Народното събрание ще обсъди на първо четене промени в Закона за регионалното развитие, с които се предвижда ново териториално деление на България за целите на регионалното планиране. Новите правила трябва да влязат в сила от 1 януари 2027 г.

Проектът предвижда сегашното райониране да бъде заменено от четири по-големи региона. Столичният регион ще съвпада с територията на Столична община.

Как ще бъдат разпределени областите

Северният регион ще включва Видин, Монтана, Враца, Ловеч, Плевен, Габрово, Велико Търново, Търговище, Русе, Разград и Силистра.

В Източния регион влизат Добрич, Варна, Шумен, Бургас, Сливен и Ямбол. Южният регион ще обхваща София, Перник, Кюстендил, Благоевград, Пазарджик, Смолян, Пловдив, Стара Загора, Хасково и Кърджали.

Предложеното райониране е в посока на окрупняване. Заедно с него се предвижда броят на регионалните съвети за развитие да бъде намален от шест на четири, както и да бъдат направени съответните организационни промени. Народното събрание е включило законопроекта като първа точка в дневния си ред за 19 ноември 2026 г.

Промени при химическите вещества и водите

В дневния ред е включено и окончателното приемане на промени в Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните химически вещества и техните прекурсори.

С измененията изискванията за регистрация на дейности по производство, преработване и употреба на тези вещества ще бъдат прехвърлени от наредба в закон. Предвижда се и създаването на публичен регистър на регистрираните лица. Мярката е мотивирана със спецификата на веществата и възможността те да бъдат използвани не само за мирни цели.

На първо гласуване ще бъдат разгледани и три законопроекта за промени в Закона за водите. Сред предложенията са облекчен режим за водовземане от язовири, които са общинска собственост, както и уведомителен режим при водовземане от река Дунав за нуждите на напояването.

Предлага се още контролът по всички компоненти на околната среда да бъде концентриран в регионалните инспекции по околната среда и водите. В дневния ред е включено и първо четене на промени в Закона за ограничаване изменението на климата.

Източници: bnrnews.bg