Замеряха с плодове кортежа на фон дер Лайен във Варна

Протестиращи хвърляха плодове по кортежа на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и премиера Румен Радев във Варна. Инцидентът е станал пред Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“, където двамата пристигнаха по време на работното посещение на фон дер Лайен в България.

Демонстрацията беше организирана по призив на партия „Възраждане“ под мотото „Варна иска мир, а не война“. Участниците носеха български и партийни знамена, а сред лозунгите бяха „Варна иска мир“, „НАТО вън“ и „Искаме децата ни да живеят в мир“. Протестиращите скандираха и „Урсула, не си добре дошла“.

Полицейски кордон не е допуснал демонстрантите да стигнат до автомобилите, но няколко души са успели да хвърлят плодове по тях. БНТ съобщи и за хвърлени зеленчуци и яйца по кортежа. Различието в описанието на предметите е отразено по различен начин от отделните медии.

„Варна и цяла България искаме мир. Протестът е мирен и е насочен срещу посещението на Урсула фон дер Лайен във Варна, защото тя се превърна в един посланик на войната“, заяви един от протестиращите пред БНТ.

Недоволните настояха България да не бъде въвличана във военен конфликт и председателят на Европейската комисия да напусне страната. Визитата на фон дер Лайен беше посветена на сигурността в Черно море. В програмата ѝ бяха включени посещение във Военноморското училище, среща с премиера Румен Радев в резиденция „Евксиноград“ и съвместен брифинг.

Източници: news.bg, bntnews.bg, bgonair.bg