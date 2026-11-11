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Новото райониране на България на четири региона е прието на комисия
  Тема: Икономика

Новото райониране на България на четири региона е прието на комисия

11 Ноември, 2026 19:45 1 021 17

  • регионално развитие-
  • ново райониране-
  • регионално планиране-
  • парламент

Проектът предвижда замяна на шестте района за планиране със Столичен, Северен, Източен и Южен регион

Новото райониране на България на четири региона е прието на комисия - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление прие на първо четене законопроекта за промени в Закона за регионалното развитие. Той предвижда досегашните шест района за планиране от ниво 2 да бъдат заменени с четири нови региона – Столичен, Северен, Източен и Южен.

Законопроектът е внесен от Министерския съвет на 20 октомври 2026 г. и беше представен от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Десислава Георгиева. Промените са свързани с европейската класификация NUTS, както и с натрупания опит от прилагането на интегрираните териториални инвестиции.

Как ще бъде разпределена страната

Столичният регион ще включва област София (столица). В Северния регион влизат Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Габрово, Велико Търново, Търговище, Русе, Разград и Силистра.

Източният регион ще обхваща Добрич, Варна, Шумен, Бургас, Сливен и Ямбол. Южният ще включва областите София, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Кърджали.

Проектът предвижда цялата територия на страната да бъде обособена в един регион от ниво 1. Наред с новото райониране се правят промени и в Закона за устройство на територията, за да се синхронизират стратегическите документи за регионалното и пространственото развитие.

Специален режим за София

За град София е предвиден отделен режим заради съвпадането на функциите на община, административна област от ниво 3 и регион за планиране от ниво 2.

За Столичния регион няма да се изработва отделна интегрирана териториална стратегия. Тези функции ще се поемат от Плана за интегрирано развитие на Столичната община. Документът ще бъде приет от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството, след като бъде одобрен от Столичния общински съвет и премине необходимите съгласувателни процедури.

„Проектозаконът е първата стъпка за стартиране на реалната работа по интегрираните териториални стратегии за новите региони“, заяви Десислава Георгиева при представянето на промените.

Четири регионални съвета

Със законопроекта броят на регионалните съвети за развитие се намалява от шест на четири. В състава на съвета за Столичния регион се предвижда да участват областният управител на област София (столица), кметът на Столичната община, председателят на Столичния общински съвет и кметовете на районите в столицата.

След приемането на първо четене законопроектът предстои да премине през следващите етапи на парламентарното разглеждане. В публикуваната информация не е посочена дата за окончателното му гласуване.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радю

    12 3 Отговор
    Районите са два- столица и провинция

    19:51 11.11.2026

  • 2 Сатана Z

    2 4 Отговор
    Ами, Княжество България и Източна Румелия си остават.Софийското гето и Черноморската военна зона остават мишени .

    19:52 11.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Далман

    7 2 Отговор
    България по население е колко едно голямо китайско село, но има безвластие, липса на държава, голяма престъпност, беззаконие, феодализъм и мракобесие, все едно сме необятна империя от мрачното средновековие.

    19:58 11.11.2026

  • 5 Мафията ще има какво да краде

    15 4 Отговор
    Мунчо това ли успя да измисли с гугутката?

    19:59 11.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Никой

    6 4 Отговор
    Тези неможачи копират едно към едно проваления путински режим . Посегнаха на част от пенсионите вноски , утре влоговете, като китайските другари . Прочетете как е там .

    20:03 11.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 И защо е това?

    8 1 Отговор
    И какви са мотивите?
    Ползи за кого?

    20:05 11.11.2026

  • 10 Яшар

    5 2 Отговор
    Много власт в ръцете на неуки,завистливи и злобни хора който сега създават проблеми на бизнеса ,на 4 области ще се мислят за богове ..говоря конкретно например за г-жа карамфилова ...неук человек с много не за нея ния капацитет власт..Абе пмк ..от опит пиша

    20:06 11.11.2026

  • 11 Гробар

    5 2 Отговор
    Така и мозъкът Ленин навремето раздели Руската империя на измислени републики и резултатите са налице.

    20:14 11.11.2026

  • 12 Тоалетна Хартия

    6 1 Отговор
    Баницата вече ще се дели на 4 , а не на 6. Двама остават гладни....

    20:17 11.11.2026

  • 13 Бай Дончо

    3 1 Отговор
    Само не ми стана ясно, Елин Пелин към област Пловдив ли отива ?!?!

    20:23 11.11.2026

  • 14 Въпрос

    1 1 Отговор
    Ще има ли гранични контрольори, между регионите и кой ще ги пази, Милицията или Армията?

    20:23 11.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Въпрос

    1 1 Отговор
    Всеки регион ще си издава свои Български паспорт - Столичен Български, Северен Български, Источен Български и Южен Български Паспорт!
    Като пътуваш от регион към регион ще има визи и контрольори по границите на регионите!
    Всеки регион ще си печата евро валута със свое име - Столично Българско Евро, Северно Българско Евро, Источно Българско Евро и Южно Българско Евро! Ако в някой регион се получи инфлация останлите региони ще изплащат инфлацията! Примерно ако Столицата е в инфлация, провинциите на Северния, Источния и Южния регион, ще плащат на Столицата!

    20:33 11.11.2026

  • 17 123

    0 0 Отговор
    Имитация на дейност. Абе всички на власт сте един дол дренки. 37 години политическа п р ъ д н я.

    20:37 11.11.2026

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