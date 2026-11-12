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77 млн. евро премии за ТЕЦ „Бобов дол“ за общо производство на ток и топлина, докато централата отоплява себе си

77 млн. евро премии за ТЕЦ „Бобов дол“ за общо производство на ток и топлина, докато централата отоплява себе си

12 Ноември, 2026 08:38 808 11

  • тец „бобов дол“-
  • серен диоксид-
  • замърсяване

Свързваният с Христо Ковачки тец от години причинява хронично наднормено замърсяване със серен диоксид

77 млн. евро премии за ТЕЦ „Бобов дол“ за общо производство на ток и топлина, докато централата отоплява себе си - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

ТЕЦ „Бобов дол“ е получила близо 77 млн. евро премии за комбинираното производство на ток и топлина за петгодишния период от 1 юли 2021 до 30 юни 2026 г., докато отоплява предимно обекти на собствената си площадка. Това показва анализ на плащанията, извършени от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (ФСЕС), изготвен от Екологично сдружение „За Земята“ с подкрепата на „Грийнпийс“ – България. Данните за него са получени по Закона за достъп до обществена информация.

Процентът на високоефективното производство на ТЕЦ „Бобов дол“ нараства двойно за периода – от близо 11% през 2022 г. до над 20% през 2025 г. Тази централа обаче не е класическа топлофикация – не предоставя топлофикационна услуга на битови абонати.

Защо е важно за ТЕЦ „Бобов дол“ да произвежда и топлинна енергия? Заради премиите, които получава за електроенергията, произведена в комбинация с топлинна. При т.нар. комбинирано производство топлинната енергия, отделяна в процеса на производство на ток, се оползотворява, вместо да се изхвърля като отпадна. Когато постигне определено ниво на спестяване спрямо отделното производство на ток и топлина, комбинираното производство се подпомага с премии от ФСЕС.

През 2018 г. ТЕЦ „Бобов дол“ получава лицензия да произвежда и топлинна енергия, освен електрическа. [1] Решение на КЕВР от юни 2025 г. [2] описва любопитни разкрития от проверка на Министерството на енергетиката (МЕ): ТЕЦ „Бобов дол“ е сключилa договор за доставка на топлинна енергия за оранжерия на фирма „Блуум фетиш“ в съседен имот, за коeто обаче не притежава лиценз за пренос. Освен това липсват данни за средството за измерване на топлинната енергия за тази оранжерия.

Според констатациите в проверката на МЕ другият „потребител“ на топлинната енергия на ТЕЦ „Бобов дол“ е „Хийт Енерджи“ ЕООД – фирма, която оперира на площадката на теца и е свързвана с Въглищната империя „Ковачки“. Интересното е, че услугата на „Хийт Енерджи“ е размразяване на вагони с въглища на територията на централата, като това се случва целогодишно. Проверката установява, че през някои от летните месеци реализираната топлинна енергия с водна пара е по-голяма отколкото през някои от зимните месеци.

ТЕЦ „Бобов дол“ продава топлина и на себе си, установява още МЕ. Собственият му имот „Работнически стол“ е отдаден под наем и е сключен анекс за доставката на топлинна енергия и топла вода. Така отоплението за „собствени нужди“ се превръща в субсидирана от държавата топлофикационна услуга. Въпреки констатациите на МЕ, КЕВР потвърждава правото на ТЕЦ „Бобов дол“ да получи премии.

Действащите правила за енергийни премии не отчитат ефекта на енергопроизводството върху околната среда и климата. България е задължена да въведе такива изисквания съгласно Директивата за енергийната ефективност от 2023 г., но закъснява повече от година.

„България бави ключови изисквания, които да отчетат въздействието на производството на енергия по комбиниран способ върху общественото здраве и климата. В резултат енергийната ни система продължава да раздава субсидии, които не подпомагат прехода към устойчива и нисковъглеродна икономика, а в някои случаи поддържат инсталации, които замърсяват и поставят в риск здравето на хората. Подобен подход има висока финансова и човешка цена“, отбелязва адв. Регина Стоилова.

„Субсидирането на един от най-замърсяващите въглищни тецове не може да бъде инвестиция в сигурността на енергийната система. Когато системни нарушители получават бонуси вместо санкции, на фона на множество доказателства за злоупотреби, цената плащаме всички, но особено висока е тя за нашите съграждани под комините на ТЕЦ „Бобов дол“, които плащат със здравето си. Време е държавата да прекрати токсичната си зависимост от хронични замърсители и да инвестира в истинска сигурност – местни възобновяеми източници, с участието на гражданите“, коментира Десислава Микова, координатор на кампанията „Климат и енергия“ в „Грийнпийс“ – България.

Вместо санкции – премии

Само за 2025 г. ТЕЦ „Бобов дол“ е получила 20 млн. евро премии за комбинираното производство на ток и топлина. През същата година две отделни измервателни станции в близкото Големо село са регистрирани общо 55 превишения [3] на средночасовата норма за серен диоксид. И в двете станции са отчетени повече от допустимите по закон 24 превишения, като нито една от тях не е работила през цялата година. Това изобщо не е прецедент, а системно поведение на хроничен замърсител, както свидетелстват и публичните данни от 2019 г. насам [4].

Въпреки многократно установените нарушения, ТЕЦ „Бобов дол“ продължава да работи и да получава бонуси от държавата, а отговорните институции не намират трайно решение на проблемите с хроничния замърсител. През май 2026 г. един от блоковете бе спрян заради множество нарушения. [5] Два месеца по-късно екоминистерството пусна отново запечатания енергиен котел, като обяви, че всички проблеми са отстранени. [6]

Вече три седмици централата отново е спряна, но този път по необявени причини. [7] Жонглирането с енергийните блокове на системен нарушител обаче не е енергийната стратегия, нито може да удовлетвори работниците в централата и местните, засегнати от хроничното замърсяване.

Плащаме, за да ни тровят

Освен ТЕЦ „Бобов дол“, други централи, които получават бонуси за високоефективно производство на ток и топлина, са „Брикел“, „Топлофикация – Русе“, „Топлофикация Сливен - инж. Ангел Ангелов“ и „Топлофикация – Перник“. Всички те са сочени за част от Въглищната империя, свързвана с Христо Ковачки [8], и за повечето има данни за системно замърсяване на околната среда.

Общо 610 млн. евро са субсидиите, изплатени на тези пет въглищни централи, за петгодишния период между 1 юли 2021 и 30 юни 2026 г.

Източници:

[1] Решение на КЕВР 2018 г. https://www.dker.bg/uploads/reshenia/2018/res_i3-l-094_18.pdf

[2] Решение на КЕВР 2025 г. https://www.dker.bg/uploads/reshenia/2025/res-s-6-2025.pdf

[3] „Грийнпийс“ – България. Наглост без предел: ТЕЦ „Бобов дол“ трови със серен диоксид, иска да гори 5 пъти повече боклуци. 5.02.2026 г. https://www.greenpeace.org/bulgaria/press/11448/naglost-bez-predel-tec-bobov-dol/

[4] „Грийнпийс“ – България. Тайното обгазяване от ТЕЦ „Бобов дол“ излиза наяве. „Грийнпийс“ – България настоява за затваряне на централата. 26.06.2025 г. https://www.greenpeace.org/bulgaria/press/10721/tainoto-obgaziavane-ot-bobov-dol/

[5] „Грийнпийс“ – България. ТЕЦ „Бобов дол“ лъже, синдикатите мажат. „Грийнпийс“ – България с нови данни за още токсично замърсяване. 3.06.2026 г. https://www.greenpeace.org/bulgaria/press/13220/novi-toxic-danni/

[6] БТА. Наложената принудителна административна мярка на ТЕЦ „Бобов дол“ към настоящия момент не се отменя, каза министър Росица Карамфилова. 12.06.2026 г. https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/national-news/1146045-nalozhenata-prinuditelna-administrativna-myarka-na-tets-bobov-dol-kam-nastoyas

[7] Actualno.com. ТЕЦ "Бобов дол" отново е спрял работа. 3.11.2026 г. https://www.actualno.com/kustendil/tec-bobov-dol-otnovo-e-sprjal-rabota-news_2658143.html

[8] „Грийнпийс“ – България. „Осемте кръга на Въглищната империя на „Ковачки“. 7.07.2022 г. https://www.greenpeace.org/static/planet4-bulgaria-stateless/2022/07/8562f1fb-doklad-vaglishtna-imperia.pdf


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 волт

    13 4 Отговор
    Искам да попитам тези от ГРИИН ПИИС къде да си изхвърля панелите от фотоволтаиците понеже вече са на 15 години.Къде ще е най еко?Става на въпрос за 18000 броя и още една централа със 7000.Пред централата ви в която се помещавате или пред къщите ви.Може и еко да ги загробя в някой ваш имот.

    08:45 12.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Така!

    7 2 Отговор
    Радев и Дерменджиев, слушайте внимателно!
    Народа ви гледа под микроскоп как ще реагирате на този сигнал!
    Вече имате жълт картон!

    Коментиран от #11

    08:50 12.11.2026

  • 4 Като ти давът баницата

    7 1 Отговор
    Преди 2-3 години едно момче публично му разкри схемите на Ковачки, а до момента няма реакция на полиция, прокуратура и съд. Докога ще източва и замърсява държавата, изцяло зависи от управляващите.

    08:50 12.11.2026

  • 5 Гриин пиис

    4 3 Отговор
    Няма работа в България.

    Коментиран от #10

    08:51 12.11.2026

  • 6 Гриййн Терорист

    6 0 Отговор
    А защо в медиите няма информация за това, че диди Фотоволтаика, бивш депутат от граб гръмна подстанция Камено? А? Нищо, както и никакво разследване за това, че си е раздал 70 % от програмата? Иначе гринтерорист да протестират пред ДаШ, Китай, Индия. В момента България е на 3 място по скъп ток. Най - доброто предстои. Очаквайте

    08:53 12.11.2026

  • 7 Дзак

    2 0 Отговор
    А кой трябва да проучи търсенето, проектира и изгради топлопроводи за абонати в Региона!

    08:54 12.11.2026

  • 8 Лазар

    6 0 Отговор
    Това е като Ахмед Доган във Варна.Куче влачи ТЕЦ-ве в България!Расипия до шия!

    08:59 12.11.2026

  • 9 Пич

    2 0 Отговор
    Как може да плащаш на фирма, която е данъчен длъжник към държавата и във времето дори има отписани задължения по давност за десетки милиони??? Не знам в каква държава живеем, но това не трябва да е така.

    09:06 12.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Боли го "оная работа" ...

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Така!":

    "Кимон Георгиев" , такива " Ковачки- олигарси" с лопата да ги ринеш,
    ама Пусин не дава, да се почисти държавата!!!
    Ще козирува, на олигархията , доката не го изритат от власта,
    като "Банкера от Банкя"!!!
    А може и след това>>>>>???

    ПРИГОТВЕТЕ СЕ ЗА ДЕСЕТГОДИШЕН ПЕРИОД , С ЯДЕНЕ НА РЯПА!!??

    09:13 12.11.2026

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