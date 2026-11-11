НАП запечата хотел в Боровец заради неиздаване на касови бележки

НАП запечата за две седмици известен хотел в курортен комплекс Боровец заради неиздаване на касови бележки. Екип от Главна дирекция „Фискален контрол“ постави забранителните стикери на входовете на обекта в сряда, 11 ноември.

При проверка в хотела екипът на НАП е установил съществено разминаване между платените суми през ПОС терминала и маркираните стойности на касовия апарат. Съпоставката на отчетите от двете устройства, която направили фискалните инспектори, показала, че хотелиерът не е регистрирал коректно чрез фискално устройство поне три от извършените плащанията в обекта.

Наложената административна мярка „запечатване на обект“ за 14 дни е окончателна и не подлежи на обжалване.

От НАП напомнят, че потребителите могат да упражняват граждански контрол върху отчитането на приходите от страна на търговците, като използват мобилното приложение на НАП – NRA Mobile, което сканира QR кода върху бележката. То може да се изтегли през App Store за телефони с операционна система iOS или през Google Play.

Сигнали за неиздаване на касови бележки, фалшиви платежни документи или с липсващи реквизити, както и за други данъчни и осигурителни нарушения, могат да се подават на телефона на Информационния център: 0700 18 700 или по електронна поща на адрес: [email protected].