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Какво означава санкцията на КЗК срещу „Кауфланд“

Какво означава санкцията на КЗК срещу „Кауфланд“

10 Ноември, 2026 09:19 1 635 40

  • кзк-
  • кауфланд-
  • търговски вериги-
  • доставчици-
  • инвестиции

Икономисти спорят дали глобата ще защити доставчиците, или ще изпрати негативен сигнал към бизнеса и инвеститорите

Какво означава санкцията на КЗК срещу „Кауфланд“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Голямата санкция, наложена от Комисията за защита на конкуренцията на „Кауфланд“, предизвика различни оценки за ефекта ѝ върху цените, доставчиците и инвестиционната среда. Според коментарите санкцията е свързана с отношенията между търговската верига и нейните доставчици, а не с пряко нарушение при формирането на цените в магазините.

Бившият социален министър Христина Христова определи случая като прецедент в българската история. По думите ѝ размерът на санкцията изпраща сигнал, че институциите са готови да вземат трудни решения. Христова обаче отбеляза, че през последните години в Европейския съюз не е имало глоба с подобен размер.

„Трудна е прогнозата дали ще се намалят цените в магазините“, коментира пред Нова тв Христина Христова.

Спор за ефекта върху бизнеса

Финансовият анализатор Деян Василев заяви, че около санкцията се създава усещане за „громене“ на големите търговски вериги. Той свърза това и с предложението за данък „свръхпечалба“, като според него агресивните мерки вероятно са насочени към намаляване на цените.

Василев посочи, че големите вериги осигуряват над 40 хиляди работни места в България. Според него политическият ефект от санкцията може да бъде възприет като сигнал, че страната не е достатъчно благоприятна за чуждестранни инвестиции.

„Санкцията ще бъде обжалвана в съда и сигурно ще падне, но за пред избирателите тя е нещо, което да покаже, че громим големите бизнеси“, заяви Деян Василев.

Той определи пазара на търговските вериги като силно конкурентен и заяви, че в него няма монопол. Според Василев при проблеми с дадена верига производителите могат да потърсят други партньори. По думите му напускането на големи компании би било лош сигнал за страната.

Санкцията е за отношенията с доставчици

Икономистът от ЕКИП Георги Вулджев постави акцент върху основанието за санкцията. Той подчерта, че тя е наложена заради отношенията между „Кауфланд“ и доставчици, поради което не може пряко да доведе до промяна на цените в магазините.

„Тук става въпрос за законодателните промени, целящи да подобрят равнопоставеността между доставчици и производители от една страна и големите търговски вериги от друга“, каза Георги Вулджев.

Според него е преувеличено да се твърди, че конкретният случай непременно ще влоши инвестиционната среда. Вулджев посочи като основен риск възможността решението на КЗК да не е достатъчно добре обосновано и да бъде отменено от съда.

Коментарите очертаха два различни ефекта от санкцията. За едната позиция тя е знак за по-активен институционален контрол и защита на доставчиците. Другата предупреждава, че прекомерните санкции могат да засилят несигурността за големия бизнес, без непременно да доведат до по-ниски цени за потребителите.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ахмак бей

    26 5 Отговор
    Означават, че са ви хванали за канарчета, който ще се пръснат от кеф за някаква предстояща санкция, която никой никога няма да плаща!!!

    Коментиран от #22

    09:23 10.11.2026

  • 2 Абе , Кауфланд.

    32 0 Отговор
    Вижте цените на лекарствата от началото на 2026 год. до сега 300% нагоре. Спекула.

    Коментиран от #18

    09:27 10.11.2026

  • 3 Тик-Ток

    24 10 Отговор
    Кауфланд са най големите терористи в България,не плащат данъци и влачат милиарди към Германия,затова веригите лобираха при Тиквата да приемат еврото ,защото сега по лесно могат да крият печалби и трансферират милиарди към Германия,със лева беше трудно да правят такива измами

    Коментиран от #20

    09:30 10.11.2026

  • 4 Трябва

    23 1 Отговор
    Да изпрати сигнал, че цените не може да са по-високи от западна Европа. Полски меса и плодове са по-евтини в Гърция, а минават през България като доставка.

    09:31 10.11.2026

  • 5 Чума

    8 9 Отговор
    Означава, че някой целенасочено настройва Германия срещу България, по точно ЕНП и Урсулите с цел - спиране на европейските пари и даване повод на Георг и Мирчев да критикуват правителството!! Забравихте ли как Борисов пред време се пита да държи сметка на ЕВН и от Австрия му направиха забележка, и нищо не последва! Да бе днес 9 септември, а не 10 ноември и направо да ги нацонализираме като руски активи от санкциите, щеше да е добре! Но, не е!

    09:32 10.11.2026

  • 6 леле мале

    15 2 Отговор
    Отиде му премията на Ицето Стокичков.

    Коментиран от #21

    09:32 10.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 С.П.

    13 2 Отговор
    "Санкцията ще бъде обжалвана в съда и сигурно ще падне" - да, ще падне....колко му е: 10% от санкцията в полза на съдията и хоп - санкцията падна....Строг мониторинг върху съдиите, свързани с делото от страна на КПК

    09:33 10.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 браво

    15 8 Отговор
    Вън немските вериги от България с надценки от стотици проценти и дране на бадните българи. Кожодери, махайте се от България!
    Поздравления зауправляващите. За първи път се случва това - исторически момент.

    Коментиран от #12, #39

    09:35 10.11.2026

  • 11 Да ама не

    18 2 Отговор
    "Той определи пазара на търговските вериги като силно конкурентен". Да, бе да - голема конкуренция пада шъ знайш!
    Двете най-големи вериги Кауфланд и Лидл са собственост на една и съща компания - Шварце груп, Германия. И се конкурират - разликата в цените на едни и същи неща е от порядъка на под десетина цента.
    Бих му повярвал повече, ако беше казал нещо за картела при веригите, на който всички сме свидетели и на когото никой не обръща внимание.

    09:35 10.11.2026

  • 12 Чума

    0 8 Отговор

    До коментар #10 от "браво":

    Не са управляващите, а мая манолова!

    Коментиран от #33

    09:37 10.11.2026

  • 13 Робин Зон

    13 0 Отговор
    Преди двайсетина години имаше една фирма на мъжа на една министърка, който продаваше лекарство на Здравната каса за 3000 долара, а го купувал за трийсетина, т.е. СТО пъти под това което е фактурирал...оказа се разбира се законно, щото търговете били законни?!? Тъй де някой разследва ли го докрай? НЕ! Едно е КАУФЛАНД да клати гражданина със 100%, друго е някой да клати държавата с 10 000% и всички да се снишават.

    09:37 10.11.2026

  • 14 За Всичко са виновни

    10 1 Отговор
    Нашите Началници
    На Кауфланд .

    Вдигат цените
    Вземат си Комисионните .

    Цените тука в пъти
    По високи от тези в Германия.

    В Германия изобщо не знаят
    Какви ги вършат тука .

    И накрая естествено Българина
    Го отнася .

    09:37 10.11.2026

  • 15 Реалностите

    12 2 Отговор
    В случая важно е посланието дори и санкциите да бъдат намалени, държавата има достатъчно инструменти да им разкаже играта, ако реши... НАП, ХЕИ, РЗИ... 😉 Всички свикнаха при мутренските години на Борисов-Пеевски, че могат да си правят, каквото си искат стига да заделят и да плащат на властимащите дерибеи! То това ясно, но учудваща е тая "душица" на мнозина българи, които страдат за парите на милиардерите!?
    Тези глоби знаете ли, как се формират, като малък процент от оборотите, а, сега се сетете за какви милиарди говорим, които освен всичко други изчезват от България! Не ги жалете такива, като Кауфланд, защото те нямат милост, към вас?

    09:38 10.11.2026

  • 16 Всички

    15 1 Отговор
    Тези кауфи, мауфи, лидъли. Продават в България по 3. Всички пътуваме, касови бележки го доказват. И ние сме виновни, че пазаруваме от тях. Какво да се прави всеки бърза и пазарува на едро след работа на едно място. Те това и чакат.

    09:38 10.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Тик-Ток

    8 1 Отговор

    До коментар #2 от "Абе , Кауфланд.":

    Спекулата са устоите на демокрацията

    09:38 10.11.2026

  • 19 кхъутере

    7 3 Отговор
    Ако ни дерат със стотици проценти тия проклети германски вериги, то с колко ни галят в кварталните магазинчета?

    09:39 10.11.2026

  • 20 Дик диверсанта

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Тик-Ток":

    В България терористи са Рос дебилите.

    09:39 10.11.2026

  • 21 Тик-Ток

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "леле мале":

    Трябва да санкционират и цървула на България задето рекламира спекула

    09:40 10.11.2026

  • 22 Означава, че

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ахмак бей":

    задокеабските партньори имат излишна пара и са си харесали този бизнес..

    Коментиран от #32

    09:40 10.11.2026

  • 23 оня с коня

    4 2 Отговор
    В статията специално се уточнява че Санкцията не е срещу неправомерно образувани цени на продуктите,а срещу отношенията Кауфланд-Доставчици,т.е. че на доставчиците трябва да се плаща повече.И тук възниква логичният въпрос:ЩО ЗА Мазохисти са въпросните доставчици,че не се преместят при друг Клиент който плаща по-добре?А Защо ТЕ самите не сиотворят една Търговска верига и да си продават стоката сами както им е угодно?Личното ми мнение е че тая Солена глоба е абс. неправомерна и ще падне в Съда или ще бъде намалена до "неузнаваемост" и цялата работа е КЗК да симулира "Работа" за да оправдае яките Заплати на Членовете си...които всъщност плащаме Ние - потребителите чрез данъците си!

    09:41 10.11.2026

  • 24 Чума

    8 1 Отговор
    Преди 10 години Волен Сидеров доказа, че веригите са изнесли за една година печалба от България на стойност 28 милиарда, да не греша евро или лева! Нека е лева! На този фон глобата не е толкова трагична! Лукойл пък въобще не е плащал! България не е бедна, а ограбена от чужденци и техния слугинаж, поставен да ви управлява!

    Коментиран от #30

    09:41 10.11.2026

  • 25 Българин

    3 2 Отговор
    Даммм важное да мислим за инвеститорите а народа кучета го яли .

    09:42 10.11.2026

  • 26 Дед

    8 1 Отговор
    Ми аз пазарувам от българска верига във Велико Търново и не намирам почти никаква разлика с цените в Кауфланд, тъй че едва ли те са най-виновните. Но е истина, че ни клатят ма здраво. Едно време съм водил счетоводство на малък магазин и надценките му бяха 20-30%. Тези сега се уляха и то само защото държавата им позволява. Всички пътуваме и виждаме, че в целия свят няма такива цени, не само по Европа.

    09:42 10.11.2026

  • 27 Перо

    6 1 Отговор
    Дано след глобата махнат всички некадърни, селски управници! На Запад в приемното време за купувачи, персонала може само да намества стоките, да вдига падналите и по най-бързия начин да изчисти разлив на течности по пода /спил/! В БГ персонала идва заедно с клиентите и се започва зареждане с тежки колички, блокиращи пътеките между щандовете, оправяне на ценови етикети, оглед за валидност и всичко друго, което пречи на клиентите, даже им се карат! Същевременно, по щандовете няма нито един продавач-консултант за обслужване на купувачите! Не може със селски тарикатлъци за бонуси да се нарушава българския ред и законност! В БГ няма нито един германец, който да си организира работата, само си прибират парите от печалбите и освен баланса, от друго не се интересуват! Браво на Мая Манолова! При тия печалби, веригите няма никога да напуснат или спрат инвестициите! Контролират 70% от българския пазар! Всички заплахи са простотии на некадърните селтици, без никакъв ефект! При тези обороти, даже и тази глоба е малка!

    09:44 10.11.2026

  • 28 Госあ

    2 1 Отговор
    Означава, че след години спекула и нелоялни търговски практики под чадъра на грбаджии и петроханци, най накрая някой помисли за правосъдие!!! Тия мародери правят най високите маржове и печалби от България от целия ЕС!!! Правете сметка за какво става дума!

    09:44 10.11.2026

  • 29 Много шум

    3 1 Отговор
    Много шум за нищо.Появи ли се Мая Манолова работа не се върши.Водеше в Парламента разни бизнесмени да обвиняват ГЕРБ. Къде сега е бизнесът на този с пилетата"Градус" ?! Сега пък говори за дела към Топлофикация на хората от "Дружба".В България дела за доказани убийства се водят с години и скапват живота на потърпевшите,ама важно е Манолова да е на екран.

    09:48 10.11.2026

  • 30 Тик-Ток

    3 1 Отговор

    До коментар #24 от "Чума":

    Негодниците в парламента са обслужващ персонал на западните мародери

    09:48 10.11.2026

  • 31 Госあ

    2 2 Отговор
    Е това е европейското развитие на България! Унищожена енергетика, унищожено земеделие и хранителна промишленост, унищожена индустрия, унищожена отбрана, унищожено образование и школи!!! Кауфланд и Лидъл да продават немските боклуци!

    Коментиран от #36

    09:51 10.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Мда

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Чума":

    Не е Мая, бро. Председател на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) е Росен Карадимов...

    09:53 10.11.2026

  • 34 Тодор Живков

    3 2 Отговор
    Прости прогресисти

    09:54 10.11.2026

  • 35 хе хе

    1 0 Отговор
    Докато плюе по чуждите вериги, Манолова затворила няколко магазина на Фантастико... Сигурно по-малко си плащат.

    09:58 10.11.2026

  • 36 никой

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Госあ":

    Никой не те задължава да им стъпиш в магазините и да им купуваш боклуците.

    09:59 10.11.2026

  • 37 Димо

    1 0 Отговор
    Вчера ядох хотдог на пъпа на Манхатън в Grays Papaya на Broadway за 3,45 долара. В България преди месец 5 евро?!? Така няма да стане! Някой ви лъже, ама жестоко.

    09:59 10.11.2026

  • 38 Коравата Темида

    0 0 Отговор
    Колко работни места затриха?

    09:59 10.11.2026

  • 39 В заблуда си

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "браво":

    И като се махнат, мислиш, че ганчо няма да вдигне цените до небето? Разходи се из Женския пазари виж на какви цени продават т.н. български производители! Да,трябва да се следят доставчици, прекупвачи, ама много са закъсняли, защото при тях вече е мафиотска организацията!

    10:02 10.11.2026

  • 40 НЯКОЙ

    1 0 Отговор
    И ДРУГИТЕ ДВА ТАКА- ЛИДЪЛ И БИЛА. ДА СЕ МАХАТ ОТ БГ. КАТО В ИТАЛИЯ - ВСИЧКИ ВЕРИГИ СА ИТАРИЯНСКИ. САМО НИЯ ПОЗВОЛЯВАМЕ ДА НИ ОГРАБВАТ.

    10:06 10.11.2026

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