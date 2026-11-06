6 ноември 2012 г.: Умира Патриарх Максим

На 6 ноември 2012 г. почина патриарх Максим, глава на Българската православна църква. Той носи титлата „Патриарх Български и митрополит Софийски“ от 1971 г. до смъртта си.
Патриарх Максим почина на 98-годишна възраст в болница „Лозенец”. Хиляди българи изпратиха дядо Максим в София в храм „Света Неделя”, както и в катедралния храм „Св. Александър Невски”. Духовният глава на Българската православна църква беше погребан на 9 ноември в Троянския манастир.
Негово Светейшество патриарх Максим беше начело на Българската православна църква 41 години (1971-2012). Той е най-дълго управлявалият БПЦ патриарх.
Българският патриарх Максим (в света Марин Найденов Минков) е роден на 29 октомври 1914 година в село Орешак, Троянско, в благочестивото семейство на Найден Минков Рачев и Пена Борджукова.
Едва завършил прогимназия в родното си село, родителите му дават по-малкия си, дванадесетгодишен син за послушник в недалечния Троянски манастир.
От 1929 до 1935 година учи в Софийската Духовна семинария, която завършва с отличие. През следващите три години Марин е певец и деловодител при храма "Успение Богородично" в Русе. От есента на 1938 година до 1942 година изучава богословие в Софийския университет "Св. Климент Охридски", като през ваканциите е певец, библиотекар и проповедник в Троянската света обител.
На 13 декември 1941 година, през последната година на обучението си, приема в параклиса на Богословския факултет монашески постриг с името Максим, от Ловчанския митрополит Филарет и под духовното старчество на тогавашния игумен на Рилския манастир архимандрит Натанаил. Седмица по-късно в храма на Софийската духовна семинария "Св. Йоан Рилски" е ръкоположен в йеродяконски чин от Врачанския митрополит Паисий.
След кратко служене като митрополитски дякон и проповедник в Ловчанска епархия, е назначен за учител-възпитател в Софийската духовна семинария. На тази длъжност йеродякон Максим е близо пет години - от 1942 до лятото на 1947 година.
Междувременно, на 14 май 1944 г., в Черепишкия манастир "Успение Богородично" се състояло ръкоположението на Максим в йеромонашески чин от Врачанския митрополит Паисий.
На 12 юли 1947 година по решение на Светия Синод е възведен в архимандритско достойнство от Доростолския и Червенски митрополит Михаил.
От 1 септември 1947 до 1 май 1950 година архимандрит Максим е протосингел на Доростоло-Червенската митрополия, след което (до 1955 година) е предстоятел на Българското църковно подворие при Московската патриаршия.
След завръщането си в България от 15 юли 1955 до 1960 година заема поста главен секретар на Св. Синод, като междувременно е и председател на редакционната колегия на Синодалното издателство на Българската православна църква (от 1957 до 1960 година).
Хиротонисан е в епископски сан с титлата "Браницки" на 30 декември 1956 година в Патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски".
На 30 октомври 1960 година е избран, а на 20 ноември е канонически утвърден за Ловчански митрополит.
След смъртта на патриарх Кирил, митрополит Максим е наместник-председател на Св. Синод от 13 март до 4 юли 1971 година.
На 4 юли 1971 година Църковно-народният патриаршески избирателен събор в София с единодушие провъзгласява митрополит Максим за Патриарх на Българската православна църква и Софийски митрополит. На интронизацията му присъстват глави и представители на всички поместни православни църкви.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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5 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ
04:57 06.11.2023
6 Знаещ
05:45 06.11.2023
7 Име
04:06 06.11.2025
8 Патриарх от КГБ - Антихрист
Коментиран от #20
04:15 06.11.2025
9 Лека му пръст
04:16 06.11.2025
10 Ами
05:39 06.11.2025
11 АГАТ а Кристи
Коментиран от #16
05:52 06.11.2025
12 Истина
Коментиран от #14
06:12 06.11.2025
13 От вътрешна сигурност съм
Добър агент и помогнал на немалко хора да им се стъжни живота за дълги години напред !
Няма вече такива кадри като него от старата школа на кгб.
Сегашните шопари - на две-на три инструктаж в посолството и хайде да тровят бг. мам-уняк.
06:49 06.11.2025
14 Питане
До коментар #12 от "Истина":АБСОЛЮТНО ТОЧНО !!!
06:56 06.11.2025
15 бай Митко
Преглеждайки коментарите написани от нечестивци, пълни с хули и омраза, и то в ранни зори ми става ясно, че конкуренцията в Бг-то за по-по-най простак е убийствено жестока! Амин!
Спорен ден!
Коментиран от #18
07:47 06.11.2025
16 12340
До коментар #11 от "АГАТ а Кристи":Максим беше единствения от Св. Синод, който не е бил агент на ДС
Той и Николай с ролекса.
08:10 06.11.2025
17 софиянец
08:36 06.11.2025
18 Баа митко
До коментар #15 от "бай Митко":Малко си объркал хулите и по по най простащината с реалноста е истината колкото и да не ти харесват последните две !
Хайде спорен и на теб.
13:07 06.11.2025
19 безпартиен
18:36 06.11.2025
20 Ама наистина мяза
До коментар #8 от "Патриарх от КГБ - Антихрист":на цвeтнoкoж.
Мургав, с лuлaв вeнeц е,
u не мирише на тамян, а на мокро куче.
03:47 06.11.2026
21 Ей, бембил
Нищо ли ново не можеш да напишеш, че котираш от предишни години?!
Фияндурник!
04:01 06.11.2026