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Мъглата се прогнозира точно, но не за всеки метър от пътя
  Тема: Трафик

Мъглата се прогнозира точно, но не за всеки метър от пътя

15 Ноември, 2026 09:12 689 27

  • мъгла-
  • магистрала „тракия“-
  • симеон матев-
  • река тунджа-
  • пътна безопасност

Климатологът Симеон Матев обясни защо районът край река Тунджа често е с ограничена видимост и как дъждът и последвалото изстиване създават мъгла

Мъглата се прогнозира точно, но не за всеки метър от пътя - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Мъглата може да се прогнозира успешно и точно, но не е възможно за всяка точка от 400-километровата магистрала „Тракия“ между София и Бургас да се посочи предварително каква ще бъде видимостта. За това са необходими допълнителна апаратура и достатъчно специалисти, обясни климатологът Симеон Матев в предаването „Събуди се“ на NOVA.

„Мъглата може много успешно и точно да се прогнозира. Има редица описани методи как се прогнозира и в България се прогнозира много точно“, каза Матев. По думите му трудността идва от голямата дължина на пътя и от различията в условията по отделните участъци.

Реката и изстиването на въздуха са ключови фактори

Районът, в който се е образувала мъглата при трагичния инцидент, е сред местата с честа поява на това явление. В близост преминава река Тунджа, чиято влага при подходящи условия бързо насища въздуха.

„Във вторник, когато стана инцидентът, проблемът беше, че през нощта валя дъжд, който допълнително вкара допълнителна влага. След това се изясни, въздухът започна да изстива и комбинацията влага – изстиване на въздуха винаги води до мъгла“, посочи климатологът.

Така прогнозата може да отчете вероятността от мъгла в определен район, но конкретната видимост на отделен участък зависи от местните условия и може да се променя на кратко разстояние.

Данни за катастрофи при мъгла

Матев коментира и проучвания от Съединените щати. Според посочените от него данни 1% от катастрофите са станали при мъгла, а смъртните случаи са 2%. Той уточни, че тези данни не показват непременно мъглата като причина за произшествията, а отбелязват, че те са станали при такава видимост.

Като примери климатологът посочи верижна катастрофа с 156 превозни средства в щата Луизиана през 2023 г. и инцидент в Унгария преди три години, при който са се сблъскали 49 превозни средства. По думите му жертвите и при двата случая са били много по-малко в сравнение с инцидента в България.

Източник: nova.bg


България
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