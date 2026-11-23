Цистерна със сода каустик се е преобърнала при самокатастрофа на пътя Стара Загора – Казанлък. По първоначална информация няма пострадали, но от резервоара на товарния автомобил изтича нафта, а има и лек теч на сода каустик. БНТ съобщи, че сигналът за инцидента е подаден в 13:01 часа.
Зад волана е бил 31-годишен мъж. Направената му проба за употреба на алкохол е отрицателна.
Движението е пренасочено
Заради катастрофата движението в района е напълно спряно. Автомобилите се пренасочват по обходен маршрут през Борилово, Пряпорец и Стара Загора.
На мястото има полицейски екип. Причините за катастрофата се изясняват.
Източници: bntnews.bg
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