Румънски тир блокира улица в Казанлък след маневра

Румънски тир блокира движението по улица „Тюлбенска“ в Казанлък, след като заседна в тесен участък и закачи покрива на стара сграда. Инцидентът е станал около 15:00 часа.

По информация на Българската национална телевизия камионът е навлязъл в насрещното движение, но не е успял да премине през тесния участък. При маневрата тежкотоварното превозно средство е повредило покривната конструкция на сградата, известна сред местните като „Яхната“.

Камионът е останал в положение „ни напред, ни назад“, а движението в района е блокирано. Предстои специализирана операция по изтеглянето му.

Очевидци на място очакват освобождаването на превозното средство да доведе до допълнителни щети по фасадата и покрива. Улицата ще бъде отворена за движение след изтеглянето на тира.

Източници: bntnews.bg