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Министър Пеев даде 2 седмици срок за подготовката на БДЖ и „Ивкони Експрес“ за жп превозите от 13 декември

Министър Пеев даде 2 седмици срок за подготовката на БДЖ и „Ивкони Експрес“ за жп превозите от 13 декември

16 Октомври, 2026 16:43 628 15

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  • георги пеев

Един от акцентите в срещата беше подвижният състав

Министър Пеев даде 2 седмици срок за подготовката на БДЖ и „Ивкони Експрес“ за жп превозите от 13 декември - 1
Снимка: МТС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Пет работни групи ще изготвят конкретни решения по ключовите въпроси, свързани с предоставянето на железопътната услуга от 13 декември 2026 г. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев даде двуседмичен срок за финализиране на работата по подготовката за предоставянето на железопътна пътническа услуга от държавен и от частен превозвач. В началото на 2026 г. беше сключен договор, с който „Ивкони Експрес“ ще поеме 25% от пътническите железопътни превози.

На среща днес министър Георги Пеев и заместник-министър Цвета Тимева поискаха отчет на подготовката от представители на БДЖ, НКЖИ, „Ивкони Експрес“ и Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“. Беше възложено пет експертни екипа да работят по следните теми: подвижен състав; преместване на персонал; бази и поддръжка; график на движение; продажба на билети.

„Трябва да намерим разумен начин да приведем в изпълнение договора, който сегашният екип на Министерството наследи. Договорът е факт. Той е част от осъществяването на ангажиментите по Плана за възстановяване и устойчивост, процедурата е преминала и договорът трябва да се изпълнява“, заяви министър Георги Пеев.

По думите му целта е с общи усилия да бъде изяснен актуалният статус на подготовката, да бъдат идентифицирани процесите, които трябва да бъдат ускорени, и да се осигури коректното изпълнение на поетите ангажименти в интерес на обществото.

„От Министерството на транспорта и съобщенията ще получите пълна подкрепа в рамките на закона. Трябва да видим докъде сме стигнали, какво трябва да бъде направено, кои процеси трябва да се ускорят и как върви административният процес. Надявам се да постигнем положителен финален резултат“, посочи министърът.

Един от акцентите в срещата беше подвижният състав. В тази връзка министър Пеев подчерта необходимостта „Ивкони Експрес“ да предприеме необходимите действия, освен предвидените в договора влакове, които БДЖ ще предостави, да осигурят и собствен подвижен състав. „Няма да допусна БДЖ да остане без възможност да предоставя своята част от железопътните превози“, категоричен беше министър Пеев.

Беше обсъден и въпросът с преместването на служители към частния превозвач. Министърът настоя да бъдат предоставени ясни гаранции за социалните права на служителите, които ще преминат към „Ивкони Експрес“. „Хората трябва да имат гаранции за целия 12-годишен период, за пълен социален пакет и условия, съпоставими с тези, които предоставя БДЖ“, заяви Георги Пеев.

Той подчерта, че Министерството на транспорта и съобщенията ще окаже пълно съдействие в рамките на своите правомощия за преодоляване на възникналите предизвикателства и за своевременното придвижване на необходимите административни процедури. Целта е услугата, предмет на договора, да се изпълнява в пълнота и в съответствие със законовите изисквания.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бойко Разбойко

    8 0 Отговор
    Ще пълня чекмеджета! У ха!

    16:45 16.10.2026

  • 2 Много се активираха радките!

    5 0 Отговор
    Тъкмо се засилиха да бачкат и ще се наложи да си тръгват!

    16:48 16.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 МА АААА ДЪРЖАВНИ ВЛАКОВЕ ША

    5 0 Отговор
    ДАВАТ НА ТАЯ ДПС ФИИИИРМАА......

    16:50 16.10.2026

  • 5 Ще му излезе през носа

    9 0 Отговор
    Лакомията на собственика на Ивкони. Когато мога не пътувам с бракмите на този алчен човек. Почти всички автобусни на Ивкони по вътрешните линии са за брак

    17:01 16.10.2026

  • 6 Мафия

    7 0 Отговор
    Вместо да я изолират тази фирма, те и дават още и още дялове от държавната собственост.
    Радев, Радев...стремглаво летиш на долу.

    Коментиран от #8

    17:08 16.10.2026

  • 7 Емигрант

    7 0 Отговор
    "Ивкони" са мутри бандитски от 90-те, днес вече са "почтени", дали в САЩ има днес фирма свързана с Ал.Капоне която да е на нивото на тези бандюги български ? България е мутренска държава, ТИМ, СИК, ВИС са овладели държавата и те казват кой да управлява, как да се пребори корупцията като тя управлява, нима някой очаква сама да си резне главата ? Обречени сте на бедност за близките 2 - 3 века благодарение на опростачването ви чрез чалгата която все още е водеща из медии, шоута, интервюта и т.н.един гамен от Учин дол ви обрече на мизерия и опростачване, защото лесно ви манипулират такива като него !

    17:10 16.10.2026

  • 8 Тиквата

    5 0 Отговор

    До коментар #6 от "Мафия":

    Му даде 80% от автобусните линии, а също и 25% от БДЖ

    17:10 16.10.2026

  • 9 Тик-Ток

    5 0 Отговор
    Ивкони след счупените автобуси,сега ще ни вози и на счупени влакове

    17:10 16.10.2026

  • 10 Питане

    3 0 Отговор
    Та има ли още за крадене ???)

    17:11 16.10.2026

  • 11 Сатана Z

    3 0 Отговор
    Как се наливат милиарди в частна фирма ;

    1. Безвъзмездно държавно предоставяне: По линия на Плана за възстановяване и устойчивост, държавата предоставя на частния оператор 15 чисто нови влака (6 произведени от Skoda и 9 от Alstom), както и 6 локомотива и 16 вагона.
    2. Собствен лизинг: За да допълни капацитета си, „Ивкони Експрес“ наема чрез австрийската компания Creditas Mobility модернизирани пътнически вагони NS ICRm, които преди това са били експлоатирани от нидерландските железници (NS). Те преминават през козметично обновление в Чехия и вече носят логото на новия български оператор.
    Освен това ,тъй като Ивкони Експрес няма персонал з а извършване на тази дейност, министерството на транспорта дава 817 служители от БДЖ на частника д аги ползва както намери за добре.

    17:15 16.10.2026

  • 12 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Нашите пари ще пълнят джобовете на бай Георги Любомиров Атанасов.

    Железопътният превозвач ще работи по силата на 12-годишен договор за обществена услуга. Компанията ще получава мащабна субсидия в размер на около 45 млн. евро на година (415 млн. евро общо за периода). За Северния регион ставката е 7.63 евро на влак-километър, а за Южния – 7.84 евро на влак-километър (което е по-ниско от исканите от БДЖ 8.99 евро/км).
    Без значение дали ще има пътници неговото не се губи.

    17:20 16.10.2026

  • 13 Галина Колева

    4 0 Отговор
    КАК МОЖАХА ДА НАПРАВЯТ ТОВА. НЕ МОЖЕ ЛИ ДА СЕ АНУЛИРА ТОЗИ ДОГОВОР.КАКВО НАЛАГАШЕ ТОЗИ ПОДАРЪК.СРАМ ,СРАМ,СРАМ.

    17:27 16.10.2026

  • 14 Василеску

    2 0 Отговор
    Смешки. Неможачи са в БДЖ и НКЖИ отдавна. Защо от 13-и декември? защо не от 12-и примерно? или от утре, както беше при Грозданчо. Министерство на транспорта също са неможачи. И те отдавна.

    17:35 16.10.2026

  • 15 Станков

    0 0 Отговор
    Да се приготви за осребряване и събиране на пари от билети. Всичко друго му го дадохте от данъци и поддръжка от държавно в частни партийни ръчички . И хората му преназначихте като животинки даром . сега и вие си чакате рестото и за това го напъвате -да връща по-бързо в личните партийни каси.

    17:41 16.10.2026

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