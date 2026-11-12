Гълъб Донев: Отговорността към живота, здравето и сигурността на хората е водещ принцип във всяко управленско решение

Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда проектобюджета за 2027 г. В дневния ред са включени проектите на законите за бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и Държавното обществено осигуряване, както и проектът на Закон за държавния бюджет.
Сред предложенията на правителството са увеличение на заплатите в бюджетния сектор, ръст на пенсиите и по-високи обезщетения за безработица.
Донев: Бюджетът дава финансово измерение на отговорността
Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев заяви, че решенията по бюджета трябва да бъдат свързани с отговорността към хората.„Отговорността към живота, здравето и сигурността на хората е водещ принцип във всяко управленско решение. Бюджетът е начин тази отговорност да получи своето реално измерение чрез приоритети, политики и конкретни финансови ангажименти“, каза Донев.
Той посочи, че на заседанието предстои да бъдат разгледани трите основни бюджетни проекта за 2027 г. Решенията ще бъдат обсъдени в рамките на тристранния диалог между правителството, работодателските организации и синдикатите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Некадърна гугутка
12:05 12.11.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Йода
12:08 12.11.2026
4 Водещи
12:10 12.11.2026
5 Много Известен Съветски Актьор
12:11 12.11.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
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8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Вива олигархия!
12:20 12.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Гуру Гарабед
12:23 12.11.2026
12 Каполев
12:25 12.11.2026
13 С 300 юро
хората са щастливи и спокойни,а това води до доброто им физическо и психическо здраве.
Само се чудя,защо вие се лакомите за 10000 юро на месец?
12:30 12.11.2026
14 Тоя не е добре!
Оставка чудовища!
12:31 12.11.2026
15 гласувал
12:35 12.11.2026
16 Пловдив
12:39 12.11.2026
17 Лъжи,лъжи,лъжи
12:40 12.11.2026