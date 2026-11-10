Какво означава санкцията на КЗК срещу „Кауфланд“

Голямата санкция, наложена от Комисията за защита на конкуренцията на „Кауфланд“, предизвика различни оценки за ефекта ѝ върху цените, доставчиците и инвестиционната среда. Според коментарите санкцията е свързана с отношенията между търговската верига и нейните доставчици, а не с пряко нарушение при формирането на цените в магазините.
Бившият социален министър Христина Христова определи случая като прецедент в българската история. По думите ѝ размерът на санкцията изпраща сигнал, че институциите са готови да вземат трудни решения. Христова обаче отбеляза, че през последните години в Европейския съюз не е имало глоба с подобен размер.„Трудна е прогнозата дали ще се намалят цените в магазините“, коментира пред Нова тв Христина Христова.
Спор за ефекта върху бизнеса
Финансовият анализатор Деян Василев заяви, че около санкцията се създава усещане за „громене“ на големите търговски вериги. Той свърза това и с предложението за данък „свръхпечалба“, като според него агресивните мерки вероятно са насочени към намаляване на цените.
Василев посочи, че големите вериги осигуряват над 40 хиляди работни места в България. Според него политическият ефект от санкцията може да бъде възприет като сигнал, че страната не е достатъчно благоприятна за чуждестранни инвестиции.„Санкцията ще бъде обжалвана в съда и сигурно ще падне, но за пред избирателите тя е нещо, което да покаже, че громим големите бизнеси“, заяви Деян Василев.
Той определи пазара на търговските вериги като силно конкурентен и заяви, че в него няма монопол. Според Василев при проблеми с дадена верига производителите могат да потърсят други партньори. По думите му напускането на големи компании би било лош сигнал за страната.
Санкцията е за отношенията с доставчици
Икономистът от ЕКИП Георги Вулджев постави акцент върху основанието за санкцията. Той подчерта, че тя е наложена заради отношенията между „Кауфланд“ и доставчици, поради което не може пряко да доведе до промяна на цените в магазините.„Тук става въпрос за законодателните промени, целящи да подобрят равнопоставеността между доставчици и производители от една страна и големите търговски вериги от друга“, каза Георги Вулджев.
Според него е преувеличено да се твърди, че конкретният случай непременно ще влоши инвестиционната среда. Вулджев посочи като основен риск възможността решението на КЗК да не е достатъчно добре обосновано и да бъде отменено от съда.
Коментарите очертаха два различни ефекта от санкцията. За едната позиция тя е знак за по-активен институционален контрол и защита на доставчиците. Другата предупреждава, че прекомерните санкции могат да засилят несигурността за големия бизнес, без непременно да доведат до по-ниски цени за потребителите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ахмак бей
Коментиран от #22
09:23 10.11.2026
2 Абе , Кауфланд.
Коментиран от #18
09:27 10.11.2026
3 Тик-Ток
Коментиран от #20
09:30 10.11.2026
4 Трябва
09:31 10.11.2026
5 Чума
09:32 10.11.2026
6 леле мале
Коментиран от #21
09:32 10.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 С.П.
09:33 10.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 браво
Поздравления зауправляващите. За първи път се случва това - исторически момент.
Коментиран от #12, #39
09:35 10.11.2026
11 Да ама не
Двете най-големи вериги Кауфланд и Лидл са собственост на една и съща компания - Шварце груп, Германия. И се конкурират - разликата в цените на едни и същи неща е от порядъка на под десетина цента.
Бих му повярвал повече, ако беше казал нещо за картела при веригите, на който всички сме свидетели и на когото никой не обръща внимание.
09:35 10.11.2026
12 Чума
До коментар #10 от "браво":Не са управляващите, а мая манолова!
Коментиран от #33
09:37 10.11.2026
13 Робин Зон
09:37 10.11.2026
14 За Всичко са виновни
На Кауфланд .
Вдигат цените
Вземат си Комисионните .
Цените тука в пъти
По високи от тези в Германия.
В Германия изобщо не знаят
Какви ги вършат тука .
И накрая естествено Българина
Го отнася .
09:37 10.11.2026
15 Реалностите
Тези глоби знаете ли, как се формират, като малък процент от оборотите, а, сега се сетете за какви милиарди говорим, които освен всичко други изчезват от България! Не ги жалете такива, като Кауфланд, защото те нямат милост, към вас?
09:38 10.11.2026
16 Всички
09:38 10.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Тик-Ток
До коментар #2 от "Абе , Кауфланд.":Спекулата са устоите на демокрацията
09:38 10.11.2026
19 кхъутере
09:39 10.11.2026
20 Дик диверсанта
До коментар #3 от "Тик-Ток":В България терористи са Рос дебилите.
09:39 10.11.2026
21 Тик-Ток
До коментар #6 от "леле мале":Трябва да санкционират и цървула на България задето рекламира спекула
09:40 10.11.2026
22 Означава, че
До коментар #1 от "Ахмак бей":задокеабските партньори имат излишна пара и са си харесали този бизнес..
Коментиран от #32
09:40 10.11.2026
23 оня с коня
09:41 10.11.2026
24 Чума
Коментиран от #30
09:41 10.11.2026
25 Българин
09:42 10.11.2026
26 Дед
09:42 10.11.2026
27 Перо
09:44 10.11.2026
28 Госあ
09:44 10.11.2026
29 Много шум
09:48 10.11.2026
30 Тик-Ток
До коментар #24 от "Чума":Негодниците в парламента са обслужващ персонал на западните мародери
09:48 10.11.2026
31 Госあ
Коментиран от #36
09:51 10.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Мда
До коментар #12 от "Чума":Не е Мая, бро. Председател на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е Росен Карадимов...
09:53 10.11.2026
34 Тодор Живков
09:54 10.11.2026
35 хе хе
09:58 10.11.2026
36 никой
До коментар #31 от "Госあ":Никой не те задължава да им стъпиш в магазините и да им купуваш боклуците.
09:59 10.11.2026
37 Димо
09:59 10.11.2026
38 Коравата Темида
09:59 10.11.2026
39 В заблуда си
До коментар #10 от "браво":И като се махнат, мислиш, че ганчо няма да вдигне цените до небето? Разходи се из Женския пазари виж на какви цени продават т.н. български производители! Да,трябва да се следят доставчици, прекупвачи, ама много са закъсняли, защото при тях вече е мафиотска организацията!
10:02 10.11.2026
40 НЯКОЙ
10:06 10.11.2026