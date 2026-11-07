Иво Христов: Не виждам условия за протести в България

Вицепремиерът Иво Христов заяви, че не вижда социална основа за мащабни протести в България по подобие на демонстрациите във Франция. По думите му два пъти през годината гражданите са потвърдили доверието си към кандидатите на „Прогресивна България“ и са подкрепили курс към нормализация и устойчивост.
„На два пъти българските граждани тази година потвърдиха доверието към кандидатите на „Прогресивна България““, заяви Христов в предаването „Денят започва с Георги Любенов“. Той определи като два основни политически избора отстраняването на най-видимите олигархични зависимости от властта и недопускането на страната да поеме към война.
Спорът около бюджета за 2027 г.
Христов защити решението проектобюджетът за 2027 г. да бъде представен в Университета за национално и световно стопанство. Според него икономическата политика трябва да се обсъжда и в академична среда, а не само в институциите.
Вицепремиерът отхвърли и твърденията, че правителството планира да посегне на средствата във втория пенсионен стълб. Той определи тези твърдения като спекулации и заяви, че гражданите трябва да имат право сами да избират дали осигурителните им средства да бъдат насочвани към НОИ или към частен пенсионен фонд.
По представените от него параметри данъчното облекчение за едно дете се увеличава от 3000 на 5000, за две деца – от 6000 на 10 000, а за три и повече деца – от 9000 на 15 000. Предвижда се и облекчение до 2000 евро за семейства, които плащат за спорт или допълнителни занимания на децата си.
Дефицит, администрация и Висш съдебен съвет
Христов заяви, че бюджетът включва ограничаване на дефицита и държавните разходи, както и административна реформа. По думите му само в МВР съкращенията ще засегнат близо 2000 служители.
Той призна, че управляващите нямат необходимото мнозинство за самостоятелен избор на нов Висш съдебен съвет и ще трябва да търсят подкрепа от други политически сили. Христов отхвърли обвиненията, че взаимодействието с „Възраждане“ е доказателство за политическа колаборация, като посочи, че водещи трябва да бъдат качествата на кандидатите.
Позицията за дроновете и войната в Украйна
По повод предстоящото посещение на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и дроновете, засечени край българското крайбрежие, Христов заяви, че правителството ще се придържа към експертните заключения.
„Не виждам условия за протести“, каза вицепремиерът, като добави, че България не трябва да формира държавната си позиция на базата на хипотези и логични догадки, тъй като това може да има последици за международното възприемане на страната.
Източници: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Скоро
11:52 07.11.2026
2 А,след като този не вижда
11:52 07.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 5556
11:52 07.11.2026
5 ставка
Има една шайка дето само с това осмисля съществуването си.
Ха!
11:53 07.11.2026
6 Аз не
11:54 07.11.2026
7 Капитанката
11:54 07.11.2026
8 Пич
Всички дебели комсомолци като пораснат за БКП - окьоравеват!!!
11:54 07.11.2026
9 Е ,това е истински комунист
11:55 07.11.2026
10 Ще видиш
11:55 07.11.2026
11 Ако другите са просто некадърни,то този
11:55 07.11.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Хм,
Коментиран от #29
11:57 07.11.2026
14 Иво Христов
11:58 07.11.2026
15 Ще видиш
11:58 07.11.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 БАЙ ---ХОЙ
НЕЩАСТЕН. КОМУНИСТИЧЕСКИ. ПОТОМЪК
11:59 07.11.2026
18 Някой знае ли
Коментиран от #24
12:00 07.11.2026
19 О, Морес
Коментиран от #23
12:00 07.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Излез сред хората
12:03 07.11.2026
22 Много се лъже тоя
Мито 5 евро на моливче на цена 10 цента да плащаме 5 евро мито и за гумичка за 10 цента и 5 евро мито за всеки отделен продукт в малка пратка до 150 евро ! .... после и ДДС да ни набият върху тотала и транспорт и доставка а ние робите да търпим и да си гледаме Евровизия и Ергена.... и до 50% мито на текстила да ни слагат, акциза на цигарите два пъти на година да вдигат и ракията ни да крадат разни нещастници
Коментиран от #30
12:03 07.11.2026
23 Анонимен
До коментар #19 от "О, Морес":Това са лични средства 19 а комунистите искат да ги заграбят Това са лични средства на всеки поименно и можеш да си ги вземеш а не дъртите червени комундета сега да ги ограбят на работещите хора искат и лъжат даже
12:04 07.11.2026
24 Работи лъжец
До коментар #18 от "Някой знае ли":Баламосва глупците.
12:04 07.11.2026
25 И ко прайм ся
Коментиран от #32
12:04 07.11.2026
26 ха ха
12:05 07.11.2026
27 Радомирска боза
Коментиран от #39
12:05 07.11.2026
28 О, Морес
12:06 07.11.2026
29 Това е единственото добро
До коментар #13 от "Хм,":Да ни "теглят" дето викаш към Кремъл ! Путин на практика е доказал, че ни е приятел за разлика от ЕК и урсулайките които са ни в чиста вреда. И да ти припомня че Руският президент Владимир Путин предложи строителството на АЕЦ „Белене” и газопровода „Южен поток” на наша територия да се извърши с руски пари, чието връщане да стане през следващите двадесет години, чрез отбив от полагащите се на нашата страна дивиденти и такси
12:07 07.11.2026
30 5556
До коментар #22 от "Много се лъже тоя":Е това да не е решение на нашите правителства които и да са? Това е европейско решение с което трябва да се съобразяваме!
Коментиран от #35
12:10 07.11.2026
31 Абсурдистан
12:11 07.11.2026
32 5556
До коментар #25 от "И ко прайм ся":Работодателя ти е определил такава заплата.
12:13 07.11.2026
33 Ами
12:14 07.11.2026
34 Отвратитлно
12:15 07.11.2026
35 Да не искаш да ни кажеш
До коментар #30 от "5556":Че нашите продажни правителства са се обявили "против" в ЕК? А?
Коментиран от #41
12:15 07.11.2026
36 ЧИЧО
12:17 07.11.2026
37 Смешни смешки
12:17 07.11.2026
38 И с това не сме съгласни !
България: около 5,7 военнослужещи на 1000 души население.
Франция: около 3,9 военнослужещи на 1000 души население.
Полша: около 4,2 военнослужещи на 1000 души население (въпреки мащабната програма за разширяване на полската армия през последните години).
Германия: под 2,2 военнослужещи на 1000 души население .......
12:18 07.11.2026
39 5556
До коментар #27 от "Радомирска боза":Всеки от нещо недоволен! Едни хора отговарящи за качеството на храните не си вършат работата! Иначе вносителите ако можеха тор щяха да внасят вместо качествени зеленчуци и плодове!
12:18 07.11.2026
40 И с това не сме съгласни !
Коментиран от #43
12:19 07.11.2026
41 5556
До коментар #35 от "Да не искаш да ни кажеш":Не, спазват всички изисквания затова е така. Навсякъде в ЕС са наложени такива такси. Ние не сме изключение. Както с капачките дето ти бъркат в носа докато пиеш от бутилката.
12:20 07.11.2026
42 Не е задължително
Оставка! Оставка! Оставка!
12:21 07.11.2026
43 5556
До коментар #40 от "И с това не сме съгласни !":И след първия съкратен полицай ще тръгнат да реват как правителството е ехееее.....
И ТЕЛК трябва да се преразгледа ама и там така!
12:22 07.11.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Пламен
12:25 07.11.2026
46 Не се обяснявай момче
12:25 07.11.2026