Изплували контейнери по Южното Черноморие: има ли опасност?

Общо четири товара са открити по Южното Черноморие след изплуването на корабен контейнер край Царево. Става дума за два контейнера и две празни пластмасови цистерни, които са плавали по повърхността на морето, съобщи областният управител на Бургас Дико Диков в ефира на NOVA.
Първият контейнер е излязъл на брега на 2 ноември между къмпинг „Арапя“ и ваканционно селище „Оазис“. Съдържанието му е било обозначено като коледна украса. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Военната прокуратура в София.
Проби проверяват има ли замърсяване
На плаж „Липите“ край Синеморец морето е изхвърлило близо 100 чувала с червен пипер. След сигнала е извършена проверка с участието на представители на Регионалната инспекция по околната среда и водите. Взети са проби от морската вода и от съдържанието на чувалите, за да се установи дали има риск от замърсяване.
По думите му първоначалните резултати от пробите са отрицателни и не показват замърсяване. Към момента няма данни за опасност за околната среда и жителите на община Царево.
Предстои оглед и изваждане
Диков свърза появата на товарите с потопен контейнеровоз в северната част на Черно море. „Естествените морски течения е нормално да изхвърлят насам плаващите контейнери“, обясни областният управител.
След подобряване на метеорологичните условия и приключване на необходимите процесуално-следствени действия се очаква да бъде извършен оглед на контейнера. След това трябва да започнат неговото изваждане и извозване.
Източници: nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 плува камофлажа
17:27 08.11.2026
2 фАНТОМасс
17:28 08.11.2026
3 Гост
НЯМА ПОВОД ЗА ПАНИКА
17:29 08.11.2026
4 Има ни пак
17:33 08.11.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Плажуващ
17:40 08.11.2026