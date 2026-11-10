Какво означава санкцията на КЗК срещу „Кауфланд“

Голямата санкция, наложена от Комисията за защита на конкуренцията на „Кауфланд“, предизвика различни оценки за ефекта ѝ върху цените, доставчиците и инвестиционната среда. Според коментарите санкцията е свързана с отношенията между търговската верига и нейните доставчици, а не с пряко нарушение при формирането на цените в магазините.

Бившият социален министър Христина Христова определи случая като прецедент в българската история. По думите ѝ размерът на санкцията изпраща сигнал, че институциите са готови да вземат трудни решения. Христова обаче отбеляза, че през последните години в Европейския съюз не е имало глоба с подобен размер.

Спор за ефекта върху бизнеса

„Трудна е прогнозата дали ще се намалят цените в магазините“, коментира пред Нова тв Христина Христова.

Финансовият анализатор Деян Василев заяви, че около санкцията се създава усещане за „громене“ на големите търговски вериги. Той свърза това и с предложението за данък „свръхпечалба“, като според него агресивните мерки вероятно са насочени към намаляване на цените.

Василев посочи, че големите вериги осигуряват над 40 хиляди работни места в България. Според него политическият ефект от санкцията може да бъде възприет като сигнал, че страната не е достатъчно благоприятна за чуждестранни инвестиции.

„Санкцията ще бъде обжалвана в съда и сигурно ще падне, но за пред избирателите тя е нещо, което да покаже, че громим големите бизнеси“, заяви Деян Василев.

Той определи пазара на търговските вериги като силно конкурентен и заяви, че в него няма монопол. Според Василев при проблеми с дадена верига производителите могат да потърсят други партньори. По думите му напускането на големи компании би било лош сигнал за страната.

Санкцията е за отношенията с доставчици

Икономистът от ЕКИП Георги Вулджев постави акцент върху основанието за санкцията. Той подчерта, че тя е наложена заради отношенията между „Кауфланд“ и доставчици, поради което не може пряко да доведе до промяна на цените в магазините.

„Тук става въпрос за законодателните промени, целящи да подобрят равнопоставеността между доставчици и производители от една страна и големите търговски вериги от друга“, каза Георги Вулджев.

Според него е преувеличено да се твърди, че конкретният случай непременно ще влоши инвестиционната среда. Вулджев посочи като основен риск възможността решението на КЗК да не е достатъчно добре обосновано и да бъде отменено от съда.

Коментарите очертаха два различни ефекта от санкцията. За едната позиция тя е знак за по-активен институционален контрол и защита на доставчиците. Другата предупреждава, че прекомерните санкции могат да засилят несигурността за големия бизнес, без непременно да доведат до по-ниски цени за потребителите.