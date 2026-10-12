Министър Ефремова: 50+ е новата възраст на успеха

Факт е, че 50+ е новата възраст на успеха заради натрупания опит, професионалната зрялост и знанията, придобити не само от учебник, а от живота. Това заяви министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова при откриване на форума „Young Talents 50+” в София. Според нея този огромен потенциал трябва да бъде използван, като бъде подкрепян за задържане на пазара на труда в контекста на негативните демографски тенденции.

Министър Ефремова отбеляза, че демографията променя не само бъдещето, тя променя настоящето. „В края на 2025 г. хората на възраст над 65 години в България са над 1,5 млн. В същото време имаме много силно намаляващо население в трудоспособна възраст. Това е причината да обръщаме изключително много внимание на въпроса как да привлечем и да задържим всички хора на пазара на труда“, каза министърът.

Според Ефремова хората над 50 години могат тепърва да започнат съвсем нова дейност или да надградят вече придобити знания и умения. „Независимо какъв опит имаме като професионалисти, изкуственият интелект и новите технологии на пазара на труда изискват от нас постоянно да надграждаме уменията си, да не спираме да ги развиваме“, подчерта тя.

Като основен ангажимент на институциите за задържане на хората на пазара на труда министър Ефремова отбеляза именно създаването на възможности за учене през целия живот, подкрепа за активните предприемачи и надграждане на уменията. Тя даде пример с различни професии, в които въпреки опита е необходимо специалистите в тях да придобият нови умения, най-често дигитални: „Един електротехник с 30-годишен опит, който може да си върши много добре работата, за да остане активен на пазара на труда, ще трябва да надгради уменията си за работа с новите технологии. Един продавач-консултант ще трябва да се справя с онлайн продажбите“.

Наталия Ефремова отбеляза, че често по-възрастните работещи имат и ангажименти у дома – към деца и възрастни родители, което може да ги направи по-малко уверени в работата и в конкуренцията с младото поколение. „Факт е, че това поколение носи своята енергия, новото, различния начин, по който върши работата си в различните професии. Но нищо не може да замени опита, който хората над 50 години са натрупали във времето“, категорична беше министър Ефремова. И призова работодателите да се възползват от този важен опит, като обърна внимание, че заради него по-възрастните работници могат да бъдат най-добрите ментори на младите.

Министърът на труда и социалната политика анонсира националните програми и мерките, финансирани с европейски средства в подкрепа както на работодателите, така и на търсещите работа и заетите. „Можем да предоставим подкрепа, свързана със субсидирана заетост, подготовка на кадри в работна среда, безплатни обучения и с всичко, което се налага да знаем в днешния технологичен свят, в света на промените, свързани със зеления преход, и изобщо в света на новия тип работа, която всеки от нас извършва по нов начин“, отбеляза Ефремова.