Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
НАП запечата хотел в Боровец заради неиздаване на касови бележки

НАП запечата хотел в Боровец заради неиздаване на касови бележки

11 Ноември, 2026 17:58 992 21

  • нап-
  • хотел-
  • касови бележки

От 11 ноември мястото за настаняване затваря врати за 14 дни

НАП запечата хотел в Боровец заради неиздаване на касови бележки - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

НАП запечата за две седмици известен хотел в курортен комплекс Боровец заради неиздаване на касови бележки. Екип от Главна дирекция „Фискален контрол“ постави забранителните стикери на входовете на обекта в сряда, 11 ноември.

При проверка в хотела екипът на НАП е установил съществено разминаване между платените суми през ПОС терминала и маркираните стойности на касовия апарат. Съпоставката на отчетите от двете устройства, която направили фискалните инспектори, показала, че хотелиерът не е регистрирал коректно чрез фискално устройство поне три от извършените плащанията в обекта.

Наложената административна мярка „запечатване на обект“ за 14 дни е окончателна и не подлежи на обжалване.

От НАП напомнят, че потребителите могат да упражняват граждански контрол върху отчитането на приходите от страна на търговците, като използват мобилното приложение на НАП – NRA Mobile, което сканира QR кода върху бележката. То може да се изтегли през App Store за телефони с операционна система iOS или през Google Play.

Сигнали за неиздаване на касови бележки, фалшиви платежни документи или с липсващи реквизити, както и за други данъчни и осигурителни нарушения, могат да се подават на телефона на Информационния център: 0700 18 700 или по електронна поща на адрес: [email protected].


България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 ТАКЪВ ТЕРОР ОТ НАП- ЛАП

    4 7 Отговор
    ЕСАААААМО ТУКА В ТВА БЛАТО.....

    Коментиран от #12

    18:03 11.11.2026

  • 3 1488

    4 2 Отговор
    да не е техен хотела че го рекетират както искат

    Коментиран от #13

    18:05 11.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хмм

    7 3 Отговор
    в Гърция издават касови бележки само в суперите, никъде другаде

    18:06 11.11.2026

  • 6 обективен

    10 2 Отговор
    Не стига ,че цените са им космически ,но намкьорите са много алчни , и искат да печелят на 1000%

    Коментиран от #7

    18:07 11.11.2026

  • 7 То имагданоз да продааш

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "обективен":

    НАП- ЛАП ПАК ЩА ПРИКЛЕЩЯТ.....

    18:12 11.11.2026

  • 8 Има закони

    5 1 Отговор
    Които трябва да се спазват. Приходите трябва да се отчитат и да се плащат данъци. Явно държавата досега не си е търсила вземанията поради ширещата се корупция. Къде е Асенчо финансиста, който компенсираше лошата данъчна събираемост с нови заеми?

    18:15 11.11.2026

  • 9 Емигрант

    9 1 Отговор
    Тези нагли корумпирани НАП-аджии кога ще проверят както трябва като истински математици и "логистици" всички сегашни и бивши политици, така както правят в Западните цивилизации където хората наистина са равни пред законите ? Има стотици хиляди явно виждащи се палати за милиони които не отговарят на приходите получавани от държавата като заплати и бонуси, по примерът на Тошо ли ще я карат на когото прислужницата му подшивала чорапите, че нямал пари за нови и пестял от закуски ? Но пък забравям, че все още управляват комунисти в България и това което иска народа не е разрешено да се изпълнява защото се нарушава комунистическата тайна !

    18:17 11.11.2026

  • 10 Нап ! Не Е От Вчера !

    7 0 Отговор
    Къде Бяха ?

    До Сега ?

    Коментиран от #20

    18:20 11.11.2026

  • 11 Тити

    4 0 Отговор
    Глобите са малки за това търговците предпочитат да нямат касов апарат и да плащат глобите и този вариант е по изгоден за тях.

    18:21 11.11.2026

  • 12 ЗА ЕДНО НАРУШЕНИЕ САААМО ТУКА

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "ТАКЪВ ТЕРОР ОТ НАП- ЛАП":

    ТИ НАЛАГАТ 5 НАКАЗАНИЯ......

    18:21 11.11.2026

  • 13 А Той Що Рекетира !

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    Държавата ?

    18:23 11.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Цвете

    2 0 Отговор
    КОЙ Е СОБСТВЕНИКА ? ТАМ ВСЕКИ ХОТЕЛ Е НА НЯКОЙ " КРУПЕН " БИЗНЕСМЕН?! КАЖЕТЕ ГО ХОТЕЛА ? ТАЙНА ЛИ ОСТАВА ? 🙄

    18:47 11.11.2026

  • 16 123

    3 0 Отговор
    А ДОКТОРИТЕ ПО КАБИНЕТИТЕ КОГА ЩЕ ПОГНАТ. ВЗЕМАТ ПО 50 ЕВРО НА ЧАСТЕН ПРЕГЛЕД НА РЪКА, БЕЗ ИЗДАВАНЕ НА КАСОВ БОН И БЕЗ ПЛАЩАНЕ НА ДАНЪК. НА ВСИЧКО ОТГОРЕ СЕ ДЪРЖАТ АРОГАНТНО.

    18:47 11.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Сзо

    1 1 Отговор
    Стискай здраво Румба.

    Коментиран от #19

    18:48 11.11.2026

  • 19 Сзо

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Сзо":

    Не ми дават да пиша м а чч кай.

    18:49 11.11.2026

  • 20 Гост

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Нап ! Не Е От Вчера !":

    Майчето ще ги почне и тях..., и те, щъх не щът, почват да работят!!!

    18:50 11.11.2026

  • 21 до нап от дядя дръмпир

    0 0 Отговор
    ПОПОВЕТЕ НЕ ИЗДАВАТ КАСОВИ БЕЛЕЖКИ И ФАКТУРИ...

    19:00 11.11.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове