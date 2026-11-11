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Кръводаряване в София за пострадалите на „Тракия“
  Тема: Трафик

Кръводаряване в София за пострадалите на „Тракия“

11 Ноември, 2026 06:16 380 9

  • кръводаряване-
  • магистрала тракия-
  • верижна катастрофа-
  • пострадали-
  • болници

51 души са настанени в болници след двете верижни катастрофи, а 13 от ранените са в тежко състояние. Акцията в София е от 8:00 до 14:00 часа

Кръводаряване в София за пострадалите на „Тракия“ - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Акция по кръводаряване за пострадалите при тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ започва в София. Кръв ще се приема от 8:00 до 14:00 часа в Националния център по трансфузионна хематология на ул. „Братя Миладинови“ №112.

Инициативата е на Българския Червен кръст, Столичната община и Националния център по трансфузионна хематология. Организаторите призовават хората, които отговарят на медицинските изисквания, да се включат в помощ на ранените.

13 от пострадалите са тежко ранени

Последната обща сводка на Министерството на здравеопазването сочи, че 51 души са настанени в лечебни заведения – 33 в Сливен, 11 в Ямбол и 7 в Бургас. Тежко пострадалите са 13. Официално потвърденият брой на загиналите е 11 – 10 души са починали на място, а един е издъхнал в болница в Ямбол.

В Ямбол всички приети пострадали са стабилизирани, съобщи БНТ. Медицинските екипи продължават да ги наблюдават. В МБАЛ – Сливен към Военномедицинската академия са приети деветима души. От болницата посочват, че травмите им са средно тежки и няма опасност за живота им. Трима са в интензивното отделение, четирима се лекуват в хирургията, един е в ортопедията, а един – в неврологията.

Двама от пациентите в Сливен може да бъдат транспортирани до болница във ВМА в София за продължаване на лечението. Решението ще бъде взето според медицинската необходимост.

Тежки случаи остават в Бургас

В Бургас са настанени седем от ранените. Петима от тях са приети в болницата „Сърце и мозък“. Четирима са с фрактури и без опасност за живота, а петият пациент е с политравма и опасност за живота, съобщи БНТ.

По-рано през деня от бургаските болници бяха съобщени два тежки случая. Медицинските екипи продължават лечението и наблюдението на пациентите.

Кой може да дари кръв

Дарител може да бъде здрав човек между 18 и 65 години, с телесно тегло над 50 килограма. Между две кръводарявания трябва да са изминали най-малко 60 дни. Мъжете могат да даряват до пет пъти годишно, а жените – до четири.

Желаещите трябва да носят лична карта, да са отпочинали и да са се хранили предварително. На място се попълва въпросник за здравословното състояние, извършват се преглед и предварително изследване, а лекар преценява дали човекът може да дари кръв. При назначено лечение лекарствата не трябва да се спират самоволно.

Двете катастрофи станаха на 10 ноември край пътния възел „Зимница“. В тях са участвали общо 86 превозни средства – 63 в посока Бургас и 23 в посока София. Разследването трябва да изясни причините за сблъсъците.

Източници: bnrnews.bg, bntnews.bg, btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    0 0 Отговор
    Велик е нашият НАРОД!

    06:18 11.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 И Киев е Руски

    3 2 Отговор
    Надявам се всички които ревяха че полицаите вземат "голями"заплати без да работят нищо сега да са доволни

    Коментиран от #5

    06:20 11.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 И какво свършиха?

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "И Киев е Руски":

    Написаха актове?
    Кой помага на жертвите, кой разчиства останките, кой?
    Полицаите ли?
    Имаше ли полицаи, предупреждаващи за обстановката и даващи сигнали да се намали скоростта?

    Коментиран от #7

    06:25 11.11.2026

  • 6 Браво Шекспир

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "И Киев е Руски":

    Невероятен си!

    Коментиран от #8

    06:29 11.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 И Киев е Руски

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Браво Шекспир":

    Знам.Не си мисли че си открил топлата вода

    06:32 11.11.2026

  • 9 Мокой

    0 0 Отговор
    Искам да видя Мирчев и Пеевски как даряват кръв, поне едно полезно нещо да свършат. Борисов е стар и негоден.

    06:35 11.11.2026

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