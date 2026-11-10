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Протест във Варна срещу визитата на Урсула фон дер Лайен

Протест във Варна срещу визитата на Урсула фон дер Лайен

10 Ноември, 2026 13:50 1 758 94

  • протест-
  • варна-
  • възраждане-
  • урсула фон дер лайен-
  • военноморско училище

Симпатизанти на „Възраждане“ се събраха пред Военноморското училище и настояха председателят на Европейската комисия да напусне страната

Протест във Варна срещу визитата на Урсула фон дер Лайен - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Десетки симпатизанти на „Възраждане“ се събраха на протест пред Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ във Варна срещу посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Акцията беше под надслов „Искаме мир, а не война“.

Участниците развяваха български знамена и партийни флагове и настояха Фон дер Лайен да напусне страната. Протестиращите освиркаха кортежа при пристигането му пред учебното заведение.

Полицейски кордон не допусна хората да стигнат до автомобилите. Няколко от демонстрантите обаче хвърлиха плодове по колите, докато кортежът на Урсула фон дер Лайен и премиера Румен Радев влизаше в двора на Военноморското училище.

Посещението на председателя на Европейската комисия във Варна включва разговори с премиера Румен Радев и визита в Центъра за морска сигурност във Висшето военноморско училище. Темите са свързани със сигурността в Черно море и европейското сътрудничество в региона.

БНР съобщи, че протестът е преминал без сериозни инциденти. Радиото цитира участниците с посланието: „Урсула, не си добре дошла във Варна. Искаме мир, а не война“.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Трол

    49 130 Отговор
    Проруски протест.

    Коментиран от #15, #52

    13:52 10.11.2026

  • 2 Последния Софиянец

    127 37 Отговор
    Урсула донесе смърт в България.

    Коментиран от #65

    13:53 10.11.2026

  • 3 Последния Софиянец

    107 36 Отговор
    Хареса ми как Радев изгони Урсула.Да ходи на море в Анталия.

    13:54 10.11.2026

  • 4 Тик-Ток

    119 39 Отговор
    Тая вещица носи само смърт в България, откакто е в България 20 души убити на магистрала

    Коментиран от #72

    13:54 10.11.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тик-Ток

    58 27 Отговор
    А шпионите от американския военноморски щаб от Варна там ли са

    13:56 10.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Гост

    28 6 Отговор
    Бях се приготвил:
    1. изблъсват
    2. обезкосмен
    3. изрязани нокти на краката
    4..минати с косачка уши
    5. намазан с Бочко, там,.знаете, за.мекота
    6. Ама...
    7. Жената ме докопа първа...

    14:01 10.11.2026

  • 10 Летописец

    95 26 Отговор
    България и още някои европейски страни отказват да плащат за кървавия украински режим . По този повод Мерц заплашва да блокира общия европейски бюджет .

    Коментиран от #13

    14:02 10.11.2026

  • 11 Откъде накъде

    34 121 Отговор
    Много лошо. Протестират някакви хорица, които хал хабер си нямат защо са там, нито имат представа кой е агресорът кой не. Като грамофонни плочи са, но нанасят вреда на България и откъде накъде развяват българското знаме.

    Коментиран от #56, #80

    14:03 10.11.2026

  • 12 Минувач

    110 29 Отговор
    Не бяхме десетки, а бяхме стотици!
    Полицията беше отцепила района доста отдалеч, а накрая Урсула се изниза през задния втори вход/изход на ВВМУ. Леко и е било притеснено и неудобно да я освиркваме.

    Коментиран от #63

    14:03 10.11.2026

  • 13 един

    35 83 Отговор

    До коментар #10 от "Летописец":

    А путинския режим е благороден, викаш.

    14:03 10.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 🦉🦉🦉🦉

    62 26 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    За ТЪлПИТЕ ПО ПЕЙКИте всеки който не харесва съсипващата ЕсеС урсулищина
    е путинист❗

    14:04 10.11.2026

  • 16 НАСКО

    89 24 Отговор
    Да ви кажа хич не бяха десетки! Най-малко хиляда, ако не и повече!

    14:04 10.11.2026

  • 17 Сила

    30 88 Отговор
    Копейкин събрал клошарите от Максуда за по една баничка и боза ....нещастници !!!

    14:05 10.11.2026

  • 18 Панаира

    30 61 Отговор
    Мутрофанкова там ли беше

    14:06 10.11.2026

  • 19 бхаха

    22 72 Отговор
    "дестки" означава и 23 парапитека. Само за толкова ли отпусна пари Москва? А какви протести само правеше едно време, а!

    14:06 10.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Цвете

    23 74 Отговор
    ЩО ЗА ДИВАЩИНА ? ДА ИДАТ И ПРОТЕСТИРАТ ПРЕД РУСКОТО ПОСОЛСТВО В СОФИЯ И МИТРОФАНОВА ДА ДАДЕ ОБЯСНЕНИЕ ,ДО КАГА ЩЕ ЛЕТЯТ И УНИЩОЖАВАТ КОРАБИ ТЕЗИ ДРОНОВЕ? ЗАСЕГНАХА И АВИАЦИЯТА.КОСТАДИНОВ ,ОКАЗА СЕ ПРЕДАТЕЛ И ПОДЛИЗУРКО.😠🇧🇬🤡🤥🫡🤔👎🤦‍♂️✈️

    Коментиран от #82

    14:10 10.11.2026

  • 23 !!!?

    27 44 Отговор
    Аспапухово: Варна не е Москва !!!?

    14:11 10.11.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Софиянец

    77 21 Отговор
    Браво Варна! Тази фашистка гнида няма място в православна България!

    14:14 10.11.2026

  • 27 Ха ха ха

    18 46 Отговор
    Нещо много рехав протеста,или няма пари за повече

    Коментиран от #29, #37

    14:14 10.11.2026

  • 28 Варненец

    57 15 Отговор
    Изгонихме я като бит пес!

    Коментиран от #43

    14:15 10.11.2026

  • 29 Хихихи

    38 9 Отговор

    До коментар #27 от "Ха ха ха":

    Има поне два пъти повече от всичките ви протести взети заедно срещу Радев 😂

    Коментиран от #75

    14:15 10.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 az СВО Победа 81

    53 8 Отговор
    Урсула е била евакуирана през задния вход на училището след срещата

    Коментиран от #41

    14:18 10.11.2026

  • 32 Пламен

    13 34 Отговор
    Тез кво работят ?

    14:18 10.11.2026

  • 33 ЕЕЕЕ

    14 8 Отговор
    Бълагите сме продажници, и каквато и далавера да направим все се прецакваме.

    14:19 10.11.2026

  • 34 Стига лъжи и внушения

    47 12 Отговор
    Русия бе предизвикана от ЕС и НАТО да нападне украйна. Стига сте извъртали истината и правили внушения.

    Коментиран от #38, #39

    14:21 10.11.2026

  • 35 Хехехе

    9 34 Отговор
    Събрали са 15 лумпена, даже и те не знаят какво искат.

    14:23 10.11.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Минувач

    28 9 Отговор

    До коментар #27 от "Ха ха ха":

    Пари дават само от Америка за България и сродните им евро-либерални формации.
    Възраждане дава единствено за благородни инициативи, които вее са над 50. В това число над 300 000 лева от субсидията за инвитро-процедури, дарение на 30 тона хуманитарна помощ за българите в Украйна, църковни камбани, адвокатски хонорари за защита на българи в чужбина, работа и труд за почистване/боядисване на детски площадки/подлези/спирки и ред други неща. Възраждане и депутатите им даряват пари за тези каузи, лични пари, а не откраднати от обществени поръчки.

    Коментиран от #42

    14:23 10.11.2026

  • 38 Стига предизвиквали Китай

    5 20 Отговор

    До коментар #34 от "Стига лъжи и внушения":

    Москва постоянно предизвиква Китай и някой ден ще ви излезе през носа. И да, Сибирь не ваш.

    14:23 10.11.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Пламен

    11 17 Отговор
    Удивително е как на толкова малка територия има толкова много иди оти

    Коментиран от #94

    14:24 10.11.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Страшна смрад се носи из Варна!

    19 8 Отговор
    Както се очакваше вещицата избяга през входа на караулното, но в бързината си забрави метлата на плаца! Сега дезинфекцират цялото Морско с белина!

    14:26 10.11.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Варна ли

    8 16 Отговор
    Руска губерния. НТПН

    14:26 10.11.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Израждане

    12 10 Отговор
    ли им купи байраците и инсталира ?

    Коментиран от #51

    14:27 10.11.2026

  • 49 Протеста трябваше да е вчера

    16 8 Отговор
    Хората нямаше да загинат. Никой не я иска тая вещица е за затвор концлагер .

    14:28 10.11.2026

  • 50 Ха ха

    4 9 Отговор

    До коментар #41 от "през задния ти вход?":

    Морското във Варна няма заден вход.😂

    Коментиран от #70

    14:29 10.11.2026

  • 51 Банго

    4 5 Отговор

    До коментар #48 от "Израждане":

    На копанаря на сватбата е имало 10 пъти повече хора.

    Коментиран от #68

    14:30 10.11.2026

  • 52 Марш

    4 5 Отговор

    До коментар #1 от "Трол":

    на прайда

    14:30 10.11.2026

  • 53 Пламен

    8 4 Отговор
    Истинските варненци знаят къде е ДИК-Варна.

    До него има една стара стена. На нея все още си личи удар от корабен снаряд.Снаряда е бил руски,изстрелян срещу Варна през 1915-та.
    В тази бомбардировка загива жената на кмета , която е рускиня.

    14:30 10.11.2026

  • 54 На ти Гюров

    8 6 Отговор
    Представяте ли си какво щеше да бъде с Гюров президент, като нищо да е дал и оаги, и оръжия, но като априори те поставят в рамка, така е

    14:31 10.11.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Протеста трябваше да е вчера

    9 4 Отговор
    Днес вече е късно. Миналата година когато беше дошла и влязохме в еврозоната и сега пак така нова злина.

    14:32 10.11.2026

  • 58 Гресирана ватенка

    8 4 Отговор
    Опушеният да връща субсидията 😁

    14:32 10.11.2026

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Не я искаме в България

    10 6 Отговор
    Гнома, Мирчев, Кокорчо:
    Загиналите на Тракия са курбан за Урсула фон дер Лайен.

    14:33 10.11.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Урсула е позор

    8 4 Отговор
    Оставка съд затвор.

    14:33 10.11.2026

  • 63 Лия

    8 3 Отговор

    До коментар #12 от "Минувач":

    Браво! Поздравления! 💖

    14:34 10.11.2026

  • 64 Болен Сайдеров

    3 4 Отговор
    Атака пубеда с Костя Копейкин 🇻🇳🤣🇹🇷

    14:34 10.11.2026

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Гай Турий

    5 1 Отговор
    Браво. Ама да можеше да са стотици пъти повече, да викат срещу майнлай.ята кокошка.

    14:34 10.11.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Овчар

    0 3 Отговор
    Ми, вие и туристи май не искатИе

    14:34 10.11.2026

  • 70 Ти пък

    3 0 Отговор

    До коментар #50 от "Ха ха":

    Той от къде да знае 😂😂😂

    14:35 10.11.2026

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 ПП / ДБ / ГЕРБ

    6 5 Отговор

    До коментар #4 от "Тик-Ток":

    Тази Урсула фон дер Лайен след като унищожи Иконимически ЕС,
    сега идва да Унищожи и България!

    Коментиран от #77

    14:35 10.11.2026

  • 73 Никаква помощ за война

    9 5 Отговор
    И да, жалко за обикновените украински хора, какво са виновни, че колективния Запад се ръководи от идиоти

    14:35 10.11.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 М да уе

    2 6 Отговор

    До коментар #29 от "Хихихи":

    Милиони бяха цяла Варна беше затворена!

    14:36 10.11.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Много Известен Съветски Актьор

    3 3 Отговор
    Духайте супата, безмозъчни русофилски прошляци и клошари. Румбата я покани лично.

    14:39 10.11.2026

  • 79 Петър

    1 0 Отговор
    Глобачжийската държава !
    1. Вместо да сложат ИНФОРМАЦИОННИ ЕЛЕКТРОННИ ТАБЕЛИ...
    2. Ви МЕРЯТ СРЕДНАТА СКОРОСТ
    :-) :-) :-)
    ЗА ДА ВИ ГЛОБЯВАТ, А НЕ ДА ПАЗЯТ ЖИВОТИ

    14:39 10.11.2026

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Боко

    0 0 Отговор
    - От такси от ГЛОБИ ние можем да станем Но.1 в света !

    14:42 10.11.2026

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Господ

    4 0 Отговор
    Ни наказа днес задето приехме тази крадла и убиица на българска земя . Европейците предизвикаха войната !

    14:42 10.11.2026

  • 86 бай Стамен

    3 4 Отговор
    обещаха ми 20 евро от протеста,бях там,но се скриха и не ми ги дадоха

    14:43 10.11.2026

  • 87 Йода

    2 1 Отговор
    Факти са скапан сайт на Възраждане.

    14:44 10.11.2026

  • 88 Много бе

    1 0 Отговор

    До коментар #71 от "така е":

    15 броя.
    😂😂😂😂😂😂😂😂

    14:44 10.11.2026

  • 89 Мотю Джибрата

    2 0 Отговор
    Авера ми каза , че нищо не са му платили.
    Добре че не отидох.

    14:47 10.11.2026

  • 90 това е БГ политиката

    0 2 Отговор
    Радев е виновен, не трябваше изобщо да я приема има по важни неща 16 трупа и 86 блъснати коли,трябва да е там и да ръководи спасителната операция

    14:47 10.11.2026

  • 91 Комунистка

    1 0 Отговор
    Дара, къде си?
    Покажи на Урсула фон дер Лайен,
    как се пее Бангаранга по улиците на
    бившия Сталин Град, Бангарандясал
    от Комунисти - Варна!

    14:48 10.11.2026

  • 92 Протест в Максуда

    1 0 Отговор
    срещу визитата на Урсула фон дер Лайен

    14:49 10.11.2026

  • 93 Точен

    1 1 Отговор
    Урсула или от кортежа изведоха Урсула не през главния вход откъм ул. Васил Друмев, а откъм страничния на ул. Морска сирена. Имаше протестиращи и там, но от МВР или жандармерията се уплашиха от 500-те протестиращи пред Главния вход и затова бързо и страхливо изведоха еврограбителката откъм страничния... Отначало аз и още десетина бяхме на входа откъм Морска сирена, трябваше да останем там докрай, защото там е и големият паркинг.

    14:49 10.11.2026

  • 94 Лия

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "Пламен":

    Така е. Пълно е с розАви понита. Толкова сте сладки.

    Бай дъ уей, забогатяхте ли с еврото, господине, за което се раздирахте от хвалебствия тук м.г.? Питам Ви, понеже цъфналовързали по принцип не ги влече форумно оплювачество в новинарски сайт. Странно.

    14:51 10.11.2026

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