ГЕРБ поиска оставката на Радев и министрите за „Тракия“

ГЕРБ поиска оставката на премиера Румен Радев и на министрите, които според партията носят отговорност за трагедията на автомагистрала „Тракия“. При верижните катастрофи загинаха 12 души, а десетки бяха ранени.

Зам.-председателят на ГЕРБ Даниел Митов обяви позицията на брифинг в Народното събрание. Той изрази съболезнования на близките на загиналите и заяви, че партията първоначално не е планирала политическо изявление в деня на трагедията, но реакциите на властта са наложили отговор.

„Този политически акт ще намери израз в усилия за събиране на подписи по вот на недоверие“, каза Митов. По думите му ГЕРБ ще обсъди предприемането на парламентарни действия и ще настоява за политическа отговорност заради пропуски в организацията на пътната безопасност.

Спор за връзката между АПИ и МВР

Митов оспори твърдението на вътрешния министър Иван Демерджиев, че между информационните системи на Агенция „Пътна инфраструктура“ и МВР няма връзка. Според зам.-председателя на ГЕРБ такава връзка съществува чрез Националния координационен център за безопасност на движението.

Той заяви още, че при представянето на новата пътна информационна система на 29 октомври представители на АПИ са съобщили за обмен на данни с МВР в реално време.

Твърдения за пропуски преди катастрофите

Бившият регионален министър Николай Нанков заяви, че институциите са били предупредени за влошаването на времето. По думите му информацията за очаквана гъста мъгла е постъпила в Ситуационния център на АПИ още преди инцидентите, а камерите са показвали опасно намалена видимост поне час по-рано.

Нанков обвини отговорните институции, че не са ограничили скоростта и не са обезопасили своевременно участъка. Той заяви, че не е бил въведен режим за зимно поддържане на магистралата и че платното не е било обработено срещу заледяване.

Според Нанков със заповед от 19 август са били ограничени дейности по текущото поддържане на републиканските пътища, сред които поставяне на знаци, полагане на маркировка и подготовка за зимния сезон. Той посочи и уведомление на АПИ от 4 септември за спиране на определени дейности до второ нареждане.

Нанков допълни, че договорът за монтаж на 40 електронни информационни табла по „Тракия“, сключен през 2020 г., е бил прекратен през 2022 г., без проектът да бъде реализиран.

Спор около одита на Сметната палата

Теменужка Петкова обвини правителството, че използва одитния доклад на Сметната палата, за да прехвърли отговорността за проблемите в пътната инфраструктура върху предишното управление.

Тя се позова на страница 136 от документа и заяви, че за посочените 1077 сертификата за извършени дейности няма утвърдени от Управителния съвет на АПИ документи и издадени фактури от изпълнителите. Според Петкова данните от одита се представят по подвеждащ начин.

Към момента ГЕРБ обявява намерение да събира подписи за вот на недоверие, но не е съобщено такъв вот да е внесен в Народното събрание.

Източници: news.bg, bnrnews.bg