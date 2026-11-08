Изплували контейнери по Южното Черноморие: има ли опасност?

Общо четири товара са открити по Южното Черноморие след изплуването на корабен контейнер край Царево. Става дума за два контейнера и две празни пластмасови цистерни, които са плавали по повърхността на морето, съобщи областният управител на Бургас Дико Диков в ефира на NOVA.

Първият контейнер е излязъл на брега на 2 ноември между къмпинг „Арапя“ и ваканционно селище „Оазис“. Съдържанието му е било обозначено като коледна украса. По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Военната прокуратура в София.

Проби проверяват има ли замърсяване

На плаж „Липите“ край Синеморец морето е изхвърлило близо 100 чувала с червен пипер. След сигнала е извършена проверка с участието на представители на Регионалната инспекция по околната среда и водите. Взети са проби от морската вода и от съдържанието на чувалите, за да се установи дали има риск от замърсяване.

„Твърде вероятно е тези чували да са били в контейнера, който плуваше и наблюдавахме от брега на морето. Предстои обаче извършването на експертизи и процесуално-следствени действия, които да установят по безспорен начин това“, каза Дико Диков.

По думите му първоначалните резултати от пробите са отрицателни и не показват замърсяване. Към момента няма данни за опасност за околната среда и жителите на община Царево.

Предстои оглед и изваждане

Диков свърза появата на товарите с потопен контейнеровоз в северната част на Черно море. „Естествените морски течения е нормално да изхвърлят насам плаващите контейнери“, обясни областният управител.

След подобряване на метеорологичните условия и приключване на необходимите процесуално-следствени действия се очаква да бъде извършен оглед на контейнера. След това трябва да започнат неговото изваждане и извозване.

Източници: nova.bg