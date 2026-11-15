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Явор Гечев се извини на родителите на деца с увреждания

Явор Гечев се извини на родителите на деца с увреждания

15 Ноември, 2026 05:15 526 3

  • явор гечев-
  • лични асистенти-
  • деца с увреждания-
  • закон за личната помощ

Депутатът увери, че нито една от 13 000 майки лични асистенти няма да бъде ощетена. Законопроектът за личната помощ беше оттеглен преди второто четене

Явор Гечев се извини на родителите на деца с увреждания - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Депутатът от „Прогресивна България“ Явор Гечев се извини на родителите на деца с увреждания заради обществения отзвук около оттегления законопроект за промени в Закона за личната помощ. Той увери, че нито една от около 13 000 майки лични асистенти няма да бъде ощетена.

„Искам да се извиня за това, което витае в публичното пространство, никой не е искал този аспект на нещата“, заяви Гечев пред Bulgaria ON AIR. Той определи темата като неприятна и недоизказана и призна, че в подготвените текстове има недомислици.

„На нас опозиция не ни трябва, след като сами си причиняваме такива неща“, каза Явор Гечев.

Какво предвиждаше законопроектът

Проектът беше внесен на 10 ноември, а на 13 ноември беше оттеглен от вносителя преди второто четене. Това стана след силно недоволство от страна на родители на деца с увреждания и заявена готовност за протест. За оттеглянето съобщи „Фокус“, като към момента на публикацията липсваше отделно официално изявление от правителството и парламентарната група.

Предложените промени предвиждаха от 2027 г. възнаграждението на личните асистенти да не се увеличава автоматично с минималната работна заплата. В проекта беше записана часова ставка от 5,24 евро за 2027 г., както и отпадане на допълнителното възнаграждение за трудов стаж и професионален опит. Предвиждаше се още трудовите договори да бъдат заменени със специални договори за предоставяне на лична помощ.

Според вносителите така щеше да се разшири възможността личните асистенти да съчетават грижата за близките си с работа на друго място. Родителите обаче изразиха опасения, че промените могат да отслабят трудовата и финансовата им защита.

Гечев постави акцент върху контрола

В изказването си депутатът заяви, че темата трябва да се разглежда в цялост, включително заради твърденията за злоупотреби при освидетелстването от ТЕЛК. Той посочи, че социалните асистенти са около 100 000, а майките лични асистенти са приблизително 13 000.

„Защото ми се струва, че едни хора взимат парите на други хора. Тези, които понякога взимат парите, не им трябват“, каза Гечев, като представи това като проблем на контрола върху социалните разходи, а не като доказан факт за всички случаи.

След оттеглянето на законопроекта не е обявен конкретен срок за внасяне на нов вариант. Гечев коментира и санкциите срещу веригата „Кауфланд“, като призова бизнеса да уважава държавата и да не се оплаква, когато институциите изпълняват задълженията си.

Източници: focus-news.net, bgonair.bg


София / България
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