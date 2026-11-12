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ДБ: Ще се противопоставим на безобразията, които властта готви за личните асистенти

ДБ: Ще се противопоставим на безобразията, които властта готви за личните асистенти

12 Ноември, 2026 10:45 291 8

  • лични асистенти-
  • катя панева-
  • д-р александър симидчиев-
  • закон за здравето

Народните представители Катя Панева и д-р Александър Симидчиев коментираха и внесените вчера промени в Закона за здравето

ДБ: Ще се противопоставим на безобразията, които властта готви за личните асистенти - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Не се прави така – по тъмно, през депутати, без обществено обсъждане. Плащанията за личните асистенти се замразяват, а е напълно възможно и да бъдат намалени. Променят се договорите на личните асистенти и няма никаква яснота какви права ще бъдат защитени. Не беше дадена никаква възможност на майките на деца с увреждания да се включат в този дебат. Това е безобразие, на което ние ще се противопоставим. Това заяви Елисавета Белобрадова от „Демократична България“, по повод предложените от управляващите промени в Закона за личната помощ.

Народните представители Катя Панева и д-р Александър Симидчиев коментираха и внесените вчера промени в Закона за здравето.

„Тези промени засягат начина, по който ТЕЛК и НЕЛК определят процента на увреждане и необходимостта от чужда помощ. Електронното направление и обменът на информация ще улеснят процеса. Особено важна е комплексната оценка, защото тя отчита как увреждането се отразява на ежедневието и работата на човека“, заяви Катя Панева, заместник-председател на Комисията по здравеопазването.

„България отдавна трябваше да въведе този подход, но предложението стъпва само частично върху Международната класификация на функционирането, уврежданията и здравето на Световната здравна организация. В този вид оценката няма да работи правилно. Методиката не е представена публично и не е обсъдена с хората, които ще бъдат пряко засегнати. Шест месеца са крайно недостатъчни за обучение на експертите, а остава неясно как ще се гарантира, че оценяването ще се извършва по един и същ начин в цялата страна. Затова настояваме методиката да бъде представена публично и обсъдена със засегнатите хора“, подчерта Панева.

„Законопроектът взима международния класификатор, без да взима логиката. Функционалната оценка се прави на базата на бъдеща методика, която се записва в карта, а решението продължава да се взима по процент, изчислен на базата на таблица с диагнози, както беше досега. Ако картата не влияе на резултата, тя ще бъде просто поредният формуляр. Законопроектът на ПБ за ТЕЛК трябва да бъде част от една системна политика на това управление“, допълни д-р Симидчиев.


България
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  • 1 През 2026 г. броят на загиналите руснаци

    0 3 Отговор
    През 2026 г. броят на загиналите руснаци във войната може да достигне 230 000 души – цифра, по-висока от тази през всяка от предходните години на инвазията.

    „Това би било рекорд от началото на нахлуването“, съобщава The Economist, позовавайки се на данни от „Росстат“, придобити от хакери от групировките Silent Crow и „Киберпартизани“ (Cyberpartisans BY).

    Основни моменти от доклада относно руските загуби:
    ▪️ Според данните на „Росстат“ броят на загиналите се е удвоявал приблизително всяка година от началото на войната; ако сегашните тенденции се запазят, около 230 000 руски мъже могат да загубят живота си.
    ▪️ В края на октомври изданието оцени потенциалния диапазон на руските военни загуби в Украйна на между 374 000 и 770 000 души.
    ▪️ Въз основа на данните на „Росстат“ (според интерпретацията на Silent Crow), от началото на инвазията са загинали най-малко 0,9% от руските мъже под 60-годишна възраст – спрямо числеността на тази възрастова група преди войната; сред мъжете на възраст от 35 до 49 години делът на загиналите надхвърля 1%

    10:46 12.11.2026

  • 2 Трол

    1 0 Отговор
    Трябва заплатите на личните асистенти да бъдат обвързани със сметките за ток.

    10:47 12.11.2026

  • 3 АМА

    2 0 Отговор
    Вие де бяхте до сега, че изведнАж рипнахте?

    10:49 12.11.2026

  • 4 Последния Софиянец

    2 0 Отговор
    Фалшиви телкаджии се пишат собствени асистенти и взимат по две пенсии.

    10:49 12.11.2026

  • 5 Прогресивни безродници

    0 0 Отговор
    В желанието си да си осигурят огромни заплати ПБ , увеличават всички глоби и данъци и режат социалните придобивки!

    10:51 12.11.2026

  • 6 Госあ

    0 0 Отговор
    кви са тия лични асистенти веее

    10:51 12.11.2026

  • 7 3333

    0 0 Отговор
    айде стига с тези лични асистенти , ами дайте им тогава първа категория труд, максимална заплата , а ние останалите да им станем роби , почвайте с минусите

    10:51 12.11.2026

  • 8 Некадърен "майстор" със 100% инвалидност

    0 0 Отговор
    дадена от ВМА, опериран от рак на стомаха от генерал проф. Мутафчиев, турчин от селата край Исперих има личен асистент, докато работи на моята баня, а преди това - в Германия!

    "Личен асистент" източва държавата.

    10:53 12.11.2026

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