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Контейнерите край Южното Черноморие са под наблюдение
  Тема: Икономика

Контейнерите край Южното Черноморие са под наблюдение

3 Ноември, 2026 19:47, обновена 3 Ноември, 2026 19:57 520 12

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  • дико диков-
  • замърсяване

Два контейнера и цистерна са открити по брега и във водите край Арапя, Синеморец и местността Каменните кораби. Засега няма данни за изтичане на опасни или замърсяващи вещества

Контейнерите край Южното Черноморие са под наблюдение - 1
Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Два контейнера и цистерна, открити във водите и по крайбрежието на Южното Черноморие, остават под непрекъснато наблюдение на аварийните екипи. Първият контейнер е намерен между плажа Арапя и къмпинг „Оазис“, цистерната е изхвърлена от морското течение в местността Каменните кораби, а втори контейнер е забелязан край местността Бутамята до Синеморец.

Обектите, достигнали до бреговата ивица и скалните участъци, са поставени под физическа и техническа охрана. Областният управител на Бургас Дико Диков поддържа постоянна връзка с екипите на място за наблюдението и предприемането на допълнителни мерки при необходимост.

Цистерната е видимо празна. „Липсва информация за опасен товар“, заяви Диков. Към момента няма установени данни за изтичане на опасни или замърсяващи вещества.

Изтеглянето ще започне при спокойно море

Последващите технически операции по изтеглянето на трите обекта са планирани, но ще бъдат извършени при благоприятна метеорологична обстановка и след успокояване на морското вълнение. Силното вълнение в района затруднява работата на екипите.

Извършено е пробовземане на морската вода край местността Бутамята. Ден по-рано са изследвани физикохимичните показатели на водата в района на плаж Арапя.

Проверява се връзка с кораба Contship Jet

По първоначални данни има основания да се предполага, че морските контейнери и цистерната са част от товара на атакувания кораб Contship Jet. От Областната администрация в Бургас уточняват, че тази връзка все още предстои да бъде изяснена.

Районът остава под денонощен контрол, докато бъдат организирани безопасното изтегляне на обектите и необходимите проверки.

Източници: bta.bg


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 еврейски магии

    10 1 Отговор
    как плуват тея железа като са по тежки от водата ? за бидона ясно

    Коментиран от #9

    20:01 03.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Аве

    8 0 Отговор
    Кой кот си намери за него си е! 😉

    Коментиран от #10

    20:05 03.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дръжте ги ей

    2 0 Отговор
    Ша от плуват ако не ги дръшате

    20:07 03.11.2026

  • 7 от сраел са тръгнали

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Това не е сериозно":

    а на дъното е отговора

    20:07 03.11.2026

  • 8 Контейнерите, дроновете,

    4 3 Отговор
    мините по плажа, и потъналите кораби, са най интересни теми за европейските туроператори.
    Очаква ни прекрасен летен сезон 2027.
    Благодарим на Йотова и Радев за меката позиция спрямо Путин.

    20:09 03.11.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Румен Радев

    2 1 Отговор
    Дронът е Руско производство пуснат е от Руски кораб Ударил е Украински кораб ,но
    Не е сигурно дали е Руски на 100%
    Докато Русия не признае че е техен!

    Коментиран от #12

    20:22 03.11.2026

  • 12 браво Другарю

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Румен Радев":

    Руското ако е шоколад не е ако!!
    Така ше викаме ще си затваряме очите и ще
    Амкаме

    20:25 03.11.2026

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