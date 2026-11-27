Николай Денков призова парламентарните сили да изготвят обща декларация за нападението срещу български футболни привърженици в Марсилия. Предложението беше отправено в началото на пленарното заседание на Народното събрание.

„Да се обединим всички, защото това е въпрос, който далеч надхвърля партийните страсти“, заяви председателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната“. Той предложи текстът да бъде разгледан от Комисията по външна политика, а след това да бъде внесен за обсъждане и гласуване в пленарната зала. ([]())

Председателят на Народното събрание Михаела Доцова предложи всяка парламентарна група да излъчи по един представител за подготовката на документа. По думите ѝ декларацията трябва да бъде внесена в деловодството на парламента и да бъде разгледана по установения ред.

Доцова определи посегателството срещу българските привърженици като „абсолютно недопустимо“ и поиска френските власти да изяснят всички обстоятелства около нападенията. „Спортът трябва да обединява, да носи радост и позитивни емоции на хората, а не да бъде повод за агресия, омраза и насилие“, заяви тя.

Реакции от изпълнителната власт и парламента

Премиерът Румен Радев е разговарял с френския президент Еманюел Макрон за нападението срещу български граждани преди мача. Радев посочи, че двамата споделят позицията, че агресията и насилието нямат място в цивилизована Европа. Той благодари за оказаната медицинска помощ и настоя отговорност да бъде потърсена от извършителите.

Държавният глава Илияна Йотова също осъди нападенията и призова френските власти да изяснят случилото се и да потърсят отговорност. Тя постави и въпроса за проверка на мерките за безопасност на българските привърженици на стадиона.

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов поиска правителството незабавно да настоява за обяснение и отговорност от френските власти. „Никой няма право да бие и унижава български граждани“, заяви Борисов. Ивайло Мирчев призова Министерството на външните работи да поиска обяснение от френското посолство в София и да гарантира безопасното завръщане на привържениците на „Левски“.

Какво е потвърдено до момента

Генералният консул на България в Лион Надя Живкова-Ванева съобщи, че няма арестуван български гражданин и няма български гражданин в болница. Министерството на външните работи поиска френските власти да изяснят обстоятелствата около инцидентите.

Сблъсъците са станали преди и по време на мача между „Олимпик Марсилия“ и „Левски“ на стадион „Велодром“. Срещата от петия кръг на основната фаза на Лига Европа завърши с победа на домакините с 1:0. Френските власти предварително са ограничили броя на българските привърженици на стадиона до 500 души заради оценката за риск.

Българският футболен съюз вече е сезирал УЕФА за агресията срещу феновете на „Левски“. Следващата институционална стъпка в България е подготовката на общата парламентарна декларация.

Източници: bta.bg, bntnews.bg