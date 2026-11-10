Протест във Варна срещу визитата на Урсула фон дер Лайен

Десетки симпатизанти на „Възраждане“ се събраха на протест пред Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ във Варна срещу посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Акцията беше под надслов „Искаме мир, а не война“.
Участниците развяваха български знамена и партийни флагове и настояха Фон дер Лайен да напусне страната. Протестиращите освиркаха кортежа при пристигането му пред учебното заведение.
Полицейски кордон не допусна хората да стигнат до автомобилите. Няколко от демонстрантите обаче хвърлиха плодове по колите, докато кортежът на Урсула фон дер Лайен и премиера Румен Радев влизаше в двора на Военноморското училище.
Посещението на председателя на Европейската комисия във Варна включва разговори с премиера Румен Радев и визита в Центъра за морска сигурност във Висшето военноморско училище. Темите са свързани със сигурността в Черно море и европейското сътрудничество в региона.
БНР съобщи, че протестът е преминал без сериозни инциденти. Радиото цитира участниците с посланието: „Урсула, не си добре дошла във Варна. Искаме мир, а не война“.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Трол
Коментиран от #15, #52
13:52 10.11.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #65
13:53 10.11.2026
3 Последния Софиянец
13:54 10.11.2026
4 Тик-Ток
Коментиран от #72
13:54 10.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Тик-Ток
13:56 10.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Гост
1. изблъсват
2. обезкосмен
3. изрязани нокти на краката
4..минати с косачка уши
5. намазан с Бочко, там,.знаете, за.мекота
6. Ама...
7. Жената ме докопа първа...
14:01 10.11.2026
10 Летописец
Коментиран от #13
14:02 10.11.2026
11 Откъде накъде
Коментиран от #56, #80
14:03 10.11.2026
12 Минувач
Полицията беше отцепила района доста отдалеч, а накрая Урсула се изниза през задния втори вход/изход на ВВМУ. Леко и е било притеснено и неудобно да я освиркваме.
Коментиран от #63
14:03 10.11.2026
13 един
До коментар #10 от "Летописец":А путинския режим е благороден, викаш.
14:03 10.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 🦉🦉🦉🦉
До коментар #1 от "Трол":За ТЪлПИТЕ ПО ПЕЙКИте всеки който не харесва съсипващата ЕсеС урсулищина
е путинист❗
14:04 10.11.2026
16 НАСКО
14:04 10.11.2026
17 Сила
14:05 10.11.2026
18 Панаира
14:06 10.11.2026
19 бхаха
14:06 10.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Цвете
Коментиран от #82
14:10 10.11.2026
23 !!!?
14:11 10.11.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Софиянец
14:14 10.11.2026
27 Ха ха ха
Коментиран от #29, #37
14:14 10.11.2026
28 Варненец
Коментиран от #43
14:15 10.11.2026
29 Хихихи
До коментар #27 от "Ха ха ха":Има поне два пъти повече от всичките ви протести взети заедно срещу Радев 😂
Коментиран от #75
14:15 10.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 az СВО Победа 81
Коментиран от #41
14:18 10.11.2026
32 Пламен
14:18 10.11.2026
33 ЕЕЕЕ
14:19 10.11.2026
34 Стига лъжи и внушения
Коментиран от #38, #39
14:21 10.11.2026
35 Хехехе
14:23 10.11.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Минувач
До коментар #27 от "Ха ха ха":Пари дават само от Америка за България и сродните им евро-либерални формации.
Възраждане дава единствено за благородни инициативи, които вее са над 50. В това число над 300 000 лева от субсидията за инвитро-процедури, дарение на 30 тона хуманитарна помощ за българите в Украйна, църковни камбани, адвокатски хонорари за защита на българи в чужбина, работа и труд за почистване/боядисване на детски площадки/подлези/спирки и ред други неща. Възраждане и депутатите им даряват пари за тези каузи, лични пари, а не откраднати от обществени поръчки.
Коментиран от #42
14:23 10.11.2026
38 Стига предизвиквали Китай
До коментар #34 от "Стига лъжи и внушения":Москва постоянно предизвиква Китай и някой ден ще ви излезе през носа. И да, Сибирь не ваш.
14:23 10.11.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Пламен
Коментиран от #94
14:24 10.11.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Страшна смрад се носи из Варна!
14:26 10.11.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Варна ли
14:26 10.11.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Израждане
Коментиран от #51
14:27 10.11.2026
49 Протеста трябваше да е вчера
14:28 10.11.2026
50 Ха ха
До коментар #41 от "през задния ти вход?":Морското във Варна няма заден вход.😂
Коментиран от #70
14:29 10.11.2026
51 Банго
До коментар #48 от "Израждане":На копанаря на сватбата е имало 10 пъти повече хора.
Коментиран от #68
14:30 10.11.2026
52 Марш
До коментар #1 от "Трол":на прайда
14:30 10.11.2026
53 Пламен
До него има една стара стена. На нея все още си личи удар от корабен снаряд.Снаряда е бил руски,изстрелян срещу Варна през 1915-та.
В тази бомбардировка загива жената на кмета , която е рускиня.
14:30 10.11.2026
54 На ти Гюров
14:31 10.11.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Протеста трябваше да е вчера
14:32 10.11.2026
58 Гресирана ватенка
14:32 10.11.2026
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Не я искаме в България
Загиналите на Тракия са курбан за Урсула фон дер Лайен.
14:33 10.11.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Урсула е позор
14:33 10.11.2026
63 Лия
До коментар #12 от "Минувач":Браво! Поздравления! 💖
14:34 10.11.2026
64 Болен Сайдеров
14:34 10.11.2026
65 Този коментар е премахнат от модератор.
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Гай Турий
14:34 10.11.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Овчар
14:34 10.11.2026
70 Ти пък
До коментар #50 от "Ха ха":Той от къде да знае 😂😂😂
14:35 10.11.2026
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 ПП / ДБ / ГЕРБ
До коментар #4 от "Тик-Ток":Тази Урсула фон дер Лайен след като унищожи Иконимически ЕС,
сега идва да Унищожи и България!
Коментиран от #77
14:35 10.11.2026
73 Никаква помощ за война
14:35 10.11.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 М да уе
До коментар #29 от "Хихихи":Милиони бяха цяла Варна беше затворена!
14:36 10.11.2026
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Много Известен Съветски Актьор
14:39 10.11.2026
79 Петър
1. Вместо да сложат ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕКТРОННИ ТАБЕЛИ...
2. Ви МЕРЯТ СРЕДНАТА СКОРОСТ
:-) :-) :-)
ЗА ДА ВИ ГЛОБЯВАТ, А НЕ ДА ПАЗЯТ ЖИВОТИ
14:39 10.11.2026
80 Този коментар е премахнат от модератор.
81 Този коментар е премахнат от модератор.
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Боко
14:42 10.11.2026
84 Този коментар е премахнат от модератор.
85 Господ
14:42 10.11.2026
86 бай Стамен
14:43 10.11.2026
87 Йода
14:44 10.11.2026
88 Много бе
До коментар #71 от "така е":15 броя.
😂😂😂😂😂😂😂😂
14:44 10.11.2026
89 Мотю Джибрата
Добре че не отидох.
14:47 10.11.2026
90 това е БГ политиката
14:47 10.11.2026
91 Комунистка
Покажи на Урсула фон дер Лайен,
как се пее Бангаранга по улиците на
бившия Сталин Град, Бангарандясал
от Комунисти - Варна!
14:48 10.11.2026
92 Протест в Максуда
14:49 10.11.2026
93 Точен
14:49 10.11.2026
94 Лия
До коментар #40 от "Пламен":Така е. Пълно е с розАви понита. Толкова сте сладки.
Бай дъ уей, забогатяхте ли с еврото, господине, за което се раздирахте от хвалебствия тук м.г.? Питам Ви, понеже цъфналовързали по принцип не ги влече форумно оплювачество в новинарски сайт. Странно.
14:51 10.11.2026