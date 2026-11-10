Замеряха с плодове кортежа на фон дер Лайен във Варна

Протестиращи хвърляха плодове по кортежа на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и премиера Румен Радев във Варна. Инцидентът е станал пред Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“, където двамата пристигнаха по време на работното посещение на фон дер Лайен в България.
Демонстрацията беше организирана по призив на партия „Възраждане“ под мотото „Варна иска мир, а не война“. Участниците носеха български и партийни знамена, а сред лозунгите бяха „Варна иска мир“, „НАТО вън“ и „Искаме децата ни да живеят в мир“. Протестиращите скандираха и „Урсула, не си добре дошла“.
Полицейски кордон не е допуснал демонстрантите да стигнат до автомобилите, но няколко души са успели да хвърлят плодове по тях. БНТ съобщи и за хвърлени зеленчуци и яйца по кортежа. Различието в описанието на предметите е отразено по различен начин от отделните медии.„Варна и цяла България искаме мир. Протестът е мирен и е насочен срещу посещението на Урсула фон дер Лайен във Варна, защото тя се превърна в един посланик на войната“, заяви един от протестиращите пред БНТ.
Недоволните настояха България да не бъде въвличана във военен конфликт и председателят на Европейската комисия да напусне страната. Визитата на фон дер Лайен беше посветена на сигурността в Черно море. В програмата ѝ бяха включени посещение във Военноморското училище, среща с премиера Румен Радев в резиденция „Евксиноград“ и съвместен брифинг.
Източници: news.bg, bntnews.bg, bgonair.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 нормално
Коментиран от #42
17:36 10.11.2026
2 будни граждани
Коментиран от #39
17:37 10.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Андрешко
Коментиран от #50
17:37 10.11.2026
5 Историк
Коментиран от #16, #35
17:38 10.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 По точно
17:39 10.11.2026
8 Вещицата
Коментиран от #37
17:39 10.11.2026
9 миче тва е той патент
демек едни и същи писаници поне 2 пъти според неопределен интервал
и за двойните пълнежи ли плащат
17:39 10.11.2026
10 ггххт
17:40 10.11.2026
11 Като няма домати
17:40 10.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 а мичето също пусна кьорфишек преди
заради голямата катастрофа с загиналите
17:41 10.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Промяната
До коментар #5 от "Историк":Има и друго алтернативно направление - към Зиленски!
17:42 10.11.2026
17 А защо
Коментиран от #26
17:42 10.11.2026
18 съд и затвор за пфайзер агента Урсула
Коментиран от #23
17:44 10.11.2026
19 Абсурдистан
17:44 10.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Страшна смрад се носеше след вещицата!
17:44 10.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Костя
До коментар #18 от "съд и затвор за пфайзер агента Урсула":Аз съм с Янсен.
17:45 10.11.2026
24 само предлагам
17:45 10.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Някой
До коментар #17 от "А защо":А защо да ходи "фюрера", а не всички потърпевши? Като надписват, да протестират ощетените!
Ти ощетен ли си? Ходи ли на протест пред енергото?
17:46 10.11.2026
27 Крокодила Гена
17:46 10.11.2026
28 майновата тракана
17:46 10.11.2026
29 др Гей Билтс
17:46 10.11.2026
30 За гнили домати си помислих
До коментар #6 от "Някой":Цвета също е важен. Черен хумор , но аз не мога да разбера как може да се говори за мир и в същото време да се кани тази военолюбива вещица в нашата страна и то точно във Варна.
17:46 10.11.2026
31 Пламен
Не забелязвате ли , че варненци въоще не обърнаха внимание на това посещение.
Само клошарите на Майкъл Джексън са били там. :)
17:47 10.11.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Р Г В
Копейкин не е фюрер уважаеми , спомни си че майката на Урсула е била в приятелския кръг на фюрера Ад... Хит..... за което са публикувани снимки а дядо и е бил офицер от войските на Вермахта. Не съм привърженик на крайни действия , такова е възпитанието на политическите лидери в Р Б.
17:48 10.11.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Ти пък
До коментар #5 от "Историк":Чак толкова шашави да заминат за русия не са.
17:48 10.11.2026
36 Мишел
България не е сама, каза и премиерът Радев.
Имаме верни приятели и съюзници.
Винаги е добре дошла г- жа дер Лайен.
Коментиран от #38, #47
17:49 10.11.2026
37 Пипи
До коментар #8 от "Вещицата":Много npocmomuя за вещица. А лъжат, че били умни.
17:50 10.11.2026
38 Меркел
До коментар #36 от "Мишел":Покани я у вас.
Коментиран от #43
17:50 10.11.2026
39 Европеец
До коментар #2 от "будни граждани":Съгласен съм с коментара ти....... Адмирации за протеста...... Новата фюрерка, която по образование е помощник гинеколожка дано да е разбрала, не е желана в България заради нейната фашистка политика...... Довечера ще гледам новините по изключение да видя трите казионни телевизии дали ще променът за протеста....... Още веднъж адмирации за протестиращите....
Коментиран от #45
17:50 10.11.2026
40 15 червени
Точка!
Дер Лайен идва в държава от ЕС НАТО И ШЕНГЕН.
ТЯ СИ Е У ДОМА!
17:52 10.11.2026
41 1989 СССР нямаше кво да яде
До коментар #22 от "Горски":Затова избяга от Германия.
Сега си напълно носът с барут от кибритени клечки и се засили срещу някоя стена.
17:52 10.11.2026
42 Атина Палада
До коментар #1 от "нормално":А умните щом искат война , веднага да заминават на фронта ..Зеля ви чака :)))
Коментиран от #46
17:53 10.11.2026
43 Не мога да се вредя
До коментар #38 от "Меркел":от Радев!👻
17:53 10.11.2026
44 Трактор
17:53 10.11.2026
45 Хи,хи,хи...
До коментар #39 от "Европеец":Ти не си европеец, а еврогъ3ец. Точка.
17:55 10.11.2026
46 Овчи,
До коментар #42 от "Атина Палада":Да не си си завряла пак някоя епруветка?
17:56 10.11.2026
47 С такива приятели като Урсуз
До коментар #36 от "Мишел":Врагове не ти трябват.
17:56 10.11.2026
48 баба Яга
17:57 10.11.2026
49 Горски
17:58 10.11.2026
50 Меркел
До коментар #4 от "Андрешко":Ми те и най най главните действащи лица може да ги отнесем към поговорката.
17:59 10.11.2026