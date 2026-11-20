„Прогресивна България“ си улови ПП и ДБ, направиха си сглобка с управляващите. Така лидерът на ДПС Делян Пеевски коментира избора на парламентарната квота във Висшия съдебен съвет.

„Признавам днес майсторството на управляващите от „Прогресивна България“ да си уловят като един голям рибар две рибки, не златни – ПП и ДБ, да си ги сложат в аквариум. С голяма стръв ги уловиха – четири бройки им дадоха. Опозиция вече няма в тяхно лице, има сглобка“, заяви Пеевски пред журналисти в парламента. Той добави, че лидерът на „Прогресивна България“ може да постави двете формации „в аквариума в кабинета си“.

Коментарът му дойде след гласуването, с което Народното събрание избра 11 членове на ВСС от парламентарната квота – шестима в Съдийската колегия и петима в Прокурорската колегия. Пеевски представи разпределението като договорка, при която ПП и ДБ получават четири места, а останалите са за управляващата формация. Това е политическа оценка на лидера на ДПС, а не обявено формално коалиционно споразумение.

Вотът за ВСС

В Съдийската колегия бяха избрани Емил Иванов Дечев, Иван Христов Ранчев, Калин Кирилов Баталски, Петьо Димитров Славов, Таня Атанасова Радуловска-Мадамжиева и Цветко Аспарухов Лазаров. В Прокурорската колегия влязоха Андрей Иванов Янкулов, Веселин Бориславов Вучков, Екатерина Салкова Гетова, Иван Георгиев Калибацев и Красимир Стефанов Комсалов.

Преди гласуването Пеевски заяви, че ДПС ще подкрепи кандидатите за ВСС с изключение на Емил Дечев, Андрей Янкулов и номинацията на „Възраждане“. По думите му целта била отговорността за бъдещия състав на съдебния съвет да остане върху „новата сглобка“ между управляващите и ПП-ДБ.

Обвиненията за договорка

Още ден преди избора лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че вижда как ПП и ДБ се договарят с „Прогресивна България“ по коридорите на Народното събрание. Той отрече ГЕРБ да е участвала в подобни разговори.

От „Демократична България“ заявиха преди вота, че ще спазят предизборното си обещание изборът на ВСС да бъде извън статуквото. За всяка кандидатура беше необходимо квалифицирано мнозинство от 160 гласа, което направи подкрепата от други парламентарни групи необходима за избора.

След гласуването Пеевски заяви, че ПП и ДБ вече нямат основание да се представят като опозиция и „няма защо да излизат на площадите“. От двете формации не е обявено официално, че участват в управленска коалиция с „Прогресивна България“.

Източници: novini.bg, 24chasa.bg, btvnovinite.bg