НАП запечата хотел в Боровец заради неиздаване на касови бележки

НАП запечата за две седмици известен хотел в курортен комплекс Боровец заради неиздаване на касови бележки. Екип от Главна дирекция „Фискален контрол“ постави забранителните стикери на входовете на обекта в сряда, 11 ноември.
При проверка в хотела екипът на НАП е установил съществено разминаване между платените суми през ПОС терминала и маркираните стойности на касовия апарат. Съпоставката на отчетите от двете устройства, която направили фискалните инспектори, показала, че хотелиерът не е регистрирал коректно чрез фискално устройство поне три от извършените плащанията в обекта.
Наложената административна мярка „запечатване на обект“ за 14 дни е окончателна и не подлежи на обжалване.
От НАП напомнят, че потребителите могат да упражняват граждански контрол върху отчитането на приходите от страна на търговците, като използват мобилното приложение на НАП – NRA Mobile, което сканира QR кода върху бележката. То може да се изтегли през App Store за телефони с операционна система iOS или през Google Play.
Сигнали за неиздаване на касови бележки, фалшиви платежни документи или с липсващи реквизити, както и за други данъчни и осигурителни нарушения, могат да се подават на телефона на Информационния център: 0700 18 700 или по електронна поща на адрес: [email protected].
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ТАКЪВ ТЕРОР ОТ НАП- ЛАП
Коментиран от #12
18:03 11.11.2026
3 1488
Коментиран от #13
18:05 11.11.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Хмм
18:06 11.11.2026
6 обективен
Коментиран от #7
18:07 11.11.2026
7 То имагданоз да продааш
До коментар #6 от "обективен":НАП- ЛАП ПАК ЩА ПРИКЛЕЩЯТ.....
18:12 11.11.2026
8 Има закони
18:15 11.11.2026
9 Емигрант
18:17 11.11.2026
10 Нап ! Не Е От Вчера !
До Сега ?
Коментиран от #20
18:20 11.11.2026
11 Тити
18:21 11.11.2026
12 ЗА ЕДНО НАРУШЕНИЕ САААМО ТУКА
До коментар #2 от "ТАКЪВ ТЕРОР ОТ НАП- ЛАП":ТИ НАЛАГАТ 5 НАКАЗАНИЯ......
18:21 11.11.2026
13 А Той Що Рекетира !
До коментар #3 от "1488":Държавата ?
18:23 11.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Цвете
18:47 11.11.2026
16 123
18:47 11.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Сзо
Коментиран от #19
18:48 11.11.2026
19 Сзо
До коментар #18 от "Сзо":Не ми дават да пиша м а чч кай.
18:49 11.11.2026
20 Гост
До коментар #10 от "Нап ! Не Е От Вчера !":Майчето ще ги почне и тях..., и те, щъх не щът, почват да работят!!!
18:50 11.11.2026
21 до нап от дядя дръмпир
19:00 11.11.2026