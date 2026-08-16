Мост над свлачището ще възстанови пътя Смолян - Пампорово

Изграждането на мост над свлачището е избрано като вариант за възстановяване на прекъснатия път между Смолян и Пампорово в района на Райковски ливади. Решението е взето от експертния съвет към Агенция „Пътна инфраструктура“, съобщи директорът на Областното пътно управление в Смолян инж. Марин Кушев за кореспондента на БТА в Смолян Христина Георгиева.
Новото съоръжение трябва да преминава над свлачищния участък и така да осигури трайно възстановяване на пътната връзка. В момента специалистите разглеждат два възможни варианта за конструкцията на моста - стоманобетонен и метален.
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На заседанието в Смолян са били обсъдени общо три идейни решения за укрепване на засегнатия участък. В работата на експертния съвет са участвали представители на Областната администрация, Община Смолян, Института по пътища и мостове и „Геозащита Перник“.
„Избран е вариант с мостово съоръжение. Имаше забележки, които са изпратени на проектанта за отстраняване и за внасяне на идеен проект на първи етап“, обясни инж. Кушев.
От АПИ уточняват, че експертната работа по проекта все още не е приключила. След окончателното разглеждане на техническите решения ще бъде обявено какъв тип мост ще бъде изграден и какви ще са следващите стъпки по възстановяването на отсечката.
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Пътят Смолян - Пампорово беше прекъснат в района на Райковски ливади, след като на 1 май се активизира свлачище. Оттогава се търси решение, което да позволи безопасното и дългосрочно възстановяване на движението по важната пътна връзка.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПОКРИХА ВИНОВНИЦИТЕ ЗА ПОДПОЧВЕНИТЕ МРЪСНИ ВОДИ ОТ ХОТЕЛИТЕ
...
СЪПРОТИВАТА НА МЕСТНИТЕ "ЕЛИТИ" СРЕЩУ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ Е ОГРОМНА :)
18:11 16.08.2026
2 инж. Калинов
18:16 16.08.2026
3 мост в свлачище
18:20 16.08.2026
4 Мостът
Коментиран от #6
18:21 16.08.2026
5 Кой
18:29 16.08.2026
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #4 от "Мостът":В РОДОПИТЕ ИМА 3 ОСНОВНИ РИМСКИ ДРУМОВЕ
... И НИТО ЕДИН ОТ ТЯХ НЕ Е ПРЕЗ СМОЛЯН И КЪРДЖАЛИ :)
.... 2000 ГОДИНИ УПАДЪК :)
18:30 16.08.2026
7 най бързото
Да повикат Колю Фичето да им покаже как се строи вековен мост.
18:43 16.08.2026
8 Виадуктите
18:49 16.08.2026