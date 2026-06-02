Силен дъжд заля мост край Айтос

Силен дъжд е залял мост в с. Медовец, но няма бедстващи хора. Пътят за Айтос / прохода през Дългопол/ е залят с 50 см вода и кални наноси, предаде БГНЕС.
В тази отсечка е затворено движението. На 5 км от Дългопол, в посока с. Рояк е паднало дърво на пътното платно. Обстановката се следи от намиращите се на място полицаи.
