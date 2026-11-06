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6 ноември 2012 г.: Умира Патриарх Максим

6 ноември 2012 г.: Умира Патриарх Максим

6 Ноември, 2026 03:14 410 21

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  • патриарх-
  • църква-
  • българия

Той е начело на църквата ни в най-бурните години на България

6 ноември 2012 г.: Умира Патриарх Максим - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 6 ноември 2012 г. почина патриарх Максим, глава на Българската православна църква. Той носи титлата „Патриарх Български и митрополит Софийски“ от 1971 г. до смъртта си.

Патриарх Максим почина на 98-годишна възраст в болница „Лозенец”. Хиляди българи изпратиха дядо Максим в София в храм „Света Неделя”, както и в катедралния храм „Св. Александър Невски”. Духовният глава на Българската православна църква беше погребан на 9 ноември в Троянския манастир.

Негово Светейшество патриарх Максим беше начело на Българската православна църква 41 години (1971-2012). Той е най-дълго управлявалият БПЦ патриарх.

Българският патриарх Максим (в света Марин Найденов Минков) е роден на 29 октомври 1914 година в село Орешак, Троянско, в благочестивото семейство на Найден Минков Рачев и Пена Борджукова.

Едва завършил прогимназия в родното си село, родителите му дават по-малкия си, дванадесетгодишен син за послушник в недалечния Троянски манастир.

От 1929 до 1935 година учи в Софийската Духовна семинария, която завършва с отличие. През следващите три години Марин е певец и деловодител при храма "Успение Богородично" в Русе. От есента на 1938 година до 1942 година изучава богословие в Софийския университет "Св. Климент Охридски", като през ваканциите е певец, библиотекар и проповедник в Троянската света обител.

На 13 декември 1941 година, през последната година на обучението си, приема в параклиса на Богословския факултет монашески постриг с името Максим, от Ловчанския митрополит Филарет и под духовното старчество на тогавашния игумен на Рилския манастир архимандрит Натанаил. Седмица по-късно в храма на Софийската духовна семинария "Св. Йоан Рилски" е ръкоположен в йеродяконски чин от Врачанския митрополит Паисий.

След кратко служене като митрополитски дякон и проповедник в Ловчанска епархия, е назначен за учител-възпитател в Софийската духовна семинария. На тази длъжност йеродякон Максим е близо пет години - от 1942 до лятото на 1947 година.

Междувременно, на 14 май 1944 г., в Черепишкия манастир "Успение Богородично" се състояло ръкоположението на Максим в йеромонашески чин от Врачанския митрополит Паисий.

На 12 юли 1947 година по решение на Светия Синод е възведен в архимандритско достойнство от Доростолския и Червенски митрополит Михаил.

От 1 септември 1947 до 1 май 1950 година архимандрит Максим е протосингел на Доростоло-Червенската митрополия, след което (до 1955 година) е предстоятел на Българското църковно подворие при Московската патриаршия.

След завръщането си в България от 15 юли 1955 до 1960 година заема поста главен секретар на Св. Синод, като междувременно е и председател на редакционната колегия на Синодалното издателство на Българската православна църква (от 1957 до 1960 година).

Хиротонисан е в епископски сан с титлата "Браницки" на 30 декември 1956 година в Патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски".

На 30 октомври 1960 година е избран, а на 20 ноември е канонически утвърден за Ловчански митрополит.

След смъртта на патриарх Кирил, митрополит Максим е наместник-председател на Св. Синод от 13 март до 4 юли 1971 година.

На 4 юли 1971 година Църковно-народният патриаршески избирателен събор в София с единодушие провъзгласява митрополит Максим за Патриарх на Българската православна църква и Софийски митрополит. На интронизацията му присъстват глави и представители на всички поместни православни църкви.


България
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  • 5 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    10 10 Отговор
    Поклон

    04:57 06.11.2023

  • 6 Знаещ

    10 14 Отговор
    Патриархът болшевик.

    05:45 06.11.2023

  • 7 Име

    4 4 Отговор
    Максим поне имаше визия и осанка, за разлика от сегашния.

    04:06 06.11.2025

  • 8 Патриарх от КГБ - Антихрист

    9 12 Отговор
    Нищо и сега си имаме патриарх българофоб и руски циганин.

    Коментиран от #20

    04:15 06.11.2025

  • 9 Лека му пръст

    9 7 Отговор
    Спаси българската църква от разделение и разграбване! Български патриарх !

    04:16 06.11.2025

  • 10 Ами

    6 8 Отговор
    Генерал от КГБ.

    05:39 06.11.2025

  • 11 АГАТ а Кристи

    7 9 Отговор
    3 метра статия и нищо за предаността му към матушка , КГБ и ДС ...

    Коментиран от #16

    05:52 06.11.2025

  • 12 Истина

    6 8 Отговор
    Дядо МарКсим е избран за "патриарх" от политбюро на ЦК на БКП по предложение на Великия везир Милко Балев, началник на кабинета на Т.Живков и земляк на МарКсим.

    Коментиран от #14

    06:12 06.11.2025

  • 13 От вътрешна сигурност съм

    7 5 Отговор
    Ще го помним вечно !
    Добър агент и помогнал на немалко хора да им се стъжни живота за дълги години напред !
    Няма вече такива кадри като него от старата школа на кгб.
    Сегашните шопари - на две-на три инструктаж в посолството и хайде да тровят бг. мам-уняк.

    06:49 06.11.2025

  • 14 Питане

    6 4 Отговор

    До коментар #12 от "Истина":

    АБСОЛЮТНО ТОЧНО !!!

    06:56 06.11.2025

  • 15 бай Митко

    5 7 Отговор
    Вечна памет на дядо Максим, един достоен българин и духовник! Поклон!

    Преглеждайки коментарите написани от нечестивци, пълни с хули и омраза, и то в ранни зори ми става ясно, че конкуренцията в Бг-то за по-по-най простак е убийствено жестока! Амин!
    Спорен ден!

    Коментиран от #18

    07:47 06.11.2025

  • 16 12340

    3 3 Отговор

    До коментар #11 от "АГАТ а Кристи":

    Максим беше единствения от Св. Синод, който не е бил агент на ДС
    Той и Николай с ролекса.

    08:10 06.11.2025

  • 17 софиянец

    4 4 Отговор
    Дедо Марксим бе добър комунист, редник на Партията- с главно "П", изпълнител на нарежданията на Политбюро на ЦК, формално "безпартиен".Колкото Сендов бе "безпартиен".

    08:36 06.11.2025

  • 18 Баа митко

    0 2 Отговор

    До коментар #15 от "бай Митко":

    Малко си объркал хулите и по по най простащината с реалноста е истината колкото и да не ти харесват последните две !
    Хайде спорен и на теб.

    13:07 06.11.2025

  • 19 безпартиен

    1 1 Отговор
    Това за ДС знаем!Не знаем само какво има в "работното" му дело.

    18:36 06.11.2025

  • 20 Ама наистина мяза

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Патриарх от КГБ - Антихрист":

    на цвeтнoкoж.
    Мургав, с лuлaв вeнeц е,
    u не мирише на тамян, а на мокро куче.

    03:47 06.11.2026

  • 21 Ей, бембил

    1 2 Отговор
    Тебе още литне са те уволнили?
    Нищо ли ново не можеш да напишеш, че котираш от предишни години?!
    Фияндурник!

    04:01 06.11.2026

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