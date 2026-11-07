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Иво Христов: Не виждам условия за протести в България
  Тема: Избори

Иво Христов: Не виждам условия за протести в България

7 Ноември, 2026 11:50 562 46

  • иво христов-
  • бюджет 2027-
  • втори пенсионен стълб-
  • прогресивна българия-
  • протести

Вицепремиерът защити проектобюджета за 2027 г. и отхвърли твърденията за прехвърляне на средства от втория пенсионен стълб към НОИ

Иво Христов: Не виждам условия за протести в България - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Вицепремиерът Иво Христов заяви, че не вижда социална основа за мащабни протести в България по подобие на демонстрациите във Франция. По думите му два пъти през годината гражданите са потвърдили доверието си към кандидатите на „Прогресивна България“ и са подкрепили курс към нормализация и устойчивост.

„На два пъти българските граждани тази година потвърдиха доверието към кандидатите на „Прогресивна България““, заяви Христов в предаването „Денят започва с Георги Любенов“. Той определи като два основни политически избора отстраняването на най-видимите олигархични зависимости от властта и недопускането на страната да поеме към война.

Спорът около бюджета за 2027 г.

Христов защити решението проектобюджетът за 2027 г. да бъде представен в Университета за национално и световно стопанство. Според него икономическата политика трябва да се обсъжда и в академична среда, а не само в институциите.

Вицепремиерът отхвърли и твърденията, че правителството планира да посегне на средствата във втория пенсионен стълб. Той определи тези твърдения като спекулации и заяви, че гражданите трябва да имат право сами да избират дали осигурителните им средства да бъдат насочвани към НОИ или към частен пенсионен фонд.

По представените от него параметри данъчното облекчение за едно дете се увеличава от 3000 на 5000, за две деца – от 6000 на 10 000, а за три и повече деца – от 9000 на 15 000. Предвижда се и облекчение до 2000 евро за семейства, които плащат за спорт или допълнителни занимания на децата си.

Дефицит, администрация и Висш съдебен съвет

Христов заяви, че бюджетът включва ограничаване на дефицита и държавните разходи, както и административна реформа. По думите му само в МВР съкращенията ще засегнат близо 2000 служители.

Той призна, че управляващите нямат необходимото мнозинство за самостоятелен избор на нов Висш съдебен съвет и ще трябва да търсят подкрепа от други политически сили. Христов отхвърли обвиненията, че взаимодействието с „Възраждане“ е доказателство за политическа колаборация, като посочи, че водещи трябва да бъдат качествата на кандидатите.

Позицията за дроновете и войната в Украйна

По повод предстоящото посещение на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и дроновете, засечени край българското крайбрежие, Христов заяви, че правителството ще се придържа към експертните заключения.

„Не виждам условия за протести“, каза вицепремиерът, като добави, че България не трябва да формира държавната си позиция на базата на хипотези и логични догадки, тъй като това може да има последици за международното възприемане на страната.

Източници: bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Скоро

    14 4 Отговор
    ще видиш!

    11:52 07.11.2026

  • 2 А,след като този не вижда

    12 4 Отговор
    " условия" за протести,ще види самите протести.

    11:52 07.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 5556

    9 6 Отговор
    То и протести да има, пари няма!

    11:52 07.11.2026

  • 5 ставка

    6 9 Отговор
    Е, ако няма, ще си измислят.
    Има една шайка дето само с това осмисля съществуването си.
    Ха!

    11:53 07.11.2026

  • 6 Аз не

    11 4 Отговор
    виждам какво правят шпионски и ДС издънки , вечно до кокала и на народен гръб , в Политиката на България !

    11:54 07.11.2026

  • 7 Капитанката

    2 9 Отговор
    Протестите не променят абсолютно нищо. Тактиката е съвсем друга и тя работи във всички времена. А който някога е слушал разказите на своите баби и дядовци, знае точно каква е тя.

    11:54 07.11.2026

  • 8 Пич

    11 2 Отговор
    Интересно.......
    Всички дебели комсомолци като пораснат за БКП - окьоравеват!!!

    11:54 07.11.2026

  • 9 Е ,това е истински комунист

    8 3 Отговор
    Да казва на черното бяло.Снощу в Панорама Гълъб си призна че е имало разговори с ЕК на тая тема.

    11:55 07.11.2026

  • 10 Ще видиш

    8 4 Отговор
    Ще,ще,ще.

    11:55 07.11.2026

  • 11 Ако другите са просто некадърни,то този

    15 4 Отговор
    е подъл,двуличен,лъжлив дериват на най-реакционите кръгове на бившитв комунисти от репресивните служби.

    11:55 07.11.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хм,

    9 7 Отговор
    абе ти продължавай да теглиш България към Кремъл и ще видиш дали няма условия за протести.

    Коментиран от #29

    11:57 07.11.2026

  • 14 Иво Христов

    8 6 Отговор
    Е главният русофил на републиката.ДокатонРадев се води по неговия акъл ,много ще страда.

    11:58 07.11.2026

  • 15 Ще видиш

    5 4 Отговор
    ВЪН ОТ РОДИНАТА МИ ЧУЖДА СЛУГА!

    11:58 07.11.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 БАЙ ---ХОЙ

    5 3 Отговор
    АААААААА, ТОЯ. С. ОТПАДНАЛАТА. НЕОБХОДИМОСТ. ПАК. СЕ. ИЗХОДИ.
    НЕЩАСТЕН. КОМУНИСТИЧЕСКИ. ПОТОМЪК

    11:59 07.11.2026

  • 18 Някой знае ли

    8 4 Отговор
    Иво Христов какво работи?И за какво прибира тлъста заплата?

    Коментиран от #24

    12:00 07.11.2026

  • 19 О, Морес

    4 5 Отговор
    Аз този "втори" стълб бих го ликвидирал на секундата ! Айде НОИ- държавно,източват го разни тарикати,чрез фалшиви ТЕЛК- ове,ама пак нещо остава за пенсии.А при тоя,абсолютно натрапен ни "втори" стълб Законно ни вземат пари и ги дават на частни финансови групи,които при настъпване на пенсионна възраст не ми ги дават обратно,а ми предлагат разни техни си схеми как да ми ги изплащали 10,15,20 години.Много загрижени за Моите пари ! Абсолютна наглост ! Радев,Ликвидирай на секундата !

    Коментиран от #23

    12:00 07.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Излез сред хората

    4 1 Отговор
    И им го кажи .

    12:03 07.11.2026

  • 22 Много се лъже тоя

    4 0 Отговор
    Въобще даже не сме съгласни
    Мито 5 евро на моливче на цена 10 цента да плащаме 5 евро мито и за гумичка за 10 цента и 5 евро мито за всеки отделен продукт в малка пратка до 150 евро ! .... после и ДДС да ни набият върху тотала и транспорт и доставка а ние робите да търпим и да си гледаме Евровизия и Ергена.... и до 50% мито на текстила да ни слагат, акциза на цигарите два пъти на година да вдигат и ракията ни да крадат разни нещастници

    Коментиран от #30

    12:03 07.11.2026

  • 23 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #19 от "О, Морес":

    Това са лични средства 19 а комунистите искат да ги заграбят Това са лични средства на всеки поименно и можеш да си ги вземеш а не дъртите червени комундета сега да ги ограбят на работещите хора искат и лъжат даже

    12:04 07.11.2026

  • 24 Работи лъжец

    4 2 Отговор

    До коментар #18 от "Някой знае ли":

    Баламосва глупците.

    12:04 07.11.2026

  • 25 И ко прайм ся

    4 1 Отговор
    Иво живей ти с 1500€ с жена си и с детето си!

    Коментиран от #32

    12:04 07.11.2026

  • 26 ха ха

    4 0 Отговор
    да , условия няма всички от политическата шайка са с пълни гушки и пунктират загриженост за населението , което пък е смачкано от ушаци интриганти , затънало в мизерия и страх , няма да изкарате много с фалшиви обещания

    12:05 07.11.2026

  • 27 Радомирска боза

    1 0 Отговор
    А може ли да обясните, какво се съдържа и как се отглеждат домати които мухлясват отвътре навън, спанак, който пуска аромат на пиле и почернява, като прегоряла хартия когато се свари и още много такива странности, които ние в България никога не сме срещали преди.

    Коментиран от #39

    12:05 07.11.2026

  • 28 О, Морес

    2 4 Отговор
    Много недоволни ,много протестъри ! Айде,почвайте,какво чакате ! Само помнете българската народна приказка " Преди изборите имаше ли глава Гюро или нямаше ?"

    12:06 07.11.2026

  • 29 Това е единственото добро

    3 5 Отговор

    До коментар #13 от "Хм,":

    Да ни "теглят" дето викаш към Кремъл ! Путин на практика е доказал, че ни е приятел за разлика от ЕК и урсулайките които са ни в чиста вреда. И да ти припомня че Руският президент Владимир Путин предложи строителството на АЕЦ „Белене” и газопровода „Южен поток” на наша територия да се извърши с руски пари, чието връщане да стане през следващите двадесет години, чрез отбив от полагащите се на нашата страна дивиденти и такси

    12:07 07.11.2026

  • 30 5556

    0 2 Отговор

    До коментар #22 от "Много се лъже тоя":

    Е това да не е решение на нашите правителства които и да са? Това е европейско решение с което трябва да се съобразяваме!

    Коментиран от #35

    12:10 07.11.2026

  • 31 Абсурдистан

    3 0 Отговор
    Високомерие+некадърност е лоша комбинация. Гледахме и едно пошло представление пред подбрана публика от клакьори. В ролята на нещо, като Стив Джобс бе мамника и очаквано нивото бе ниско.

    12:11 07.11.2026

  • 32 5556

    1 1 Отговор

    До коментар #25 от "И ко прайм ся":

    Работодателя ти е определил такава заплата.

    12:13 07.11.2026

  • 33 Ами

    3 0 Отговор
    иди на офтамолог, ако знаеш какво е.

    12:14 07.11.2026

  • 34 Отвратитлно

    3 0 Отговор
    фалшив , подъл и изключителен мазник . Ако си край него , трябва да внимаваш да не се подхлъзнеш у мазната локва .

    12:15 07.11.2026

  • 35 Да не искаш да ни кажеш

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "5556":

    Че нашите продажни правителства са се обявили "против" в ЕК? А?

    Коментиран от #41

    12:15 07.11.2026

  • 36 ЧИЧО

    1 0 Отговор
    20 години бях емигрант по Европа, такива управници толкова алчни и да мачкат собствения си народ като нашите няма.

    12:17 07.11.2026

  • 37 Смешни смешки

    3 0 Отговор
    Този, както винаги, е бил пиян за да казва, че няма условия за протести?! За него да, но за нас - обикновените хора, предпоставките за протести нямат брой. Няма една сфера в държавата, която да върви и да няма нужда от протести. Ако някой намери такава сфера в държавата, където всичко да е на ред, нека да напише тука.

    12:17 07.11.2026

  • 38 И с това не сме съгласни !

    2 0 Отговор
    Когато се изчисли съотношението на военните спрямо общия брой жители (например брой войници на 1000 души население), се вижда по-висока степен на "мобилизация" в България в сравнение с тях:
    България: около 5,7 военнослужещи на 1000 души население.
    Франция: около 3,9 военнослужещи на 1000 души население.
    Полша: около 4,2 военнослужещи на 1000 души население (въпреки мащабната програма за разширяване на полската армия през последните години).
    Германия: под 2,2 военнослужещи на 1000 души население .......

    12:18 07.11.2026

  • 39 5556

    0 2 Отговор

    До коментар #27 от "Радомирска боза":

    Всеки от нещо недоволен! Едни хора отговарящи за качеството на храните не си вършат работата! Иначе вносителите ако можеха тор щяха да внасят вместо качествени зеленчуци и плодове!

    12:18 07.11.2026

  • 40 И с това не сме съгласни !

    2 0 Отговор
    България има около 421 до 452 полицейски служители на 100 000 души население, което ни нарежда сред водещите страни в Европа по този показател. Обикновено статистиката за полицейския състав се изчислява на глава от населението (на 100k души. България има около 421 до 452 полицейски служители на 100 000 души население, което ни нарежда сред водещите страни в Европа по този показател. Страната ни се нарежда на 4-то място в Европа по брой полицаи на глава от населението. Пред нас са единствено страни като Хърватия, Гърция и Португалия. ... Към последните обобщени данни на НСИ и Евростат, в България има около 29 120 полицейски служители (без административния персонал). Докато у нас на 100 000 души се падат над 420 полицаи, в държави от Северна Европа цифрите са драстично по-ниски. Например във Финландия те са едва около 139 на 100 000 души. България: Страната харчи между 2,5% и 2,6% от своя БВП за вътрешен ред и сигурност. Европейски съюз: Средното ниво на разходите за полиция в ЕС е значително по-ниско — около 1,7% от БВП

    Коментиран от #43

    12:19 07.11.2026

  • 41 5556

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "Да не искаш да ни кажеш":

    Не, спазват всички изисквания затова е така. Навсякъде в ЕС са наложени такива такси. Ние не сме изключение. Както с капачките дето ти бъркат в носа докато пиеш от бутилката.

    12:20 07.11.2026

  • 42 Не е задължително

    2 0 Отговор
    ти да виждаш! Тъпоъгълник на властта!
    Оставка! Оставка! Оставка!

    12:21 07.11.2026

  • 43 5556

    0 0 Отговор

    До коментар #40 от "И с това не сме съгласни !":

    И след първия съкратен полицай ще тръгнат да реват как правителството е ехееее.....
    И ТЕЛК трябва да се преразгледа ама и там така!

    12:22 07.11.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Пламен

    0 0 Отговор
    Честито ви и нови осигуровки , 80%. :)

    12:25 07.11.2026

  • 46 Не се обяснявай момче

    0 0 Отговор
    А се дръж като достоен русофил. За това хората са ви избрали и пълната власт са ви дали. Никакъв атлантизъм и милитаризъм...

    12:25 07.11.2026

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