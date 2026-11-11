Новото райониране на България на четири региона е прието на комисия

Парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление прие на първо четене законопроекта за промени в Закона за регионалното развитие. Той предвижда досегашните шест района за планиране от ниво 2 да бъдат заменени с четири нови региона – Столичен, Северен, Източен и Южен.
Законопроектът е внесен от Министерския съвет на 20 октомври 2026 г. и беше представен от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Десислава Георгиева. Промените са свързани с европейската класификация NUTS, както и с натрупания опит от прилагането на интегрираните териториални инвестиции.
Как ще бъде разпределена страната
Столичният регион ще включва област София (столица). В Северния регион влизат Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Габрово, Велико Търново, Търговище, Русе, Разград и Силистра.
Източният регион ще обхваща Добрич, Варна, Шумен, Бургас, Сливен и Ямбол. Южният ще включва областите София, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Кърджали.
Проектът предвижда цялата територия на страната да бъде обособена в един регион от ниво 1. Наред с новото райониране се правят промени и в Закона за устройство на територията, за да се синхронизират стратегическите документи за регионалното и пространственото развитие.
Специален режим за София
За град София е предвиден отделен режим заради съвпадането на функциите на община, административна област от ниво 3 и регион за планиране от ниво 2.
За Столичния регион няма да се изработва отделна интегрирана териториална стратегия. Тези функции ще се поемат от Плана за интегрирано развитие на Столичната община. Документът ще бъде приет от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството, след като бъде одобрен от Столичния общински съвет и премине необходимите съгласувателни процедури.
„Проектозаконът е първата стъпка за стартиране на реалната работа по интегрираните териториални стратегии за новите региони“, заяви Десислава Георгиева при представянето на промените.
Четири регионални съвета
Със законопроекта броят на регионалните съвети за развитие се намалява от шест на четири. В състава на съвета за Столичния регион се предвижда да участват областният управител на област София (столица), кметът на Столичната община, председателят на Столичния общински съвет и кметовете на районите в столицата.
След приемането на първо четене законопроектът предстои да премине през следващите етапи на парламентарното разглеждане. В публикуваната информация не е посочена дата за окончателното му гласуване.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Радю
19:51 11.11.2026
2 Сатана Z
19:52 11.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Далман
19:58 11.11.2026
5 Мафията ще има какво да краде
19:59 11.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Никой
20:03 11.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 И защо е това?
Ползи за кого?
20:05 11.11.2026
10 Яшар
20:06 11.11.2026
11 Гробар
20:14 11.11.2026
12 Тоалетна Хартия
20:17 11.11.2026
13 Бай Дончо
20:23 11.11.2026
14 Въпрос
20:23 11.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Въпрос
Като пътуваш от регион към регион ще има визи и контрольори по границите на регионите!
Всеки регион ще си печата евро валута със свое име - Столично Българско Евро, Северно Българско Евро, Источно Българско Евро и Южно Българско Евро! Ако в някой регион се получи инфлация останлите региони ще изплащат инфлацията! Примерно ако Столицата е в инфлация, провинциите на Северния, Источния и Южния регион, ще плащат на Столицата!
20:33 11.11.2026
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