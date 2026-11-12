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Гълъб Донев: Отговорността към живота, здравето и сигурността на хората е водещ принцип във всяко управленско решение

Гълъб Донев: Отговорността към живота, здравето и сигурността на хората е водещ принцип във всяко управленско решение

12 Ноември, 2026 12:04 476 17

  • проектобюджет 2027-
  • гълъб донев-
  • нстс-
  • пенсии-
  • обезщетения за безработица

Социалните партньори разглеждат бюджетите на НЗОК и ДОО, както и държавната план-сметка. Сред предложенията са по-високи заплати, пенсии и обезщетения за безработица

Гълъб Донев: Отговорността към живота, здравето и сигурността на хората е водещ принцип във всяко управленско решение - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда проектобюджета за 2027 г. В дневния ред са включени проектите на законите за бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и Държавното обществено осигуряване, както и проектът на Закон за държавния бюджет.

Сред предложенията на правителството са увеличение на заплатите в бюджетния сектор, ръст на пенсиите и по-високи обезщетения за безработица.

Донев: Бюджетът дава финансово измерение на отговорността

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев заяви, че решенията по бюджета трябва да бъдат свързани с отговорността към хората.

„Отговорността към живота, здравето и сигурността на хората е водещ принцип във всяко управленско решение. Бюджетът е начин тази отговорност да получи своето реално измерение чрез приоритети, политики и конкретни финансови ангажименти“, каза Донев.

Той посочи, че на заседанието предстои да бъдат разгледани трите основни бюджетни проекта за 2027 г. Решенията ще бъдат обсъдени в рамките на тристранния диалог между правителството, работодателските организации и синдикатите.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Некадърна гугутка

    6 2 Отговор
    Този не знае какво говори и върши

    12:05 12.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Йода

    5 1 Отговор
    Жалко ЗКПЧ.

    12:08 12.11.2026

  • 4 Водещи

    8 1 Отговор
    са ви лъжите , клишетата и грабенето - нищо друго от цялата ви там българомразеща алчна сбирщина .

    12:10 12.11.2026

  • 5 Много Известен Съветски Актьор

    7 1 Отговор
    "Гълъб ке долети и ке нацвъка България" Ванга

    12:11 12.11.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Вива олигархия!

    4 1 Отговор
    Тия надминаха бокошишизма по наглост, лъжи и грабеж.

    12:20 12.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Гуру Гарабед

    4 0 Отговор
    Безкрупулен лъжец. Нагъл и некадърен до незобразие. Защо вие хрантутници не си намалите заплатите с 50 процента, съдии ,прокурори,депутати,министри. Нямало пари а ще купувате 1000 автомобила и камиона за 400 милиона евро за армията от лежяци.

    12:23 12.11.2026

  • 12 Каполев

    5 0 Отговор
    Този е рядко нагъл лъжец. Същия лъжлив и некадърен измекяр като крадев.

    12:25 12.11.2026

  • 13 С 300 юро

    2 0 Отговор
    на месец
    хората са щастливи и спокойни,а това води до доброто им физическо и психическо здраве.
    Само се чудя,защо вие се лакомите за 10000 юро на месец?

    12:30 12.11.2026

  • 14 Тоя не е добре!

    5 0 Отговор
    На кой му пука за тъпизми дондеви!
    Оставка чудовища!

    12:31 12.11.2026

  • 15 гласувал

    1 0 Отговор
    Гълъбе ле гълъбе време е да се действа а не само празни приказки и итъркани клишета.А да видим какво ще направите след като е гласувано доверие към вас и президента вече е ваш.Нямате място и милиметър да мръднете настрани или назад.

    12:35 12.11.2026

  • 16 Пловдив

    1 0 Отговор
    Звучи ми ,,като слънцето и въздуха за всяко живо същество.,,от българо съветската дружба,,,не могат да избягат от комунистическото мляко...

    12:39 12.11.2026

  • 17 Лъжи,лъжи,лъжи

    1 0 Отговор
    От едно ЗК ПЧ.Защо тогава намалихте доходите на хората?

    12:40 12.11.2026

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