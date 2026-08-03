Почина шофьорът, който падна с камион от мост на магистрала „Струма“

Почина шофьорът на камиона, който падна от мост на АМ „Струма“. При инцидента той беше заклещен в кабината, съобщават от БНТ. Камионът падна в района преди Големо Бучино, в посока Перник.
Тежкотоварният камион е напуснал пътното платно, като е преминал между мантинелата и отводнителната канавка, след което се е спуснал по насипа и е паднал в началото на мостовото съоръжение. На място вече работят разследващи екипи, които извършват оглед и изясняват причините за инцидента. По първоначална информация една от вероятните версии е на шофьора да му е прилошало или да е заспал зад волана. Окончателните причини ще станат ясни след приключване на огледа и действията по извеждането на водача от кабината. Оперативно-следствената група е пристигнала на мястото малко преди началото на огледа, а районът е отцепен, за да могат разследващите да извършат необходимите процесуално-следствени действия.
Заради инцидента движението по автомагистрала „Струма“ в участъка е затруднено и се осъществява само в изпреварващата лента. От полицията призовават шофьорите да преминават с повишено внимание.
Тежкотоварният камион е с шуменска регистрация и е превозвал плоскости гипсокартон.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пак
18:42 03.08.2026
2 kоkорчо 💋🍌
спаси българия
Коментиран от #7
18:43 03.08.2026
3 жалко
18:47 03.08.2026
4 Това са неща !
Никой Не Те Пита !
18:49 03.08.2026
5 аритметика
18:51 03.08.2026
6 чеп
18:52 03.08.2026
7 Скоро Ердоган пак ще дойде
До коментар #2 от "kоkорчо 💋🍌":и ще тури пак чалмите на раята!
19:01 03.08.2026
8 в жегите
19:02 03.08.2026
9 Дедо ви
19:07 03.08.2026
10 Вуте
19:10 03.08.2026