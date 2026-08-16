Мост над свлачището ще възстанови пътя Смолян - Пампорово

Изграждането на мост над свлачището е избрано като вариант за възстановяване на прекъснатия път между Смолян и Пампорово в района на Райковски ливади. Решението е взето от експертния съвет към Агенция „Пътна инфраструктура“, съобщи директорът на Областното пътно управление в Смолян инж. Марин Кушев за кореспондента на БТА в Смолян Христина Георгиева.

Новото съоръжение трябва да преминава над свлачищния участък и така да осигури трайно възстановяване на пътната връзка. В момента специалистите разглеждат два възможни варианта за конструкцията на моста - стоманобетонен и метален.

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На заседанието в Смолян са били обсъдени общо три идейни решения за укрепване на засегнатия участък. В работата на експертния съвет са участвали представители на Областната администрация, Община Смолян, Института по пътища и мостове и „Геозащита Перник“.

„Избран е вариант с мостово съоръжение. Имаше забележки, които са изпратени на проектанта за отстраняване и за внасяне на идеен проект на първи етап“, обясни инж. Кушев.

От АПИ уточняват, че експертната работа по проекта все още не е приключила. След окончателното разглеждане на техническите решения ще бъде обявено какъв тип мост ще бъде изграден и какви ще са следващите стъпки по възстановяването на отсечката.

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Пътят Смолян - Пампорово беше прекъснат в района на Райковски ливади, след като на 1 май се активизира свлачище. Оттогава се търси решение, което да позволи безопасното и дългосрочно възстановяване на движението по важната пътна връзка.