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Важните новини във ФАКТИ на 12.11.2026 г.

Важните новини във ФАКТИ на 12.11.2026 г.

12 Ноември, 2026 22:30 330 12

  • румен радев-
  • метростанция „цар борис iii“-
  • втори пенсионен стълб-
  • кзк-
  • енергийни компенсации-
  • александър пулев-
  • бюджет 2027-
  • автомагистрала „тракия“-
  • петър волгин-
  • черно море-
  • kaufland българия-
  • корнелия нинова-
  • ам тракия-
  • автомобилна администрация-
  • ксб-
  • васил терзиев-
  • топлофикация-
  • катастрофа на тракия

Премиерът заяви в Дъблин, че няма промяна в отношението към българите в страната. Той настоя Европа да участва пряко в преговорите за Украйна

Важните новини във ФАКТИ на 12.11.2026 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Румен Радев бие тревога: Проблемите със Северна Македония се задълбочават

Няма промяна в отношението на властите в Северна Македония към българите в страната, а проблемите се задълбочават. Това заяви министър-председателят Румен Радев в Дъблин, където представя България на Деветата среща на върха на Европейската политическа общност.

Метростанция „Цар Борис III“ отново приема пътници

Метростанция „Цар Борис III“ в София отново е отворена за пътници. Достъпът до нея е възстановен след извършени необходимите ремонтни дейности в подлезната част.

„Възраждане“ ще предложи отново отпадане на втория стълб

„Възраждане“ за четвърти път ще предложи премахване на втория пенсионен стълб, заяви депутатът Ангел Янчев в предаването „Още от деня“ по БНТ. Той определи системата като „грабеж“ и каза, че според експертите на партията тя не осигурява стабилен и растящ ресурс.

КЗК: От 2015 г. са установени нелоялните търговски практики на „Кауфланд“ спрямо доставчици

По повод на изявленията на изпълнителния директор на „Кауфланд“ с безпрецедентни квалификации на актовете на независим регулаторен орган и твърденията по отношение на бъдещи актове на независимия български съд, Комисията за защита на конкуренцията прави следните уточнения:

Пакет за 2 млрд. евро ще подпомага бизнеса и домакинствата

Правителството подготвя пакет от мерки за 2 млрд. евро в подкрепа на домакинствата, бизнеса, небитовите потребители и енергоемката индустрия. Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев обяви, че пакетът е резултат от срещи с представители на индустрията, работодателските и браншовите организации, както и със синдикатите.

Александър Пулев: Отлив от търговските вериги бързо ще бъде запълнен

Евентуален отлив на търговска верига от България бързо ще бъде компенсиран от конкуренцията. Това заяви вицепремиерът Александър Пулев на фона на спора между правителството и „Кауфланд България“. По думите му пазарът на модерната търговия е „достатъчно доходоносен и ликвиден“.

Панев: Бюджет 2027 крие риск от рецесия и обедняване

Проектобюджетът за 2027 г. може да доведе до рецесия и обедняване, предупреди депутатът от „Демократична България“ Владислав Панев в предаването „Лице в лице“ на bTV. Според него икономическият растеж на България се крепи на потреблението и инвестициите, но страната разчита основно на потреблението.

Нанков: „Тракия“ не е била обработена преди инцидента

Участъкът от автомагистрала „Тракия“, където е станал трагичният инцидент, не е бил обработен предварително и не е била извършена инспекция. Това заяви бившият регионален министър и депутат от ГЕРБ Николай Нанков в предаването „Лице в лице“ по bTV.

Петър Волгин: САЩ и Русия разговарят, Европа скимти пред вратата

Ако Европа иска да участва в разговорите за бъдещето, тя трябва да бъде представлявана от лидери, които са пълна противоположност на сегашните

Красимир Каракачанов: Сигурността в Черно море зависи от края на войната

Трайна сигурност в Черно море не може да има, докато войната в Украйна продължава. Това заяви председателят на ВМРО и бивш министър на отбраната Красимир Каракачанов в предаването „Денят на живо“.

Kaufland България отчита 13,7 млрд. евро принос за 20 години

Участието на изпълнителния директор на Kaufland България Михаил Петров във форум на Сдружението за модерна търговия постави във фокуса данните за мащаба на компанията и ролята ѝ във веригата от производители, доставчици и работодатели. Според икономически доклад, представен от дружеството, за 20 години дейност в България Kaufland е генерирал обща добавена стойност от 13,7 млрд. евро.

Нинова атакува властта заради промените за личните асистенти

Корнелия Нинова атакува управляващото мнозинство заради предложените промени в Закона за личната помощ, които предвиждат замразяване на плащанията към личните асистенти и възможно намаляване на възнагражденията им. Лидерът на „Непокорна България“ заяви, че мерките засягат пряко асистентите на хора с увреждания и майките, които се грижат за болните си деца.

Безплатен престой за колите от катастрофите на „Тракия“

Собствениците на автомобилите, транспортирани до охраняема база край ямболското село Веселиново след верижните катастрофи на автомагистрала „Тракия“, няма да плащат за престоя им. Безплатни са и извозването до базата, както и дейностите по изнасяне на товарите от превозните средства.

Премахват „Максим“, TUDA и TAXSEE по съдебно решение

ИА „Автомобилна администрация“ предприе действия за премахването на мобилните приложения „Максим“, TUDA и TAXSEE от Google Play и App Store. Мерките са в изпълнение на влязло в сила решение на Административния съд – София-град.

КСБ настоява да отпадне забраната за плащания в брой в строителството

Камарата на строителите в България (КСБ) настоява за отпадане на пълната забрана за плащания в брой в строителството, предвидена в преходните и заключителните разпоредби на внесените от правителството промени в Закона за хазарта. Браншовата организация изпрати становище до депутатите от бюджетната и от регионалната комисия в Народното събрание.

Васил Терзиев издаде заповед за премахване на опасните конструкции на Княжевския лифт

Кметът на София Васил Терзиев издаде заповед за премахване на опасните елементи от Княжевския лифт, който не работи от десетилетия. Собственикът на съоръжението – „Въжени линии“ ЕАД, трябва незабавно да предприеме действия за премахване на носещите и теглещите въжета, опасните елементи от въжената система, кабели и други конструкции, които представляват непосредствен риск за хората. За останалите етапи по обезопасяването са предвидени срокове от 30 и 60 дни от връчването на заповедта.

Топлофикация на ръба: може ли София да спаси парното си?

Автор: Борислав Колев, "Климатека"

Оцеляла в катастрофата на „Тракия“ пази жито и стъкла

Жито и парчета стъкло от прозорците още напомнят на Николинка Макаева за катастрофата на автомагистрала „Тракия“. Два дни след сблъсъка тя продължава да ги намира сред вещите си и в джобовете на дрехите си.


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