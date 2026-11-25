Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев обвини премиера Румен Радев за бюджетната политика на правителството и заяви, че кабинетът трябва да изтегли и преработи проекта за Бюджет 2027. Пред журналисти Василев пусна запис с изказване на Радев от предходната седмица, в което премиерът заявява, че управляващите слагат край на оправданията с наследството от предишните кабинети.

„Явно Радев пак излъга“, заяви Василев. По думите му твърдението, че глобата от Европейския съюз в размер на 25 млн. евро е свързана с политиките на предишни правителства, може да бъде опровергано чрез докладите на Европейската комисия.

„В нито един няма проблем със салдото на бюджета, няма процедура по свръхдефицит и няма критики към България, че не е направила достатъчно“, каза Асен Василев.

Той заяви, че в последните доклади е посочено, че Бюджет 2026 не предвижда достатъчно свиване на дефицита. Според Василев правителството е увеличило с 30% средствата за издръжка на администрацията, което по думите му е допринесло за настоящото бюджетно положение.

Критики към Бюджет 2027

Василев определи проекта за Бюджет 2027 като „още по-лош“ от този за 2026 г. Според него заложените политики ще засегнат инвестициите и потреблението и могат да доведат до рецесия.

„Този бюджет е толкова лош, че няма как да бъде поправен в парламента, трябва да бъде изваден, поправен в Министерството на финансите от друг финансов министър, защото Гълъб Донев очевидно не се справя“, заяви лидерът на „Продължаваме промяната“.

Василев твърди, че в проекта е заложено частният сектор да направи инвестиции за 3 млрд. евро повече спрямо 2026 г., да плати 1,5 млрд. евро повече данъци и да увеличи заплатите на работниците с близо 3 млрд. евро.

„Радев е решил, че ще ползва Гълъб Донев докрай, докато не му свали правителството“, каза Василев.

Спор за правилата за ОИК

По повод предложението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за обща инициатива, свързана с правилата за членовете на общинските избирателни комисии, Василев заяви, че подобни промени вече са били предлагани и подкрепяни, но не са получили необходимото мнозинство.

Според него ново предложение би било загуба на парламентарно време, ако не бъде подкрепено от „Продължаваме промяната“.

Източници: novini.bg