ГЕРБ поиска оставката на Радев и министрите за „Тракия“

ГЕРБ поиска оставката на премиера Румен Радев и на министрите, които според партията носят отговорност за трагедията на автомагистрала „Тракия“. При верижните катастрофи загинаха 12 души, а десетки бяха ранени.
Зам.-председателят на ГЕРБ Даниел Митов обяви позицията на брифинг в Народното събрание. Той изрази съболезнования на близките на загиналите и заяви, че партията първоначално не е планирала политическо изявление в деня на трагедията, но реакциите на властта са наложили отговор.
„Този политически акт ще намери израз в усилия за събиране на подписи по вот на недоверие“, каза Митов. По думите му ГЕРБ ще обсъди предприемането на парламентарни действия и ще настоява за политическа отговорност заради пропуски в организацията на пътната безопасност.
Спор за връзката между АПИ и МВР
Митов оспори твърдението на вътрешния министър Иван Демерджиев, че между информационните системи на Агенция „Пътна инфраструктура“ и МВР няма връзка. Според зам.-председателя на ГЕРБ такава връзка съществува чрез Националния координационен център за безопасност на движението.
Той заяви още, че при представянето на новата пътна информационна система на 29 октомври представители на АПИ са съобщили за обмен на данни с МВР в реално време.
Твърдения за пропуски преди катастрофите
Бившият регионален министър Николай Нанков заяви, че институциите са били предупредени за влошаването на времето. По думите му информацията за очаквана гъста мъгла е постъпила в Ситуационния център на АПИ още преди инцидентите, а камерите са показвали опасно намалена видимост поне час по-рано.
Нанков обвини отговорните институции, че не са ограничили скоростта и не са обезопасили своевременно участъка. Той заяви, че не е бил въведен режим за зимно поддържане на магистралата и че платното не е било обработено срещу заледяване.
Според Нанков със заповед от 19 август са били ограничени дейности по текущото поддържане на републиканските пътища, сред които поставяне на знаци, полагане на маркировка и подготовка за зимния сезон. Той посочи и уведомление на АПИ от 4 септември за спиране на определени дейности до второ нареждане.
Нанков допълни, че договорът за монтаж на 40 електронни информационни табла по „Тракия“, сключен през 2020 г., е бил прекратен през 2022 г., без проектът да бъде реализиран.
Спор около одита на Сметната палата
Теменужка Петкова обвини правителството, че използва одитния доклад на Сметната палата, за да прехвърли отговорността за проблемите в пътната инфраструктура върху предишното управление.
Тя се позова на страница 136 от документа и заяви, че за посочените 1077 сертификата за извършени дейности няма утвърдени от Управителния съвет на АПИ документи и издадени фактури от изпълнителите. Според Петкова данните от одита се представят по подвеждащ начин.
Към момента ГЕРБ обявява намерение да събира подписи за вот на недоверие, но не е съобщено такъв вот да е внесен в Народното събрание.
Източници: news.bg, bnrnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Срамота
18:57 10.11.2026
2 Оставка
Коментиран от #24
18:57 10.11.2026
3 гражданин
18:58 10.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Хахахаха
19:01 10.11.2026
7 Шорт
19:01 10.11.2026
8 А ...тая магистрала ГЕРБ я е правил.
Коментиран от #18
19:01 10.11.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 ИВАНОВ
АПИ НЯМА ЛИ ДА СИ РАЗДАДЪТ НЯКОЙ МИЛИОН ПРЕМИЙ СЕГА ?
19:02 10.11.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Потрес
Борисов спри се ве и3poд!
19:03 10.11.2026
13 Мисира
19:04 10.11.2026
14 Тутуту
19:04 10.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Хихи
19:06 10.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Анонимен
19:08 10.11.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Явно не
До коментар #2 от "Оставка":виждаш до къде ни докараха ГЕРБ .Но за теб те не са некадърници . Тепърва ще излизат резултатите от тяхното управление , стига да има истинска прокуратура .
19:09 10.11.2026
25 Горски
Да попитам, пак ли са виновни мантинелите? Или хлъзгавия асфалт? Каква информационна система да се инсталира, така че всеки шофьор във всеки момент да получава информация за опасности? А колко от шофьовите ще обърнат внимание на информацията, че и да вземат предпазни мерки? Не, виновен е манталитета на хората в тази страна. За жалост, в другите страния няма голяма разлика. Но, признавам, случилото се е удобна топка за всеки, който не харесва управляващите. Без значение чия е реално вината. магистралите последните 20 години ги строиха такива високо ЕнтЕлигентни строители като Борисов, Нанков, Иванчо- малък Шошо, и твоите хора, които по едно време бяха във властта! За това и магистралите имат тяхното IQ!. ГЕРБ е песен изпята, ДПС го отнесла водата, та за кого да викаме? Един шофьор каза по телевизията че е карал с 60 и е успял да спре а него са го изпреварвали със над сто?И са пострадали за съжаление.
19:10 10.11.2026
26 Един не-трол
19:10 10.11.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 страхливци сте вие ,убийци
19:11 10.11.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Верно ли
19:12 10.11.2026
31 силно викат
19:15 10.11.2026
32 Емигрант
19:16 10.11.2026
33 „древното тракийско проклятие“
19:17 10.11.2026
34 Джони
19:17 10.11.2026
35 мдаа
19:18 10.11.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Хммм
19:22 10.11.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 ГЕРБ=ГРОБ
Ей, лицемерни гробари!
Коментиран от #47
19:25 10.11.2026
40 дцфер
19:26 10.11.2026
41 Никой
Коментиран от #48
19:28 10.11.2026
42 Комунистите са си същите
19:30 10.11.2026
43 С.П.
19:30 10.11.2026
44 Име
19:30 10.11.2026
45 Мдаа
19:32 10.11.2026
46 Виден гербер
19:32 10.11.2026
47 А кой преди изборите
До коментар #39 от "ГЕРБ=ГРОБ":Говореше,че ще свали модела Борисов -Пеевски?И направи ли го или се гушна с тях?
19:34 10.11.2026
48 тц, тц, тц
До коментар #41 от "Никой":Тези комунисти са като глисти в з.а.д.ниците ви. Къде видя тук да става дума за комунисти? ГЕРБ ли са комунисти или партията на Радев е комунистическа? Къде си видял жив комунист в последните 30 години? Комунистите направиха каквото можаха за 35 години, а демократите го крадат и разсипват вече 37 години и ако нещо все още работи в тази държава, то е защото комунистите са строили язовири, атомна електроцентрала, ТЕЦ-ове и т.н. Истинските комунисти отдавна измряха отвратени от "демокрацията" ви.
19:34 10.11.2026
49 Пловдив
19:34 10.11.2026