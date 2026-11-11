Новото райониране на България на четири региона е прието на комисия

Парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление прие на първо четене законопроекта за промени в Закона за регионалното развитие. Той предвижда досегашните шест района за планиране от ниво 2 да бъдат заменени с четири нови региона – Столичен, Северен, Източен и Южен.

Законопроектът е внесен от Министерския съвет на 20 октомври 2026 г. и беше представен от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Десислава Георгиева. Промените са свързани с европейската класификация NUTS, както и с натрупания опит от прилагането на интегрираните териториални инвестиции.

Как ще бъде разпределена страната

Столичният регион ще включва област София (столица). В Северния регион влизат Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Габрово, Велико Търново, Търговище, Русе, Разград и Силистра.

Източният регион ще обхваща Добрич, Варна, Шумен, Бургас, Сливен и Ямбол. Южният ще включва областите София, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Кърджали.

Проектът предвижда цялата територия на страната да бъде обособена в един регион от ниво 1. Наред с новото райониране се правят промени и в Закона за устройство на територията, за да се синхронизират стратегическите документи за регионалното и пространственото развитие.

Специален режим за София

За град София е предвиден отделен режим заради съвпадането на функциите на община, административна област от ниво 3 и регион за планиране от ниво 2.

За Столичния регион няма да се изработва отделна интегрирана териториална стратегия. Тези функции ще се поемат от Плана за интегрирано развитие на Столичната община. Документът ще бъде приет от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството, след като бъде одобрен от Столичния общински съвет и премине необходимите съгласувателни процедури.

„Проектозаконът е първата стъпка за стартиране на реалната работа по интегрираните териториални стратегии за новите региони“, заяви Десислава Георгиева при представянето на промените.

Четири регионални съвета

Със законопроекта броят на регионалните съвети за развитие се намалява от шест на четири. В състава на съвета за Столичния регион се предвижда да участват областният управител на област София (столица), кметът на Столичната община, председателят на Столичния общински съвет и кметовете на районите в столицата.

След приемането на първо четене законопроектът предстои да премине през следващите етапи на парламентарното разглеждане. В публикуваната информация не е посочена дата за окончателното му гласуване.