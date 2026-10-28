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Проверяват Черно море за замърсяване след атаката с дронове
  Тема: Украйна

Проверяват Черно море за замърсяване след атаката с дронове

28 Октомври, 2026 20:50 432 8

  • черно море-
  • замърсяване-
  • контейнеровоз-
  • атака с дронове-
  • шабла

При първоначалния оглед край Шабла и нос Калиакра не са открити нефтени петна или други видими следи от замърсяване. На 29 октомври започва вземане на проби от пет пункта по крайбрежието

Проверяват Черно море за замърсяване след атаката с дронове - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Черно море се проверява за евентуално замърсяване след атаката с дронове срещу контейнеровоз. При първоначалния оглед в района на Шабла и в залив „Болата“ при нос Калиакра не са открити нефтени петна, видимо изменение на повърхността на водата или други видими следи от замърсяване.

Министерството на околната среда и водите, Министерството на отбраната и Министерството на транспорта и съобщенията координират действията след инцидента. Направените наблюдения са предварителни и ще бъдат допълнени с лабораторни изследвания.

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Проби от пет пункта по крайбрежието

На 29 октомври екипи на Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Изпълнителната агенция по околна среда ще вземат проби от морската вода в пет пункта: Дуранкулак, Шабла, нос Калиакра, Бяла и Созопол.

Изследванията ще проверят за наличие на нефтопродукти, полихлорирани бифенили и метали. Ще бъдат анализирани и други физикохимични показатели, свързани с качеството на морската вода. Пробите ще бъдат изследвани в регионалните лаборатории на ИАОС във Варна и Бургас.

Проби са взети и в териториалните води

Екипи на Министерството на отбраната вече са взели проби от две точки в териториалните води. Предвидено е допълнително пробонабиране в района около контейнеровоза.

Проверките трябва да установят не само дали има замърсяване, но и дали са настъпили промени в качеството на морската вода, които не могат да бъдат установени при визуален оглед. Резултатите от анализите ще бъдат публично оповестени.

Какъв товар е превозвал корабът

Според предоставения корабен манифест сред товарите има литиево-йонни батерии, корозивни течности и киселини, запалими течности, включително етанолови разтвори, битова химия и пластмаси.

На борда са превозвани още хранителни стоки, строителни материали, дървесина, техника и индустриални компоненти. „Резултатите ще бъдат публично оповестени пред обществеността“, посочват компетентните институции.


Шабла / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Руските дронове

    2 1 Отговор
    Не мърсят, напразно си правят труда, питайте Мунчо, той знае най-добре

    20:55 28.10.2026

  • 2 Тази пяна на снимката

    0 2 Отговор
    дали от авторския труд на академика?

    20:59 28.10.2026

  • 3 Гробар

    0 3 Отговор
    нема водорасли водата е чиста.

    21:10 28.10.2026

  • 4 Георги

    0 2 Отговор
    5 години дарявахме на украйна оръжие и гориво.Давахме коридори за оръжие за тях. Давахме пари, подкрепяхме и подстрекавахме всякакви санкции. И сега, 6 месеца след като се появи правителство, което не е сляпо проукраинско и сме в изборна кампания с главен претендент пак не проукраински презид3нт, руснаците решиха да потапят кораби в нашата ик8номическа зона. Освен, пе няма никаква логика, руснаците не ползват водни дронове, просто защото украинците нямат флот.

    Коментиран от #5

    21:19 28.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Антон

    1 0 Отговор
    Така между другото во казвам да знаетв: ракетноро гориво и изключително токсично и канцерогенно. Да знаете като хапвате черноморска риба и живи и здрвви като наближи летния сезон.

    21:23 28.10.2026

  • 7 И ако има замърсяване,

    0 0 Отговор
    кво ще правим? Ще го почистваме ли? Как и с какво? Грета Тунберг на помощ!

    21:26 28.10.2026

  • 8 И трите дрона улучили кораба

    0 0 Отговор
    А пък какви точни дронове взеха да правят руснаците с чиповете от перални .
    Украинската "Магура" с компонентите и технология на британците много често се забива в турските и румънските брегове. Е случва им се да ударят и бряг на нашето черноморие.

    21:26 28.10.2026

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