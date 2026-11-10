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Румен Радев: 11 са загинали и 48 са ранени при катастрофата край Зимница
  Тема: Трафик

Румен Радев: 11 са загинали и 48 са ранени при катастрофата край Зимница

10 Ноември, 2026 12:20 1 727 64

  • катастрофа-
  • зимница-
  • магистрала тракия-
  • пътна безопасност-
  • ямбол

Премиерът Румен Радев отмени програмата си и разпореди готовност за въздушна евакуация на пострадали към София

Румен Радев: 11 са загинали и 48 са ранени при катастрофата край Зимница - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Единадесет души са загинали, а 48 са ранени при тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“. Данните съобщи премиерът Румен Радев по време на брифинг с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

„Първо искам да изкажа искрени съболезнования на семействата и близките на загиналите в ужасната катастрофа на АМ „Тракия“, каза Радев. Фон дер Лайен също изказа съболезнования на близките на жертвите.

Два инцидента с над 50 автомобила

По данни на БНТ са станали два тежки инцидента в двете посоки на магистралата, в които са участвали над 50 автомобила и товарни камиони. Първият сигнал е подаден около 7:10 часа. Катастрофата в посока Бургас е при 289-ия километър, а вторият инцидент е станал при 294-ия километър преди пътния възел „Зимница“ в посока София.

Като вероятна причина за катастрофите е посочена гъстата мъгла, която е намалила значително видимостта. Магистрала „Тракия“ остава затворена в двете посоки в района на Ямбол, а на място работят екипи на аварийните служби и Агенция „Пътна инфраструктура“.

Самолети „Спартан“ са в готовност за евакуация

Радев съобщи, че след кацането си във Варна е разпоредил изпращането на правителствен самолет към Бургас за транспортиране на ранени към болници в София. На летището са кацнали два самолета „Спартан“ с носилки и медицински екипи.

„Резултатът до момента е 11 загинали и 48 ранени“, заяви Румен Радев.

Заради концентрацията на пострадали в болниците в Сливен и Ямбол самолетите се пребазират към летище „Безмер“ край Ямбол. По думите на премиера остава готовност за евакуация на ранени от Сливен, Ямбол и Бургас към лечебни заведения в София.

Радев е отменил останалата част от програмата си във Варна, както и заседанието на Министерския съвет. Създаден е извънреден щаб за координация на действията след катастрофата.


Ямбол / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    37 16 Отговор
    Хареса ми как Радев изгони Урсула.А тя беше дошла на море.ха ха ха

    Коментиран от #3, #18

    12:23 10.11.2026

  • 2 Защо трябваше да бъде канена проклетата

    45 20 Отговор
    Вещица заради нея стана тая злина заради злата вещица. Не го ли виждаш ?

    Коментиран от #6, #11, #12

    12:23 10.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Фен на Василий Българоубиец

    11 41 Отговор
    Да избираш комундетата зеления чорап и Чубака е лоша карма😩

    12:24 10.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 🦉🦉🦉🦉

    28 6 Отговор

    До коментар #2 от "Защо трябваше да бъде канена проклетата":

    Никой не я е канил❗

    Коментиран от #22

    12:25 10.11.2026

  • 7 Сила

    13 32 Отговор
    Мунчо пак изтегли късата клечка ....началото на края на миризливите чорапи !!!

    Коментиран от #16, #50

    12:25 10.11.2026

  • 8 Радю

    10 14 Отговор
    Аз шофирам камиона с бюджета

    12:26 10.11.2026

  • 9 37г "демокрация"

    14 6 Отговор
    ни правиха комунисти,а сега да живее социализъма и комунизиъма!!!

    12:26 10.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Сила

    10 14 Отговор

    До коментар #2 от "Защо трябваше да бъде канена проклетата":

    Веднага да дойде Гундяев да направи водкоСВЕТ ....

    12:26 10.11.2026

  • 12 кукуу

    39 2 Отговор

    До коментар #2 от "Защо трябваше да бъде канена проклетата":

    урсула че е вещица си прав но не е виновна че ганя балкански не може да шофира не спазва дистанция и ограничения нито се съобразява с условията на пътя

    Коментиран от #31

    12:26 10.11.2026

  • 13 Камион

    4 15 Отговор
    Дери още, Румборакоооо!!!

    12:28 10.11.2026

  • 14 Власта

    2 13 Отговор
    Мъй непричьом!Природата е виновна!

    Коментиран от #20

    12:28 10.11.2026

  • 15 визионер

    17 6 Отговор
    Това е на Бойко вълнообразната магистрала.Жалко са хората .

    Коментиран от #25

    12:29 10.11.2026

  • 16 Данчо ментата

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "Сила":

    Да бъде! :)

    12:29 10.11.2026

  • 17 Браво !

    1 1 Отговор
    Гениално !

    Коментиран от #24

    12:30 10.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 МИ ЧИ КЪ?

    14 2 Отговор
    ЩОМ ВИДИШ МЪГЛА ДАВАШ ГАЗ И ВДИГАШ НАД 100 К/Ч.

    12:31 10.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Предложение

    10 4 Отговор
    Да снимат с дронове по магистралите и да вдигнат санкциите за неспазване на дистанция. Скоростта не е проблем ако се спазва дистанция и не се притиска предния водач.

    Коментиран от #40

    12:31 10.11.2026

  • 22 Шефът

    3 3 Отговор

    До коментар #6 от "🦉🦉🦉🦉":

    Винаги може да дойде НЕпоканен.

    12:31 10.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Това Е Пътят !

    3 4 Отговор

    До коментар #17 от "Браво !":

    Към Прогреса !

    12:33 10.11.2026

  • 25 Шефчето

    5 6 Отговор

    До коментар #15 от "визионер":

    Тиквата ли е виновно ,че не се научихте да карате и не сте чели правилата при лошо време как се шофира.

    Коментиран от #38

    12:33 10.11.2026

  • 26 Иван Петков

    6 8 Отговор
    Правителството трябва незабавно да си подаде оставката, също и йотова.

    Коментиран от #57

    12:34 10.11.2026

  • 27 Само питам

    4 4 Отговор
    Сигурно само пенсионери са били ???
    Кьорави ли са били тия намахани Софиянци , че да се съобразяват с пътната обстановка ?
    Тука само конете си мерят и колко мощни автомобили карат .

    12:34 10.11.2026

  • 28 хаха

    2 4 Отговор
    Имам само 1 (един) въпрос аз...

    КАТО ТОЛКОВА БЪРЗАХТЕ, СТИГНАХТЕ ЛИ БЕ?
    ХАХАХА

    Коментиран от #36

    12:34 10.11.2026

  • 29 ИЗБОРА НА РАДЕВ

    4 14 Отговор
    ЙОТОВА

    ДОКАРА НА БЪЛГАРИЯ САМО БЕДИ .

    ПРОКЛЯТИЕ ЩЕ ТЕГНЕ НАД СТРАНАТА

    С ТИЯ РУСКИ ПРОДАЖНЦИ.

    Коментиран от #61, #64

    12:34 10.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Бай Хой

    6 2 Отговор

    До коментар #12 от "кукуу":

    С купени книжки е така ......и по лошо ше став..

    12:35 10.11.2026

  • 32 бай Иван

    5 1 Отговор
    На всички колоездачи - Радев им е виновен !

    12:35 10.11.2026

  • 33 Мнение

    7 3 Отговор

    До коментар #18 от "Имай страх":

    Това в каква връзка го казваш?!

    Нима евроатлантизма не управлява България, вече 37г?!
    Нима корумпираната власт не доведе до крах по пътищата на България?!

    Рано или късно народът български ще си върне властта над държавата, именно защото глас народен е глас Божи!

    Не е нормално бившото дс, представящо се сега като ппдб, герб и дпс, да хули срещу комунизма, понеже е част от него!

    12:35 10.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 газо

    9 0 Отговор
    Затова пък сутрешния блок на БТВ сутринта започна с игри и весели закачки, смях и шегички и въобще не ги интересуваше станалата трагедия на АМ Тракия със загинали и десетки ранени. Напълно непрофесионално поведение!?

    12:35 10.11.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 ОСТАВКА ЗА р " ум€н" "Б О(га)ТАШ"!

    3 6 Отговор
    НАИСТИНА КАМИОНЪТ НЯМА СПИРАЧКИ,КАКТО КАЗА ВОЖДЪТ И УЧИТ€ЛЯТ
    другарят П€ Д€ рад€в!

    12:36 10.11.2026

  • 38 хаха

    7 1 Отговор

    До коментар #25 от "Шефчето":

    Като се вземат предвид кражбите на ТИКВАТА и качеството на "магистралите" ви... може и ТИКВАТА да е виновна!

    12:36 10.11.2026

  • 39 Румен

    3 3 Отговор
    Решението е да се увеличат още цените на винетките !

    12:36 10.11.2026

  • 40 А ти знаеш ли на мокър път

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Предложение":

    Какво е сцеплението на гумите ?!

    12:36 10.11.2026

  • 41 Исторически парк

    2 2 Отговор
    Това прилича на сводка от украйна

    12:37 10.11.2026

  • 42 Електра

    5 3 Отговор
    Какво се оправдава сега хунтата на Чорапа Мунчо. , къде е точният с парите или пак си пазари имот, че 420 са му малко. А може би брои още полетите на Шише. В Европа която Боташиските овце мразят, щеше да има десетки сигнализации и патрулки да предупреждават водачите. Но Точният с парите изкара милиционерите еничари не да помагат на хората а да глобяват и тероризират шофьорите в градовете, защото им трябват пари за крадене...

    12:37 10.11.2026

  • 43 Като има гъста мъгла, не

    5 1 Отговор
    се кара със 140. Караш с 20 или отбиваш при първа възможност и чакаш

    Коментиран от #55, #58

    12:37 10.11.2026

  • 44 хаха

    2 2 Отговор

    До коментар #36 от "Ти си":

    Ей тъпак ромлянски. Толкова си КУХ, че даже и значението да думите, които се мъчиш да ползваш не знаеш.

    ХАХАХА!

    12:38 10.11.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Некомпетентни

    1 1 Отговор
    нагли и нехайни!

    12:39 10.11.2026

  • 48 Ивелин Михайлов

    2 3 Отговор
    Мрусула прокле българския народ 😡

    12:39 10.11.2026

  • 49 Амииии

    2 1 Отговор
    Докато българинът мисли мъглата за захарен памук, та бърза да го оближе преди некой друг...тъй ше е!

    12:40 10.11.2026

  • 50 Радев

    1 4 Отговор

    До коментар #7 от "Сила":

    Вашият край дойде на 1 ноември 😉

    12:40 10.11.2026

  • 51 Оправдаващите шемети

    1 1 Отговор
    АПИ защи не спря камионите???

    12:41 10.11.2026

  • 52 Бойко Българоубиец

    3 3 Отговор
    За моята евтина вълнообразна магистрала толкоз 😏

    12:42 10.11.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Паметна дата

    1 1 Отговор
    Отбелязахме я подобаващо

    12:42 10.11.2026

  • 55 асенчо

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Като има гъста мъгла, не":

    И си получаваш глобата за безпричинно отбил се в аварийната лента

    12:42 10.11.2026

  • 56 Нормалните държави

    2 0 Отговор
    имат светещи билбордове с предупрежедние за опасности на магистралата!

    Коментиран от #60

    12:42 10.11.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Ако

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Като има гъста мъгла, не":

    беше 140,нямаше да има жив!

    12:44 10.11.2026

  • 59 ПЕВСКИ И БОРИСОВ СА ВИНОВНИ.

    0 1 Отговор
    В МЪГЛА СЕ КАРА БЪРЗО, КОЛКОТО Е ПО-ГЪСТА ТОЛКОВА ПО-БЪРЗО? АКО СИ С ТИР БИЕШ СПИРАЧКИ И СЕ ЧУВА САМО - ТУП, ТУП, ТУП...

    12:45 10.11.2026

  • 60 кукузел

    0 0 Отговор

    До коментар #56 от "Нормалните държави":

    И светещите билбордове ще угасят мерака да пристигнеш по-рано ?

    12:45 10.11.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 ААААА

    0 1 Отговор
    За какъв имидж, уважение и престиж може да се говори, когато зарязваш предварително уговорена международна среща с лице дошло на крака за да ти протегне ръка при осигуряване на сигурността на държавата и хукваш на място на инцидент, който е предизвикан от безотговорността и безхаберието на българина. Има призив за доброволно кърводаряване за нуждите на безотговорното им поведение. Нека роднините и близките на тези хора да бъдат призовани за това. Изборите през тази година отминаха, популизма трябва да се забрави и е време държавата да се управлява. Кой ще плати за всичко, причинено от безотговорност, нахалство и самонадеяност. Има намалена видимост, приченена от гъста мъгла, има мокра пътна настилка-при такива случаи по правило намаляваш скоростта, увеличаваш дистанцията на МПС пред теб, използваш допълнителните светлини при такава пътна обстановка. Но великия, безсмъртен и самонадеян Ганьо тръгнал вероятно с неподходящи и/или износени гуми, замаяна глава от сношното черпене натиска педала на газта за да не закъснее за там накъдето е тръгнал, е стигнал е на точното място и на време.

    12:58 10.11.2026

  • 63 Бай Араб

    0 0 Отговор
    Съдбата наказва българите.

    12:59 10.11.2026

  • 64 платен скоро ще ви погнал много здраво

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "ИЗБОРА НА РАДЕВ":

    заедно с сайта факти какво е виновна Йотова че има мъгла

    13:12 10.11.2026

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