Не им работят климатиците.Много от водачите са и с Телк,болни.Всичко това са предпоставки за катастрофи с фатален изход.

    19:10 03.08.2026

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