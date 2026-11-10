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ГЕРБ поиска оставката на Радев и министрите за „Тракия“

ГЕРБ поиска оставката на Радев и министрите за „Тракия“

10 Ноември, 2026 18:55 886 49

  • герб-
  • румен радев-
  • даниел митов-
  • магистрала тракия-
  • вот на недоверие

Партията обвини правителството в бездействие и обмисля вот на недоверие заради организацията на пътната безопасност

ГЕРБ поиска оставката на Радев и министрите за „Тракия“ - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ГЕРБ поиска оставката на премиера Румен Радев и на министрите, които според партията носят отговорност за трагедията на автомагистрала „Тракия“. При верижните катастрофи загинаха 12 души, а десетки бяха ранени.

Зам.-председателят на ГЕРБ Даниел Митов обяви позицията на брифинг в Народното събрание. Той изрази съболезнования на близките на загиналите и заяви, че партията първоначално не е планирала политическо изявление в деня на трагедията, но реакциите на властта са наложили отговор.

„Този политически акт ще намери израз в усилия за събиране на подписи по вот на недоверие“, каза Митов. По думите му ГЕРБ ще обсъди предприемането на парламентарни действия и ще настоява за политическа отговорност заради пропуски в организацията на пътната безопасност.

Спор за връзката между АПИ и МВР

Митов оспори твърдението на вътрешния министър Иван Демерджиев, че между информационните системи на Агенция „Пътна инфраструктура“ и МВР няма връзка. Според зам.-председателя на ГЕРБ такава връзка съществува чрез Националния координационен център за безопасност на движението.

Той заяви още, че при представянето на новата пътна информационна система на 29 октомври представители на АПИ са съобщили за обмен на данни с МВР в реално време.

Твърдения за пропуски преди катастрофите

Бившият регионален министър Николай Нанков заяви, че институциите са били предупредени за влошаването на времето. По думите му информацията за очаквана гъста мъгла е постъпила в Ситуационния център на АПИ още преди инцидентите, а камерите са показвали опасно намалена видимост поне час по-рано.

Нанков обвини отговорните институции, че не са ограничили скоростта и не са обезопасили своевременно участъка. Той заяви, че не е бил въведен режим за зимно поддържане на магистралата и че платното не е било обработено срещу заледяване.

Според Нанков със заповед от 19 август са били ограничени дейности по текущото поддържане на републиканските пътища, сред които поставяне на знаци, полагане на маркировка и подготовка за зимния сезон. Той посочи и уведомление на АПИ от 4 септември за спиране на определени дейности до второ нареждане.

Нанков допълни, че договорът за монтаж на 40 електронни информационни табла по „Тракия“, сключен през 2020 г., е бил прекратен през 2022 г., без проектът да бъде реализиран.

Спор около одита на Сметната палата

Теменужка Петкова обвини правителството, че използва одитния доклад на Сметната палата, за да прехвърли отговорността за проблемите в пътната инфраструктура върху предишното управление.

Тя се позова на страница 136 от документа и заяви, че за посочените 1077 сертификата за извършени дейности няма утвърдени от Управителния съвет на АПИ документи и издадени фактури от изпълнителите. Според Петкова данните от одита се представят по подвеждащ начин.

Към момента ГЕРБ обявява намерение да събира подписи за вот на недоверие, но не е съобщено такъв вот да е внесен в Народното събрание.

Източници: news.bg, bnrnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Срамота

    87 5 Отговор
    Точно тези ли... Да бяхте направили наистина нормални магистрали

    18:57 10.11.2026

  • 2 Оставка

    8 64 Отговор
    Крайно закъсняла е оставката за тез некадърници с писания бюджет в хотела до джакузито.

    Коментиран от #24

    18:57 10.11.2026

  • 3 гражданин

    76 3 Отговор
    А аз изкам цялата мафиотска сган на високо ниво от ГРАБ , да ги видя в затвора !!!

    18:58 10.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Хахахаха

    75 1 Отговор
    Баш крадеца вика дръжте крадеца. Що за наглост

    19:01 10.11.2026

  • 7 Шорт

    68 3 Отговор
    Тея направиха един куб поразии за 37 години и сега искат оставки!

    19:01 10.11.2026

  • 8 А ...тая магистрала ГЕРБ я е правил.

    69 1 Отговор
    С Тиквата с джипа. Тогава Радев не беше. Тиква беше.

    Коментиран от #18

    19:01 10.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 ИВАНОВ

    50 0 Отговор
    КРАДЦИТЕ ДАЛАВЕРАДЖИЙТЕ ИСКАЛИ ОСТАВКИ !? ТИЯ ОЩЕ ЛИ СА В БЪЛГАРСКИЯ ПАРЛАМЕНТ?
    АПИ НЯМА ЛИ ДА СИ РАЗДАДЪТ НЯКОЙ МИЛИОН ПРЕМИЙ СЕГА ?

    19:02 10.11.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Потрес

    52 0 Отговор
    Точно ГЕРБ, които изнесоха парите за магистралите в чували да искат оставки!?!? Това не наглост не цинизъм, ами не знам какво?!?!? 😬
    Борисов спри се ве и3poд!

    19:03 10.11.2026

  • 13 Мисира

    40 0 Отговор
    Цинизъм е всичко в Гроб!

    19:04 10.11.2026

  • 14 Тутуту

    30 0 Отговор
    Сериозно,герп .Бог вижда,той знае,нищо не закъснява и за герп и за всички.

    19:04 10.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Хихи

    35 1 Отговор
    Туй не беше ли бацовата магистрала що сакове и пачки е имало там

    19:06 10.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Анонимен

    33 1 Отговор
    Кой я построи, а кой е виновен няколко месеца след като спечели изборите... Съжалявам, че не гласувах за Радев. Не че е цвете, обаче не мога да ви слушам безумията повече!

    19:08 10.11.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Явно не

    25 2 Отговор

    До коментар #2 от "Оставка":

    виждаш до къде ни докараха ГЕРБ .Но за теб те не са некадърници . Тепърва ще излизат резултатите от тяхното управление , стига да има истинска прокуратура .

    19:09 10.11.2026

  • 25 Горски

    20 2 Отговор
    За днешната трагедия са виновни всички хора в България. Щото, починалите са хора от народа, както и управляващите МПС в мъглата.
    Да попитам, пак ли са виновни мантинелите? Или хлъзгавия асфалт? Каква информационна система да се инсталира, така че всеки шофьор във всеки момент да получава информация за опасности? А колко от шофьовите ще обърнат внимание на информацията, че и да вземат предпазни мерки? Не, виновен е манталитета на хората в тази страна. За жалост, в другите страния няма голяма разлика. Но, признавам, случилото се е удобна топка за всеки, който не харесва управляващите. Без значение чия е реално вината. магистралите последните 20 години ги строиха такива високо ЕнтЕлигентни строители като Борисов, Нанков, Иванчо- малък Шошо, и твоите хора, които по едно време бяха във властта! За това и магистралите имат тяхното IQ!. ГЕРБ е песен изпята, ДПС го отнесла водата, та за кого да викаме? Един шофьор каза по телевизията че е карал с 60 и е успял да спре а него са го изпреварвали със над сто?И са пострадали за съжаление.

    19:10 10.11.2026

  • 26 Един не-трол

    6 21 Отговор
    Аз много добре помня след като ГЕРБ подадоха оставка 2020 как пътищата бяха занемарени за 4 години. Никакво поддържане нищо. Защото много се крадяло. Е като не крадете вие защо нищо не направихте? И Донев и Шишков бяхте във властта. Комитова спря Хемус и какво стана вместо за 1.5млрд ще се строи на двойни цени. Поддръжката започна миналата година и се виждаше чистене на пътища полагане на маркировки и т.н.. Шишков не ставаш за чеп за зеле - оставка.

    19:10 10.11.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 страхливци сте вие ,убийци

    18 1 Отговор
    това ще тежи на вашата съвест .окрадохте евросредствата има господ ,ако той ви прости народа надали

    19:11 10.11.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Верно ли

    22 1 Отговор
    Е това е висша наглост! Тези, дето изнесоха сума ти пари покрай тези магистрали, заедно с фирмичките на Шиши, сега му искат оставката, защото на ТЕХНИТЕ магистрали станала трагедия! А при трагедията на Своге някой подаде ли оставка???

    19:12 10.11.2026

  • 31 силно викат

    10 0 Отговор
    Няма такава наглост!

    19:15 10.11.2026

  • 32 Емигрант

    9 0 Отговор
    БЕЗСРАМНА, НАГЛА, НИСКОИНТЕЛИГЕНТНА И ПОДЛА ПОЛИТИЧЕСКА ПАССМИНА ПРЕВЪРНАЛА ЕДНА КАТАСТРОФА С ТРАГИЧЕН КРАЙ В ПОЛИТИЧЕСКИ И ПРОСТАШКИ ИСКАНИЯ ! КАКВО ОБЩО ИМА ТУК УПРАВЛЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ ТО ЛИ Е УПРАВЛЯВАЛО АВТОМОБИЛИТЕ ПРЕДИЗВИКАЛИ ТРАГЕДИЯТА ? С ТАКАВА ОПОЗЦИЯ ИЗБРАНА ОТ МАЛ(К)ОУМНИЦИ НИЩО ДОБРО И ПРОГРЕСИВНО НЕ СЕ ОЧАКВА А И ОТ УПРАВЛЕНИЕТО ТО ПЪК Е ОТ ЗЛОТО "РАЗВИТ СОЦОАЛИЗЪМ" !

    19:16 10.11.2026

  • 33 „древното тракийско проклятие“

    3 0 Отговор
    „древното тракийско проклятие“

    19:17 10.11.2026

  • 34 Джони

    8 0 Отговор
    Лидера на ГЕРБ е сниман с пачки евро.Нали той се хвали, че построил най много километри магистрали.С лошо качество недовършени.Бързаше да реже лентички.Сега другите са виновни.

    19:17 10.11.2026

  • 35 мдаа

    11 0 Отговор
    Нямам намерение да коментирам наглостта на Борисов и компания, за които пътищата бяха непресъхваща касичка, а смъртните случаи ежедневие. Искам да коментирам нещо друго: помните ли преди 1989 г. да се е случвала такава трагедия? Тогава пак нямаше светлинни табла, нямаше сензори и компютри в колите ни, нямаше и система за ранно опостяване, но всеки водач разчиташе на разума си и не чакаше някой да му каже, че като има мъгла се кара изключително внимателно. Днес чакаме компютърът в колата да ни каже, че има проблем. Чакаме сензорите са светнат, че да се сетим, че нещо трябва да се направи. Искаме светлинни табла да ни уведомят, че има мъгла... Вие добре ли сте? Държавата има своята вина, но отговорността е на всеки, който е седнал зад волана и така застрашава както своя, така и чуждите животи. Бог да прости загиналите, най-често в тези случаи умират най-невинните. Дано пострадалите да оздравеят, но е крайно време да ползваме ума си по предназначение.

    19:18 10.11.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Хммм

    7 1 Отговор
    То хубаво, ама какво направи ГЕРБ при катастрофата край Своге? Уволни вътрешният министър който нямаше нищо общо с нея, а беше добър мир министър, а сложи на негово място такъв който изобщо не ставаше!

    19:22 10.11.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 ГЕРБ=ГРОБ

    6 1 Отговор
    Убийците от ГЕРБ=ГРОБ, който разрешиха да се кара със 140 км/ч на скапаната им "магистрала Тракия" искат оставката на тези, които им сърбат попарата.

    Ей, лицемерни гробари!

    Коментиран от #47

    19:25 10.11.2026

  • 40 дцфер

    5 2 Отговор
    Искат ли в затвора от ГЕРБ??? Не неискат да са в затвора. Искат каквото ограбиха с милиарди да си го харчат на свобода. Чудят се как да избягат и да не ги приберат да чукат камъни. Каквото имаше за грабене го ограбиха и сега е "виновен" Радев, Русия или Владимир Путин. Само да не са в затвора. А иначе има видими резултати. Всеки българин ги вижда. Нахалници че и нагли. И срама нямат да замълчат.

    19:26 10.11.2026

  • 41 Никой

    0 3 Отговор
    Комунистите винаги лъжат . Така както ни лъгаха ,че България просперирала до 1989 г.

    Коментиран от #48

    19:28 10.11.2026

  • 42 Комунистите са си същите

    1 1 Отговор
    Навремето правителството на Жан Виденов падна,защото някои от министрите му играха хоро,докато 13 войничета умираха .Сега Радев избра да се хили до Урсула,докато 11 човека умираха на магистралата.И лъже,че не е знаел за катастрофата.

    19:30 10.11.2026

  • 43 С.П.

    1 0 Отговор
    Ето още едно доказателство, че ГЕРБ отиват на политическото бунище - използват една трагедия за политически цели. Какви системи за ранно предупреждение, след като 90% от шофьорите ползват Waze (особено шофьорите на тирове), където е имало отбелязване на картата за мъгла. Никой не разчита на тези системи за ранно предупреждение, а си ползва Waze. Тук проблемът е, че има безразсъдни шофьори, които самонадеяно шофират със скорост, несъобразена с пътните условия и убивайки себе си, убиват и невинни хора. Във времето, която живеем, издигащо в култ егоизма, смодастатъчността и чувството за уникалност и време, в което чувството за мярка е ампутирано - това е резултатът. Митов не е изключение, а пример за времето, в което живеем - егоист, имащ маниакално усещане за уникалност и с ампутирано чувство за мярка.

    19:30 10.11.2026

  • 44 Име

    3 0 Отговор
    Срам нямаш, Даниелчо!!! Той твоят вожд Винету Тиквунов се скъса да обикаля по телевизиите и да се хвали, че той бил построил всичките магистрали, ама къдравата Сю сега ни обяснява, че друг бил виновен... Крадецът вика дръжте крадеца

    19:30 10.11.2026

  • 45 Мдаа

    1 0 Отговор
    И това доживях. Мафията ограбила държавата да иска оставка.

    19:32 10.11.2026

  • 46 Виден гербер

    1 0 Отговор
    Нагледен пример за НАГЛОСТ,виновника за прекрасната пътна обстановка,сочи с пръст .

    19:32 10.11.2026

  • 47 А кой преди изборите

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "ГЕРБ=ГРОБ":

    Говореше,че ще свали модела Борисов -Пеевски?И направи ли го или се гушна с тях?

    19:34 10.11.2026

  • 48 тц, тц, тц

    0 0 Отговор

    До коментар #41 от "Никой":

    Тези комунисти са като глисти в з.а.д.ниците ви. Къде видя тук да става дума за комунисти? ГЕРБ ли са комунисти или партията на Радев е комунистическа? Къде си видял жив комунист в последните 30 години? Комунистите направиха каквото можаха за 35 години, а демократите го крадат и разсипват вече 37 години и ако нещо все още работи в тази държава, то е защото комунистите са строили язовири, атомна електроцентрала, ТЕЦ-ове и т.н. Истинските комунисти отдавна измряха отвратени от "демокрацията" ви.

    19:34 10.11.2026

  • 49 Пловдив

    0 0 Отговор
    Класически пример за максимата " Крадецът вика дръжте крадеца"! То бива гьонсуратщина, ама това на ГРОБ е... - няма дума в речника за подобна наглост!

    19:34 10.11.2026

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