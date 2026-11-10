Румен Радев: 11 са загинали и 48 са ранени при катастрофата край Зимница

Единадесет души са загинали, а 48 са ранени при тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ край пътен възел „Зимница“. Данните съобщи премиерът Румен Радев по време на брифинг с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

„Първо искам да изкажа искрени съболезнования на семействата и близките на загиналите в ужасната катастрофа на АМ „Тракия“, каза Радев. Фон дер Лайен също изказа съболезнования на близките на жертвите.

Два инцидента с над 50 автомобила

По данни на БНТ са станали два тежки инцидента в двете посоки на магистралата, в които са участвали над 50 автомобила и товарни камиони. Първият сигнал е подаден около 7:10 часа. Катастрофата в посока Бургас е при 289-ия километър, а вторият инцидент е станал при 294-ия километър преди пътния възел „Зимница“ в посока София.

Като вероятна причина за катастрофите е посочена гъстата мъгла, която е намалила значително видимостта. Магистрала „Тракия“ остава затворена в двете посоки в района на Ямбол, а на място работят екипи на аварийните служби и Агенция „Пътна инфраструктура“.

Самолети „Спартан“ са в готовност за евакуация

Радев съобщи, че след кацането си във Варна е разпоредил изпращането на правителствен самолет към Бургас за транспортиране на ранени към болници в София. На летището са кацнали два самолета „Спартан“ с носилки и медицински екипи.

„Резултатът до момента е 11 загинали и 48 ранени“, заяви Румен Радев.

Заради концентрацията на пострадали в болниците в Сливен и Ямбол самолетите се пребазират към летище „Безмер“ край Ямбол. По думите на премиера остава готовност за евакуация на ранени от Сливен, Ямбол и Бургас към лечебни заведения в София.

Радев е отменил останалата част от програмата си във Варна, както и заседанието на Министерския съвет. Създаден е извънреден щаб за координация на действията след катастрофата.