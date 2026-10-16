Министър Пеев даде 2 седмици срок за подготовката на БДЖ и „Ивкони Експрес“ за жп превозите от 13 декември

Пет работни групи ще изготвят конкретни решения по ключовите въпроси, свързани с предоставянето на железопътната услуга от 13 декември 2026 г. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев даде двуседмичен срок за финализиране на работата по подготовката за предоставянето на железопътна пътническа услуга от държавен и от частен превозвач. В началото на 2026 г. беше сключен договор, с който „Ивкони Експрес“ ще поеме 25% от пътническите железопътни превози.

На среща днес министър Георги Пеев и заместник-министър Цвета Тимева поискаха отчет на подготовката от представители на БДЖ, НКЖИ, „Ивкони Експрес“ и Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“. Беше възложено пет експертни екипа да работят по следните теми: подвижен състав; преместване на персонал; бази и поддръжка; график на движение; продажба на билети.

„Трябва да намерим разумен начин да приведем в изпълнение договора, който сегашният екип на Министерството наследи. Договорът е факт. Той е част от осъществяването на ангажиментите по Плана за възстановяване и устойчивост, процедурата е преминала и договорът трябва да се изпълнява“, заяви министър Георги Пеев.

По думите му целта е с общи усилия да бъде изяснен актуалният статус на подготовката, да бъдат идентифицирани процесите, които трябва да бъдат ускорени, и да се осигури коректното изпълнение на поетите ангажименти в интерес на обществото.

„От Министерството на транспорта и съобщенията ще получите пълна подкрепа в рамките на закона. Трябва да видим докъде сме стигнали, какво трябва да бъде направено, кои процеси трябва да се ускорят и как върви административният процес. Надявам се да постигнем положителен финален резултат“, посочи министърът.

Един от акцентите в срещата беше подвижният състав. В тази връзка министър Пеев подчерта необходимостта „Ивкони Експрес“ да предприеме необходимите действия, освен предвидените в договора влакове, които БДЖ ще предостави, да осигурят и собствен подвижен състав. „Няма да допусна БДЖ да остане без възможност да предоставя своята част от железопътните превози“, категоричен беше министър Пеев.

Беше обсъден и въпросът с преместването на служители към частния превозвач. Министърът настоя да бъдат предоставени ясни гаранции за социалните права на служителите, които ще преминат към „Ивкони Експрес“. „Хората трябва да имат гаранции за целия 12-годишен период, за пълен социален пакет и условия, съпоставими с тези, които предоставя БДЖ“, заяви Георги Пеев.

Той подчерта, че Министерството на транспорта и съобщенията ще окаже пълно съдействие в рамките на своите правомощия за преодоляване на възникналите предизвикателства и за своевременното придвижване на необходимите административни процедури. Целта е услугата, предмет на договора, да се изпълнява в пълнота и в съответствие със законовите изисквания.