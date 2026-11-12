Премахват „Максим“, TUDA и TAXSEE по съдебно решение

ИА „Автомобилна администрация“ предприе действия за премахването на мобилните приложения „Максим“, TUDA и TAXSEE от Google Play и App Store. Мерките са в изпълнение на влязло в сила решение на Административния съд – София-град.

Съдебният акт е решение №27848 от 10 юли 2026 г., постановено по искане на изпълнителния директор на агенцията по реда на чл. 106б от Закона за автомобилните превози. С него съдът разпорежда „да бъде премахнато съдържанието“ на приложенията, качени в MAXIM.PLATFORM и разпространявани чрез официалните магазини на Google и Apple.

В изпълнение на решението ИА „Автомобилна администрация“ е изпратила документа до Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“, Комисията за регулиране на съобщенията и Комисията за защита на потребителите. Институциите трябва да предприемат действия в рамките на своите правомощия.

В резултат на процедурата ГДБОП е уведомила Google Play и App Store за необходимостта приложенията да бъдат премахнати. Съдебното разпореждане е насочено към разпространението им през официалните платформи.

Сигнали за промени в приложенията

Темата беше поставена и от браншови организации, които през август изпратиха сигнал до ИА „Автомобилна администрация“, Министерството на транспорта и съобщенията и КРС. Те посочиха, че при TUDA и TAXSEE са запазени съответните Android идентификатори, но са променени лицата, посочени като издатели.

В сигнала се отбелязва още, че двете приложения са били актуализирани на 18 август 2026 г. Организациите поискаха техническа проверка дали става дума за същите приложения, които са предмет на съдебното решение, и при установена идентичност – пълното му изпълнение.

Към момента потвърденото действие е уведомяването на Google Play и App Store от страна на ГДБОП. Отделен въпрос е кога платформите ще приключат техническата процедура по премахването на приложенията.

Източници: bta.bg, kaldata.com