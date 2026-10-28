Проверяват Черно море за замърсяване след атаката с дронове

Черно море се проверява за евентуално замърсяване след атаката с дронове срещу контейнеровоз. При първоначалния оглед в района на Шабла и в залив „Болата“ при нос Калиакра не са открити нефтени петна, видимо изменение на повърхността на водата или други видими следи от замърсяване.

Министерството на околната среда и водите, Министерството на отбраната и Министерството на транспорта и съобщенията координират действията след инцидента. Направените наблюдения са предварителни и ще бъдат допълнени с лабораторни изследвания.

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Проби от пет пункта по крайбрежието

На 29 октомври екипи на Басейнова дирекция „Черноморски район“ и Изпълнителната агенция по околна среда ще вземат проби от морската вода в пет пункта: Дуранкулак, Шабла, нос Калиакра, Бяла и Созопол.

Изследванията ще проверят за наличие на нефтопродукти, полихлорирани бифенили и метали. Ще бъдат анализирани и други физикохимични показатели, свързани с качеството на морската вода. Пробите ще бъдат изследвани в регионалните лаборатории на ИАОС във Варна и Бургас.

Проби са взети и в териториалните води

Екипи на Министерството на отбраната вече са взели проби от две точки в териториалните води. Предвидено е допълнително пробонабиране в района около контейнеровоза.

Проверките трябва да установят не само дали има замърсяване, но и дали са настъпили промени в качеството на морската вода, които не могат да бъдат установени при визуален оглед. Резултатите от анализите ще бъдат публично оповестени.

Какъв товар е превозвал корабът

Според предоставения корабен манифест сред товарите има литиево-йонни батерии, корозивни течности и киселини, запалими течности, включително етанолови разтвори, битова химия и пластмаси.

На борда са превозвани още хранителни стоки, строителни материали, дървесина, техника и индустриални компоненти. „Резултатите ще бъдат публично оповестени пред обществеността“, посочват компетентните институции.