Контейнерите край Южното Черноморие са под наблюдение

Два контейнера и цистерна, открити във водите и по крайбрежието на Южното Черноморие, остават под непрекъснато наблюдение на аварийните екипи. Първият контейнер е намерен между плажа Арапя и къмпинг „Оазис“, цистерната е изхвърлена от морското течение в местността Каменните кораби, а втори контейнер е забелязан край местността Бутамята до Синеморец.

Обектите, достигнали до бреговата ивица и скалните участъци, са поставени под физическа и техническа охрана. Областният управител на Бургас Дико Диков поддържа постоянна връзка с екипите на място за наблюдението и предприемането на допълнителни мерки при необходимост.

Цистерната е видимо празна. „Липсва информация за опасен товар“, заяви Диков. Към момента няма установени данни за изтичане на опасни или замърсяващи вещества.

Изтеглянето ще започне при спокойно море

Последващите технически операции по изтеглянето на трите обекта са планирани, но ще бъдат извършени при благоприятна метеорологична обстановка и след успокояване на морското вълнение. Силното вълнение в района затруднява работата на екипите.

Извършено е пробовземане на морската вода край местността Бутамята. Ден по-рано са изследвани физикохимичните показатели на водата в района на плаж Арапя.

Проверява се връзка с кораба Contship Jet

По първоначални данни има основания да се предполага, че морските контейнери и цистерната са част от товара на атакувания кораб Contship Jet. От Областната администрация в Бургас уточняват, че тази връзка все още предстои да бъде изяснена.

Районът остава под денонощен контрол, докато бъдат организирани безопасното изтегляне на обектите и необходимите проверки.

Източници: bta.bg