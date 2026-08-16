Важните новини във ФАКТИ на 16.08.2026 г.

Мая Манолова: Надценки от 80% до 130%. Да не стане зимата на нашето недоволство

„Няма как да е справедлива цената в търговските вериги, при положение че официално контролните органи заявиха, че става дума за надценки от порядъка на 80% до 130%. Няма как да говорим за справедливи цени, при положение че „Евростат“ обяви, че в България млечните продукти са най-скъпи. Няма как да смятаме, че цените са справедливи, при положение че една и съща стока, една и съща марка, един и същи бранд в една и съща верига в София е на много по-висока цена, отколкото във Виена, Берлин или Амстердам“.

Оборотът на заведение край Варна нарастна пет пъти след проверка на НАП

Над 250 нарушения на данъчното законодателство са констатирани при повече от 1 200 проверки във Варненска област от началото на лятната кампания на Националната агенция за приходите (НАП), съобщават от БТА.

Владислав Панев бие тревога: От Румъния идват тревожни сигнали

Румънската икономика спада с 2% през последните 12 месеца, което е сред рекордите в Европейския съюз. За сравнение нашата расте с 2.7 процента. Вижда се какво се случва, когато купонът свърши и идва ред на изтрезняването.

В АЕЦ “Козлодуй“ са предприети допълнителни мерки заради безпрецедентно ниското ниво на Дунав

Във връзка с безпрецедентно ниските нива на река Дунав Министерство на енергетиката информира, че продължава изпълнение на всички технически и организационни мерки, както и че са идентифицирани и се изследват допълнителни превантивни мерки за гарантиране на безпроблемното функциониране на АЕЦ „Козлодуй“ в усложнена хидроложка обстановка.

Мост над свлачището ще възстанови пътя Смолян - Пампорово

Изграждането на мост над свлачището е избрано като вариант за възстановяване на прекъснатия път между Смолян и Пампорово в района на Райковски ливади. Решението е взето от експертния съвет към Агенция „Пътна инфраструктура“, съобщи директорът на Областното пътно управление в Смолян инж. Марин Кушев за кореспондента на БТА в Смолян Христина Георгиева.

Мъж загина при опит да изкара джипа си от канавка

31-годишен мъж е загинал тази сутрин в село Ситово при опит да изкара джипа си от канавка, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.

ГЕРБ за стоте дни на Румен Радев: Обещаха ни държава 2.0 - оказа се, че я управляват двойкаджии

"Дадохме на правителството на Румен Радев 100 дни толеранс. Те изтекоха. От днес започва критичното търсене на отговорност за качеството на управлението!". Това обявиха от ГЕРБ в официалната си страница във "Фейсбук".

Тежка катастрофа на Софийския околовръстен път

Тежка катастрофа на софийския Околовръстен път в района на разклона за квартал Бистрица предизвика сериозни затруднения в автомобилния трафик този следобед.

Обезвредиха четири артилерийски снаряда, намерени в Дунав

Специалисти от Сухопътните войски са обезвредили четири артилерийски снаряда тип гюле, открити край бреговете на река Дунав в област Силистра, съобщават от пресцентъра на Министерството на отбраната. Акцията е проведена в съботния ден след подаден сигнал за опасната находка.

Военен хеликоптер спаси пострадал мъж от труднодостъпен район в Рила

Мъж с травма на крака беше евакуиран с военен хеликоптер от труднодостъпен район в Централна Рила. В спасителната операция край езерото Черни гьол, известно и като Черното езеро, се включи екипаж на Военновъздушните сили.

Оператори на дронове се обявиха против новите глоби до 50 000 евро

Промени в Закона за гражданското въздухоплаване предвиждат драстичен скок на глобите за нерегламентирани полети с дронове до 50 000 евро, съобщават от телевизия NOVA. Законопроектът, мотивиран от съображения за сигурност след блокиране на полети над София, предизвика острата реакция на 15 организации от авиационния сектор.

ПП: За 100 дни Радев напълни властта със службогонци от стария политически модел

За 100 дни премиерът Румен Радев каза, че е "елиминирал олигархията" в политическата власт - като напълни властта със службогонци от стария политически модел. Това заявяват от "Продължаваме промяната" в своя официална позиция във "Фейсбук".

Докато отглежда 150 крави, Димитър вдъхва нов живот на стари инвалидни колички и ги дарява на хора в нужда

Млад фермер от село Бяла река, близо до Първомай, ремонтира излезли от употреба инвалидни колички. Даренията достигат цялата страна, дори съседните Сърбия и Северна Македония.

Румен Драганов: 400 000 души пристигат за "Евровизия". Предложихме Бургас, София нямаше да може да ги побере

Очакванията са за "Евровизия" у нас да пристигнат около 400 000 души. Това обяви директорът на Института за анализи в туризма - Румен Драганов пред bTV.

„Най-големият мол на открито“: "От години пазарът е много слаб, хората нямат пари"

Със своите над 75 декара площ и повече от 1800 търговски обекта Димитровградският пазар се нарежда на първо място може би и на Балканския полуостров. Неслучайно е наричан и „най-големият мол на открито“.

Безводието в Дунав: Необходими са изключително много валежи, за да се попълни тази водна вълна

„За съжаление, спадът на Дунав продължава, въпреки че с по-бавни темпове. Имаше по нашия участък една-две такива вълнички, така да го кажем, с по един сантиметър да се покачи нивото и след това пак надолу. За съжаление, ето и вчера пак имахме рекордно ниско ниво. При Русе беше минус 123.

Съсед на 17-годишната тийнейджърка, уредила последната среща на Георги Кузев: Беше добро момиче

„Беше добро момиче. Сега се промени наскоро", това каза пред БТВ съсед на 17-годишната тийнейджърка от Стара Загора, уредила фаталната среща с Георги Кузев.

Сертификатът „Син флаг“ изисква морската вода да бъде подлагана на редовен контрол

Покрай сигналите през последните седмици за изплувала в морето тръба край Созопол (без установени от институциите нарушения) и за риск от замърсяване на морската вода с непречистени отпадни води в Свети Влас (временно спрян плаж "Изток"), много хора логично си задават въпроса за безопасността. Плажовете и в двата курорта тази година са сред общо 26-те отличени у нас с международния сертификат „Син флаг“ за съответствие с критериите за безопасност, чистота, управление на плажовете и др.

Треска за злато по река Дунав

Ниското ниво на река Дунав в района на русенското село Ряхово предизвика истинска треска за съкровища, съобщават от NOVA. След скорошното откриване на останки от мамут, десетки хора започнаха да обхождат оголените речни брегове в търсене на антики и злато, пренебрегвайки забраните на закона и сериозните рискове за живота от неексплодирали боеприпаси и подводни ями.

Наталия Ефремова: Социалната система трябва да бъде справедлива, а не пасивна

Кабинетът "Радев" представи управленската си програма в навечерието на първите 100 дни от управленския си мандат. Премиерът Румен Радев гарантира, че данъци и осигуровки няма да се променят, а социални плащания няма да се отнемат. Новият механизъм за определяне на минималната работна заплата обаче предизвика спорове, които продължават и в момента. Според министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова, която гостува в студиото на "Денят започва в неделя" един от начините за противодействие на агресията сред децата е създаването на среда, в която те да бъдат ангажирани със спорт, творчество и други занимания, които развиват въображението им и изграждат морален компас.

От ДБ определиха първите 100 дни на кабинета "Радев" като овладяване на проваления модел

От "Демократична България" определиха първите 100 дни на кабинета "Радев" като период на овладяване на проваления управленски модел и създаване на нови рискове, вместо на реална промяна. Това се посочва в позиция на формацията, разпространена до медиите. Днес се навършват 100 дни от встъпването в длъжност на правителството с премиер Румен Радев. Народното събрание избра новия Министерски съвет на 8 май, пише БНТ.

Ниското ниво на Дунав разкри артефакти

Ниското ниво на Дунав разкри останки и артефакти от различни исторически епохи, но предизвика и истинска треска за съкровища по оголените речни брегове. След откриването на останки от мамут край русенското село Ряхово много хора започнаха да обикалят край реката в търсене на древни и ценни находки, пише Нова телевизия.