Гълъб Донев: Отговорността към живота, здравето и сигурността на хората е водещ принцип във всяко управленско решение

Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда проектобюджета за 2027 г. В дневния ред са включени проектите на законите за бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и Държавното обществено осигуряване, както и проектът на Закон за държавния бюджет.

Сред предложенията на правителството са увеличение на заплатите в бюджетния сектор, ръст на пенсиите и по-високи обезщетения за безработица.

Донев: Бюджетът дава финансово измерение на отговорността

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев заяви, че решенията по бюджета трябва да бъдат свързани с отговорността към хората.

„Отговорността към живота, здравето и сигурността на хората е водещ принцип във всяко управленско решение. Бюджетът е начин тази отговорност да получи своето реално измерение чрез приоритети, политики и конкретни финансови ангажименти“, каза Донев.

Той посочи, че на заседанието предстои да бъдат разгледани трите основни бюджетни проекта за 2027 г. Решенията ще бъдат обсъдени в рамките на тристранния диалог между правителството, работодателските организации и синдикатите.