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Замеряха с плодове кортежа на фон дер Лайен във Варна

Замеряха с плодове кортежа на фон дер Лайен във Варна

10 Ноември, 2026 17:34 994 50

  • урсула фон дер лайен-
  • варна-
  • възраждане-
  • протест-
  • европейска комисия

Протестът пред Военноморското училище беше организиран по призив на „Възраждане“. Демонстрантите скандираха, че председателят на Европейската комисия не е добре дошла

Замеряха с плодове кортежа на фон дер Лайен във Варна - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Протестиращи хвърляха плодове по кортежа на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и премиера Румен Радев във Варна. Инцидентът е станал пред Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“, където двамата пристигнаха по време на работното посещение на фон дер Лайен в България.

Демонстрацията беше организирана по призив на партия „Възраждане“ под мотото „Варна иска мир, а не война“. Участниците носеха български и партийни знамена, а сред лозунгите бяха „Варна иска мир“, „НАТО вън“ и „Искаме децата ни да живеят в мир“. Протестиращите скандираха и „Урсула, не си добре дошла“.

Полицейски кордон не е допуснал демонстрантите да стигнат до автомобилите, но няколко души са успели да хвърлят плодове по тях. БНТ съобщи и за хвърлени зеленчуци и яйца по кортежа. Различието в описанието на предметите е отразено по различен начин от отделните медии.

„Варна и цяла България искаме мир. Протестът е мирен и е насочен срещу посещението на Урсула фон дер Лайен във Варна, защото тя се превърна в един посланик на войната“, заяви един от протестиращите пред БНТ.

Недоволните настояха България да не бъде въвличана във военен конфликт и председателят на Европейската комисия да напусне страната. Визитата на фон дер Лайен беше посветена на сигурността в Черно море. В програмата ѝ бяха включени посещение във Военноморското училище, среща с премиера Румен Радев в резиденция „Евксиноград“ и съвместен брифинг.

Източници: news.bg, bntnews.bg, bgonair.bg


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 нормално

    15 39 Отговор
    Нормално е като за неумни парапитеци.

    Коментиран от #42

    17:36 10.11.2026

  • 2 будни граждани

    44 17 Отговор
    Плодовете са скъпи , с екстременти е трябвало, все пак браво.

    Коментиран от #39

    17:37 10.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Андрешко

    14 49 Отговор
    Магарето ако не си покаже магарията пред хората...

    Коментиран от #50

    17:37 10.11.2026

  • 5 Историк

    15 47 Отговор
    Простотията и агресията на фюрера Копейкин и себеподобните му създават неверен облик на България и се питам докога ще бъдат търпяни подобни изпълнения. Да заминават за Москва и там да се кланят на военнопрестъпника Путин.

    Коментиран от #16, #35

    17:38 10.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 По точно

    6 39 Отговор
    Варналии си направите референдум за преминаване към руската федерация. И си въведете рублата. Ще станете милионери за една нощ!

    17:39 10.11.2026

  • 8 Вещицата

    36 10 Отговор
    Не е желана от българите в България и е грешка , че са я поканили въпреки това. Ако не беше тя нямаше да стане катастрофата , защото това е енергия. Нищо повече от физика.

    Коментиран от #37

    17:39 10.11.2026

  • 9 миче тва е той патент

    21 2 Отговор
    да претопляш старите манджи от обяд
    демек едни и същи писаници поне 2 пъти според неопределен интервал
    и за двойните пълнежи ли плащат

    17:39 10.11.2026

  • 10 ггххт

    29 8 Отговор
    Има надежда за България 😀. Браво!

    17:40 10.11.2026

  • 11 Като няма домати

    15 6 Отговор
    Да я почерпат сбългарски плодове!

    17:40 10.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 а мичето също пусна кьорфишек преди

    13 3 Отговор
    обед че радев отложил срещата с лаенен
    заради голямата катастрофа с загиналите

    17:41 10.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Промяната

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "Историк":

    Има и друго алтернативно направление - към Зиленски!

    17:42 10.11.2026

  • 17 А защо

    6 15 Отговор
    Фьорера не отиде пред ВИК ЕНЕРГОПРО да протестира , че всички надписват сметки като за последно ,а ни занимават с неща от които ,от мас нищо не зависи

    Коментиран от #26

    17:42 10.11.2026

  • 18 съд и затвор за пфайзер агента Урсула

    19 5 Отговор
    С такива новини се чувствам горд Българин.

    Коментиран от #23

    17:44 10.11.2026

  • 19 Абсурдистан

    5 11 Отговор
    Пак добре, че не са я замеряли с фекалии. Приматите така правят.

    17:44 10.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Страшна смрад се носеше след вещицата!

    13 4 Отговор
    Както се очакваше вещицата избяга през портала на караулното, но в бързината си забрави метлата на плаца! Сега дезинфекцират цялото Морско с белина! Варна е омърсена!

    17:44 10.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Костя

    2 5 Отговор

    До коментар #18 от "съд и затвор за пфайзер агента Урсула":

    Аз съм с Янсен.

    17:45 10.11.2026

  • 24 само предлагам

    4 10 Отговор
    Навсякъде има хора които лесно се манипулират и нямат възможност да мислят Искат тези мир А кой иска война Кой е агресора . Заради кого се налага цяла Европа да се въоръжава Заради кого се наложи такива държави като Швеция и Финландия да влязат в НАТО Всички средства за отбрана ще бъдат за сметка на обикновения човек

    17:45 10.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Някой

    6 2 Отговор

    До коментар #17 от "А защо":

    А защо да ходи "фюрера", а не всички потърпевши? Като надписват, да протестират ощетените!
    Ти ощетен ли си? Ходи ли на протест пред енергото?

    17:46 10.11.2026

  • 27 Крокодила Гена

    14 4 Отговор
    Респект към хората които са я посрещнали подобаващо!

    17:46 10.11.2026

  • 28 майновата тракана

    2 0 Отговор
    с мерак притраката на три ката......Век,на местен.....

    17:46 10.11.2026

  • 29 др Гей Билтс

    9 1 Отговор
    Да бяха хвърляли спринцовки.

    17:46 10.11.2026

  • 30 За гнили домати си помислих

    15 3 Отговор

    До коментар #6 от "Някой":

    Цвета също е важен. Черен хумор , но аз не мога да разбера как може да се говори за мир и в същото време да се кани тази военолюбива вещица в нашата страна и то точно във Варна.

    17:46 10.11.2026

  • 31 Пламен

    3 16 Отговор
    Ромския лидер толкова си може.
    Не забелязвате ли , че варненци въоще не обърнаха внимание на това посещение.
    Само клошарите на Майкъл Джексън са били там. :)

    17:47 10.11.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Р Г В

    7 2 Отговор
    До коментар 5 .
    Копейкин не е фюрер уважаеми , спомни си че майката на Урсула е била в приятелския кръг на фюрера Ад... Хит..... за което са публикувани снимки а дядо и е бил офицер от войските на Вермахта. Не съм привърженик на крайни действия , такова е възпитанието на политическите лидери в Р Б.

    17:48 10.11.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Ти пък

    2 5 Отговор

    До коментар #5 от "Историк":

    Чак толкова шашави да заминат за русия не са.

    17:48 10.11.2026

  • 36 Мишел

    4 13 Отговор
    Г- жа дер Лайен дойде на крака да демонстрира, че Европа е с България срещу руската агресия.
    България не е сама, каза и премиерът Радев.
    Имаме верни приятели и съюзници.

    Винаги е добре дошла г- жа дер Лайен.

    Коментиран от #38, #47

    17:49 10.11.2026

  • 37 Пипи

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Вещицата":

    Много npocmomuя за вещица. А лъжат, че били умни.

    17:50 10.11.2026

  • 38 Меркел

    3 2 Отговор

    До коментар #36 от "Мишел":

    Покани я у вас.

    Коментиран от #43

    17:50 10.11.2026

  • 39 Европеец

    8 3 Отговор

    До коментар #2 от "будни граждани":

    Съгласен съм с коментара ти....... Адмирации за протеста...... Новата фюрерка, която по образование е помощник гинеколожка дано да е разбрала, не е желана в България заради нейната фашистка политика...... Довечера ще гледам новините по изключение да видя трите казионни телевизии дали ще променът за протеста....... Още веднъж адмирации за протестиращите....

    Коментиран от #45

    17:50 10.11.2026

  • 40 15 червени

    2 4 Отговор
    варненски баби не са България!

    Точка!
    Дер Лайен идва в държава от ЕС НАТО И ШЕНГЕН.

    ТЯ СИ Е У ДОМА!

    17:52 10.11.2026

  • 41 1989 СССР нямаше кво да яде

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Горски":

    Затова избяга от Германия.
    Сега си напълно носът с барут от кибритени клечки и се засили срещу някоя стена.

    17:52 10.11.2026

  • 42 Атина Палада

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "нормално":

    А умните щом искат война , веднага да заминават на фронта ..Зеля ви чака :)))

    Коментиран от #46

    17:53 10.11.2026

  • 43 Не мога да се вредя

    2 0 Отговор

    До коментар #38 от "Меркел":

    от Радев!👻

    17:53 10.11.2026

  • 44 Трактор

    1 1 Отговор
    Примати :))))

    17:53 10.11.2026

  • 45 Хи,хи,хи...

    2 1 Отговор

    До коментар #39 от "Европеец":

    Ти не си европеец, а еврогъ3ец. Точка.

    17:55 10.11.2026

  • 46 Овчи,

    0 0 Отговор

    До коментар #42 от "Атина Палада":

    Да не си си завряла пак някоя епруветка?

    17:56 10.11.2026

  • 47 С такива приятели като Урсуз

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "Мишел":

    Врагове не ти трябват.

    17:56 10.11.2026

  • 48 баба Яга

    2 0 Отговор
    Неканени гости така се посрещат. Вече за втори път идва и все и присяда от плодовете и народната либов. Този път с посещението си донесе и зла поличба. Май повече няма да има желание да се довлича.

    17:57 10.11.2026

  • 49 Горски

    1 0 Отговор
    На 24 февруари 2022 г. руският президент Владимир Путин обяви началото на специална военна операция в Донбас и разполагането на войски в ДНР и ЛНР. Държавният глава подчерта, че плановете на Русия не включват окупация на украински земи. Путин призова украинските военни да сложат оръжието си и да се „приберат у дома“. Постоянно се пише, че в бюджета за следващата година е предвидено да вземем нови 19 милиарда държавен дълг, за да вържем някакси двата края, като има предвиден дефицит. Сегашните управляващи вървят като по жарава и една искра е достатъчна, за да започнат масови протести. Цени на храни, ток, вода, газ, дизел, парно, данъци, заплати, пенсии, здравеопазване, пътища - където и да се обърне човек навсякъде е "леш". При тази финансова ситуация в България е недопустимо да се отклоняват средства. Дори да се скрие от хората отклоняване на средства, след време ще излязат наяве документите и политикът, който го е направил ще бъде съден и осъден. Германия нека си гледа само нея - ако има средства нека да дава.

    17:58 10.11.2026

  • 50 Меркел

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Андрешко":

    Ми те и най най главните действащи лица може да ги отнесем към поговорката.

    17:59 10.11.2026

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