Кръводаряване в София за пострадалите на „Тракия“

Акция по кръводаряване за пострадалите при тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“ започва в София. Кръв ще се приема от 8:00 до 14:00 часа в Националния център по трансфузионна хематология на ул. „Братя Миладинови“ №112.

Инициативата е на Българския Червен кръст, Столичната община и Националния център по трансфузионна хематология. Организаторите призовават хората, които отговарят на медицинските изисквания, да се включат в помощ на ранените.

13 от пострадалите са тежко ранени

Последната обща сводка на Министерството на здравеопазването сочи, че 51 души са настанени в лечебни заведения – 33 в Сливен, 11 в Ямбол и 7 в Бургас. Тежко пострадалите са 13. Официално потвърденият брой на загиналите е 11 – 10 души са починали на място, а един е издъхнал в болница в Ямбол.

В Ямбол всички приети пострадали са стабилизирани, съобщи БНТ. Медицинските екипи продължават да ги наблюдават. В МБАЛ – Сливен към Военномедицинската академия са приети деветима души. От болницата посочват, че травмите им са средно тежки и няма опасност за живота им. Трима са в интензивното отделение, четирима се лекуват в хирургията, един е в ортопедията, а един – в неврологията.

Двама от пациентите в Сливен може да бъдат транспортирани до болница във ВМА в София за продължаване на лечението. Решението ще бъде взето според медицинската необходимост.

Тежки случаи остават в Бургас

В Бургас са настанени седем от ранените. Петима от тях са приети в болницата „Сърце и мозък“. Четирима са с фрактури и без опасност за живота, а петият пациент е с политравма и опасност за живота, съобщи БНТ.

По-рано през деня от бургаските болници бяха съобщени два тежки случая. Медицинските екипи продължават лечението и наблюдението на пациентите.

Кой може да дари кръв

Дарител може да бъде здрав човек между 18 и 65 години, с телесно тегло над 50 килограма. Между две кръводарявания трябва да са изминали най-малко 60 дни. Мъжете могат да даряват до пет пъти годишно, а жените – до четири.

Желаещите трябва да носят лична карта, да са отпочинали и да са се хранили предварително. На място се попълва въпросник за здравословното състояние, извършват се преглед и предварително изследване, а лекар преценява дали човекът може да дари кръв. При назначено лечение лекарствата не трябва да се спират самоволно.

Двете катастрофи станаха на 10 ноември край пътния възел „Зимница“. В тях са участвали общо 86 превозни средства – 63 в посока Бургас и 23 в посока София. Разследването трябва да изясни причините за сблъсъците.

Източници: bnrnews.bg, bntnews.bg, btvnovinite.bg