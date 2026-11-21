Изборът на новия Висш съдебен съвет е ограничил влиянието на задкулисието в съдебната власт, но не означава промяна в отношението на „Да, България“ към управляващите. Това заяви съпредседателят на партията Божидар Божанов по БНТ.

„Статуквото не беше щастливо от избора на новия Висш съдебен съвет. Делян Пеевски видимо не беше щастлив в пленарната зала, Бойко Борисов го нямаше в залата. Задкулисието загуби позиции в съдебната власт“, каза Божанов.

Мнозинство без ГЕРБ и ДПС

По думите му изборът на членовете на ВСС от парламентарната квота е изпълнение на предизборно обещание на „Да, България“ за постигане на мнозинство от 160 гласа без участието на ГЕРБ и ДПС.

Божанов отхвърли твърденията, че договореностите са постигнати чрез непрозрачни преговори. Той заяви, че консултациите между парламентарните групи са се провеждали в Народното събрание и през работно време. Процедурата е включвала публични изслушвания и граждански номинации.

Съпредседателят на „Да, България“ настоя, че новият състав не трябва да се разглежда като разпределение на партийни квоти. „Не го разглеждам като четирима от ДБ и ПП от 11 от ПБ, защото нямаше квоти“, заяви той.

Без гаранция за действията на всички членове

Божанов посочи Веселин Вучков, съдия Радуловска, Емил Дечев и Андрей Янкулов като примери за номинации, които не трябва да се оценяват единствено според предишни професионални или политически връзки.

Той призна, че няма гаранция как ще действат всички 11 избрани членове на парламентарната квота, но изрази увереност, че значителна част от тях ще устоят на евентуален натиск.

Според Божанов изборът на новия ВСС сам по себе си не е съдебна реформа, а изпълнение на конституционно задължение, забавено с четири години. Той свърза падането на кабинета „Денков“ с отказа на тогавашните управляващи да предоставят на Делян Пеевски квота във ВСС.

„Да, България“ остава в опозиция

Божанов беше категоричен, че постигнатото мнозинство при избора на ВСС не означава политическо сближаване с правителството.

„Ние оставаме опозиция. Ще критикуваме бюджета, външната политика на правителството, и то доста по-остро от приклекналия Пеевски, който месеци очакваше управляващите, по-остро и от ГЕРБ“, заяви той.

По отношение на бъдещия избор на главен прокурор Божанов заяви, че парламентът не трябва да участва в определянето на кандидата. „Главният прокурор ще се избира във ВСС, а не в други сгради“, каза той и добави, че в новия съвет няма предварително формирано мнозинство за конкретна кандидатура.

Съпредседателят на „Да, България“ допълни, че обновяването на ВСС не е достатъчно за решаване на проблемите в съдебната система. Според него са необходими и структурни промени в прокуратурата, така че тя да не бъде използвана като „чадър за едни и бухалка за други“.

Източници: news.bg