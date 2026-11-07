Илин Димитров: Дроновете не вредят на туризма у нас

Няма репутационна щета върху българския туризъм заради нападенията с дронове в Черно море. Това заяви министърът на туризма Илин Димитров в ефира на „Събуди се“.
По думите му интересът на световните туроператори към България се увеличава, а страната ни продължава да се възприема като сигурна туристическа дестинация.„По време на изложение в Лондон имах среща с най-големите туроператори, които казаха, че интересът към България се увеличава. Те ни смятат за сигурна дестинация“, заяви Димитров.
Министърът посочи като предимство доброто съотношение между цена и качество. Според него държави като Испания и Италия са изправени пред свръхтуризъм, докато в България този проблем не се наблюдава. На пазара има както бюджетни места за настаняване, така и обекти от висок клас.
Сезонът е с по-високи приходи
Димитров обясни, че туристическият сектор е бил изправен пред сериозно затруднение заради конфликт между голям германски туроператор и авиопревозвач. В резултат България е загубила 220 000 самолетни места.
Въпреки това броят на туристите през сезона е сходен с този от предходната година, а приходите са с 19% по-високи. „Направихме невъзможното да спасим този сезон, но като брой туристи той е сходен на миналия, а като ниво на постъпление – то е 19% по-високо“, каза министърът.
Два пъти повече средства за реклама
В следващия бюджет средствата за маркетинг и реклама на туризма ще бъдат увеличени два пъти. Министерството си е поставило цел да постигне възвръщаемост от 20 евро за всяко похарчено евро.
Димитров заяви, че фокусът ще бъде насочен към привличането на туристи от средния и високия ценови сегмент. Предвижда се и нова система за оценка на туристическия продукт чрез QR кодове в ресторанти, барове, музеи и други обекти.
Системата трябва да влезе в сила след Нова година. Оценките няма да бъдат индивидуални, като данните ще могат да се виждат от кметове, министри и потребители.
Кметовете ще трябва да отделят 50% от събрания туристически данък за реклама и авиосвързаност. Според министъра отделните региони ще решават самостоятелно кои направления да развиват, като запазят своята автентичност.
Няма запитвания за сигурността на „Евровизия“
Илин Димитров заяви още, че няма постъпили запитвания за сигурността на провеждането на „Евровизия“ в България.
Източници: nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мишо
Просто без коментар.
От къде всеки ден все нови таланти ?????
Коментиран от #11
08:58 07.11.2026
2 мун чо
Коментиран от #18
08:59 07.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 чужденец
09:01 07.11.2026
7 Една шефка
Коментиран от #19
09:02 07.11.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Мнение
09:05 07.11.2026
10 Гларус
Коментиран от #29
09:06 07.11.2026
11 Този е голям талант във вече изброените
До коментар #1 от "Мишо":По долу дейности е един от на големите таланти продажници на туристичен продукт с помощта на Бангладеш и други приятелски настроени многомилионни азиатски държави слава богу кърпим положението в заведението. Шегичка.
09:07 07.11.2026
12 разбрахте ли
09:07 07.11.2026
13 Прогресивен умен верен
09:07 07.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Парпърляк
09:10 07.11.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 кога ще си внесем лекари на 500Э
До коментар #7 от "Една шефка":7 Една шефка
10ОТГОВОР
Дроновете не вредят от къде на къде ще вредят колкото вредят азиатците внесени в страната с любезното съдействие на управляващите благодарение на което туризъмът и
-;-
Като няма заплати и ще разчитаме на 500Э непалци
Като нямаме политици и ще разчитаме на леви прогресисти!
Нямането води до доставянето.
кога ще разберем, че комунистите са изроди и читавото отдавна е далече и на Запад!
09:12 07.11.2026
20 Бойкот на Ганьо
Коментиран от #28
09:13 07.11.2026
21 Варна
09:14 07.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Бил на световно изложение в Лондон и
09:15 07.11.2026
25 Истината
09:16 07.11.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Бил на световно изложение в Лондон
09:18 07.11.2026
28 Лично аз
До коментар #20 от "Бойкот на Ганьо":Ходя в Италия ,качество на добра цена
Коментиран от #38
09:22 07.11.2026
29 Пилешки мозък
До коментар #10 от "Гларус":Защото Турция няма граница с Украйна, И е много далече от конфликта.
Коментиран от #42, #50
09:24 07.11.2026
30 Копейко
09:25 07.11.2026
31 Цървул
09:25 07.11.2026
32 ЖЪЛТОПАВЕТ РЕЗИДИВИСТ
Коментиран от #36
09:25 07.11.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Обърка Рейса
До коментар #32 от "ЖЪЛТОПАВЕТ РЕЗИДИВИСТ":Просто Радевистттттт
09:30 07.11.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Кой те
До коментар #28 от "Лично аз":Пита тебе
09:31 07.11.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Мнозина нямат нищо против
09:34 07.11.2026
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 Гларус
До коментар #29 от "Пилешки мозък":А България има граница с Украйна, така ли? Да не би случайно да е заради това, че Русия държи Румъния и България да се върнат към статуса си от 1989 година, а? Или пък, че Турция ще отвърне много сериозно на нарушаването на икономическите им интереси? Да припомням ли как преди време свалиха един руски Су-24 навлязъл за 18 секунди във въздушното пространство на Турция?
09:40 07.11.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Мнозина нямат нищо против
09:52 07.11.2026
45 Мнозина нямат нищо против
До коментар #43 от "Хохо Бохо":Да но ние говорим за Черноморското !
Коментиран от #46
09:53 07.11.2026
46 Черноморието
До коментар #45 от "Мнозина нямат нищо против":Искам да кажа но коректора и той иска нещо негово да каже сорросоид е и той .
09:55 07.11.2026
47 Разбира се
09:57 07.11.2026
48 Черноморието
До коментар #41 от "Българин":Зеленски днеска го има утре го няма.
09:57 07.11.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Истината
10:29 07.11.2026
52 АБЕ
10:45 07.11.2026
53 албибегов
10:50 07.11.2026
54 ИЛИН НЕ САМО ПРИЛИЧА НА ИДЬОТ
10:51 07.11.2026