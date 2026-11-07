Иво Христов: Не виждам условия за протести в България

Вицепремиерът Иво Христов заяви, че не вижда социална основа за мащабни протести в България по подобие на демонстрациите във Франция. По думите му два пъти през годината гражданите са потвърдили доверието си към кандидатите на „Прогресивна България“ и са подкрепили курс към нормализация и устойчивост.

„На два пъти българските граждани тази година потвърдиха доверието към кандидатите на „Прогресивна България““, заяви Христов в предаването „Денят започва с Георги Любенов“. Той определи като два основни политически избора отстраняването на най-видимите олигархични зависимости от властта и недопускането на страната да поеме към война.

Спорът около бюджета за 2027 г.

Христов защити решението проектобюджетът за 2027 г. да бъде представен в Университета за национално и световно стопанство. Според него икономическата политика трябва да се обсъжда и в академична среда, а не само в институциите.

Вицепремиерът отхвърли и твърденията, че правителството планира да посегне на средствата във втория пенсионен стълб. Той определи тези твърдения като спекулации и заяви, че гражданите трябва да имат право сами да избират дали осигурителните им средства да бъдат насочвани към НОИ или към частен пенсионен фонд.

По представените от него параметри данъчното облекчение за едно дете се увеличава от 3000 на 5000, за две деца – от 6000 на 10 000, а за три и повече деца – от 9000 на 15 000. Предвижда се и облекчение до 2000 евро за семейства, които плащат за спорт или допълнителни занимания на децата си.

Дефицит, администрация и Висш съдебен съвет

Христов заяви, че бюджетът включва ограничаване на дефицита и държавните разходи, както и административна реформа. По думите му само в МВР съкращенията ще засегнат близо 2000 служители.

Той призна, че управляващите нямат необходимото мнозинство за самостоятелен избор на нов Висш съдебен съвет и ще трябва да търсят подкрепа от други политически сили. Христов отхвърли обвиненията, че взаимодействието с „Възраждане“ е доказателство за политическа колаборация, като посочи, че водещи трябва да бъдат качествата на кандидатите.

Позицията за дроновете и войната в Украйна

По повод предстоящото посещение на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и дроновете, засечени край българското крайбрежие, Христов заяви, че правителството ще се придържа към експертните заключения.

„Не виждам условия за протести“, каза вицепремиерът, като добави, че България не трябва да формира държавната си позиция на базата на хипотези и логични догадки, тъй като това може да има последици за международното възприемане на страната.

Източници: bntnews.bg