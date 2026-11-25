Комисията за защита на потребителите (КЗП) наложи имуществена санкция в размер на 2500 евро на търговско дружество в Хасково за нарушение на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия (ЗТТСТИ). Санкцията е наложена за предлагане на тютюневи и вейп изделия, без ясно обявена цена.

Нарушението е установено при съвместна проверка на инспектори от Териториалния отдел на КЗП и представители на Областната дирекция на МВР – Хасково. В хода на проверката контролните органи са констатирали, че в търговския обект са изложени и се предлагат за продажба няколко вида продукти, за които липсва ясно обявяване на цените на достъпно за клиентите място и по подходящ за възприемане начин.

Посочените действия представляват нарушение на чл. 30, ал. 2, т. 8 от ЗТТСТИ, който изрично забранява предлагането и продажбата на тютюневи и свързани с тях изделия без ясно и достъпно обозначени цени. Законът изисква потребителят да може еднозначно и без затруднение да установи цената на всеки конкретен артикул, за да вземе информирано решение за покупка. Наличието на нарушение при няколко различни категории изделия изключва квалифицирането на случая като маловажен, а последващото отстраняване на несъответствието не освобождава търговеца от административно-наказателна отговорност.

Комисията за защита на потребителите напомня на всички търговци на тютюневи и свързани с тях изделия за задължението им стриктно да спазват законовите изисквания, включително за ясното обявяване на цените и абсолютната забрана за продажба на подобни продукти на лица под 18-годишна възраст. Проверките в търговската мрежа, включително съвместно с органите на МВР, продължават.

КЗП напомня, че горещата линия за потребители е 0700 111 22, а приемната за подаване на жалби в София е на ул. „Врабча“ N 1, на партерния етаж, с работно време от 9:00 ч. до 17:30 ч. Потребителите извън столицата могат да подават жалби и в териториалните отдели на КЗП в страната, чиито адреси са публикувани на сайта на Комисията - Контакти ∙ КЗП.