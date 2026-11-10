Румен Радев: 11 са загинали и 48 са ранени при катастрофата край Зимница

Единадесет души са загинали, а 48 са ранени при тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“. Данните съобщи премиерът Румен Радев по време на брифинг с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.
„Първо искам да изкажа искрени съболезнования на семействата и близките на загиналите в ужасната катастрофа на АМ „Тракия“, каза Радев. Фон дер Лайен също изказа съболезнования на близките на жертвите.
Два инцидента с над 50 автомобила
По данни на БНТ са станали два тежки инцидента в двете посоки на магистралата, в които са участвали над 50 автомобила и товарни камиони. Първият сигнал е подаден около 7:10 часа. Катастрофата в посока Бургас е при 289-ия километър, а вторият инцидент е станал при 294-ия километър преди пътния възел „Зимница“ в посока София.
Като вероятна причина за катастрофите е посочена гъстата мъгла, която е намалила значително видимостта. Магистрала „Тракия“ остава затворена в двете посоки в района на Ямбол, а на място работят екипи на аварийните служби и Агенция „Пътна инфраструктура“.
Самолети „Спартан“ са в готовност за евакуация
Радев съобщи, че след кацането си във Варна е разпоредил изпращането на правителствен самолет към Бургас за транспортиране на ранени към болници в София. На летището са кацнали два самолета „Спартан“ с носилки и медицински екипи.„Резултатът до момента е 11 загинали и 48 ранени“, заяви Румен Радев.
Заради концентрацията на пострадали в болниците в Сливен и Ямбол самолетите се пребазират към летище „Безмер“ край Ямбол. По думите на премиера остава готовност за евакуация на ранени от Сливен, Ямбол и Бургас към лечебни заведения в София.
Радев е отменил останалата част от програмата си във Варна, както и заседанието на Министерския съвет. Създаден е извънреден щаб за координация на действията след катастрофата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #18
12:23 10.11.2026
2 Защо трябваше да бъде канена проклетата
Коментиран от #6, #11, #12
12:23 10.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Фен на Василий Българоубиец
12:24 10.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 🦉🦉🦉🦉
До коментар #2 от "Защо трябваше да бъде канена проклетата":Никой не я е канил❗
Коментиран от #22
12:25 10.11.2026
7 Сила
Коментиран от #16, #50
12:25 10.11.2026
8 Радю
12:26 10.11.2026
9 37г "демокрация"
12:26 10.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Сила
До коментар #2 от "Защо трябваше да бъде канена проклетата":Веднага да дойде Гундяев да направи водкоСВЕТ ....
12:26 10.11.2026
12 кукуу
До коментар #2 от "Защо трябваше да бъде канена проклетата":урсула че е вещица си прав но не е виновна че ганя балкански не може да шофира не спазва дистанция и ограничения нито се съобразява с условията на пътя
Коментиран от #31
12:26 10.11.2026
13 Камион
12:28 10.11.2026
14 Власта
Коментиран от #20
12:28 10.11.2026
15 визионер
Коментиран от #25
12:29 10.11.2026
16 Данчо ментата
До коментар #7 от "Сила":Да бъде! :)
12:29 10.11.2026
17 Браво !
Коментиран от #24
12:30 10.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 МИ ЧИ КЪ?
12:31 10.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Предложение
Коментиран от #40
12:31 10.11.2026
22 Шефът
До коментар #6 от "🦉🦉🦉🦉":Винаги може да дойде НЕпоканен.
12:31 10.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Това Е Пътят !
До коментар #17 от "Браво !":Към Прогреса !
12:33 10.11.2026
25 Шефчето
До коментар #15 от "визионер":Тиквата ли е виновно ,че не се научихте да карате и не сте чели правилата при лошо време как се шофира.
Коментиран от #38
12:33 10.11.2026
26 Иван Петков
Коментиран от #57
12:34 10.11.2026
27 Само питам
Кьорави ли са били тия намахани Софиянци , че да се съобразяват с пътната обстановка ?
Тука само конете си мерят и колко мощни автомобили карат .
12:34 10.11.2026
28 хаха
КАТО ТОЛКОВА БЪРЗАХТЕ, СТИГНАХТЕ ЛИ БЕ?
ХАХАХА
Коментиран от #36
12:34 10.11.2026
29 ИЗБОРА НА РАДЕВ
ДОКАРА НА БЪЛГАРИЯ САМО БЕДИ .
ПРОКЛЯТИЕ ЩЕ ТЕГНЕ НАД СТРАНАТА
С ТИЯ РУСКИ ПРОДАЖНЦИ.
Коментиран от #61, #64
12:34 10.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Бай Хой
До коментар #12 от "кукуу":С купени книжки е така ......и по лошо ше став..
12:35 10.11.2026
32 бай Иван
12:35 10.11.2026
33 Мнение
До коментар #18 от "Имай страх":Това в каква връзка го казваш?!
Нима евроатлантизма не управлява България, вече 37г?!
Нима корумпираната власт не доведе до крах по пътищата на България?!
Рано или късно народът български ще си върне властта над държавата, именно защото глас народен е глас Божи!
Не е нормално бившото дс, представящо се сега като ппдб, герб и дпс, да хули срещу комунизма, понеже е част от него!
12:35 10.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 газо
12:35 10.11.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 ОСТАВКА ЗА р " ум€н" "Б О(га)ТАШ"!
другарят П€ Д€ рад€в!
12:36 10.11.2026
38 хаха
До коментар #25 от "Шефчето":Като се вземат предвид кражбите на ТИКВАТА и качеството на "магистралите" ви... може и ТИКВАТА да е виновна!
12:36 10.11.2026
39 Румен
12:36 10.11.2026
40 А ти знаеш ли на мокър път
До коментар #21 от "Предложение":Какво е сцеплението на гумите ?!
12:36 10.11.2026
41 Исторически парк
12:37 10.11.2026
42 Електра
12:37 10.11.2026
43 Като има гъста мъгла, не
Коментиран от #55, #58
12:37 10.11.2026
44 хаха
До коментар #36 от "Ти си":Ей тъпак ромлянски. Толкова си КУХ, че даже и значението да думите, които се мъчиш да ползваш не знаеш.
ХАХАХА!
12:38 10.11.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Некомпетентни
12:39 10.11.2026
48 Ивелин Михайлов
12:39 10.11.2026
49 Амииии
12:40 10.11.2026
50 Радев
До коментар #7 от "Сила":Вашият край дойде на 1 ноември 😉
12:40 10.11.2026
51 Оправдаващите шемети
12:41 10.11.2026
52 Бойко Българоубиец
12:42 10.11.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Паметна дата
12:42 10.11.2026
55 асенчо
До коментар #43 от "Като има гъста мъгла, не":И си получаваш глобата за безпричинно отбил се в аварийната лента
12:42 10.11.2026
56 Нормалните държави
Коментиран от #60
12:42 10.11.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Ако
До коментар #43 от "Като има гъста мъгла, не":беше 140,нямаше да има жив!
12:44 10.11.2026
59 ПЕВСКИ И БОРИСОВ СА ВИНОВНИ.
12:45 10.11.2026
60 кукузел
До коментар #56 от "Нормалните държави":И светещите билбордове ще угасят мерака да пристигнеш по-рано ?
12:45 10.11.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 ААААА
12:58 10.11.2026
63 Бай Араб
12:59 10.11.2026
64 платен скоро ще ви погнал много здраво
До коментар #29 от "ИЗБОРА НА РАДЕВ":заедно с сайта факти какво е виновна Йотова че има мъгла
13:12 10.11.2026