Протест във Варна срещу визитата на Урсула фон дер Лайен

Десетки симпатизанти на „Възраждане“ се събраха на протест пред Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ във Варна срещу посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. Акцията беше под надслов „Искаме мир, а не война“.

Участниците развяваха български знамена и партийни флагове и настояха Фон дер Лайен да напусне страната. Протестиращите освиркаха кортежа при пристигането му пред учебното заведение.

Полицейски кордон не допусна хората да стигнат до автомобилите. Няколко от демонстрантите обаче хвърлиха плодове по колите, докато кортежът на Урсула фон дер Лайен и премиера Румен Радев влизаше в двора на Военноморското училище.

Посещението на председателя на Европейската комисия във Варна включва разговори с премиера Румен Радев и визита в Центъра за морска сигурност във Висшето военноморско училище. Темите са свързани със сигурността в Черно море и европейското сътрудничество в региона.

БНР съобщи, че протестът е преминал без сериозни инциденти. Радиото цитира участниците с посланието: „Урсула, не си добре дошла във Варна. Искаме мир, а не война“.