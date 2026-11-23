Цистерна със сода каустик се е преобърнала при самокатастрофа на пътя Стара Загора – Казанлък. По първоначална информация няма пострадали, но от резервоара на товарния автомобил изтича нафта, а има и лек теч на сода каустик. БНТ съобщи, че сигналът за инцидента е подаден в 13:01 часа.

Зад волана е бил 31-годишен мъж. Направената му проба за употреба на алкохол е отрицателна.

Движението е пренасочено

Заради катастрофата движението в района е напълно спряно. Автомобилите се пренасочват по обходен маршрут през Борилово, Пряпорец и Стара Загора.

На мястото има полицейски екип. Причините за катастрофата се изясняват.

Източници: bntnews.bg