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Илин Димитров: Дроновете не вредят на туризма у нас
  Тема: Икономика

Илин Димитров: Дроновете не вредят на туризма у нас

7 Ноември, 2026 08:55 904 54

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  • черно море-
  • евровизия

Министърът заяви, че интересът на световните туроператори към България расте, а приходите от туризъм са с 19% по-високи

Илин Димитров: Дроновете не вредят на туризма у нас - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Няма репутационна щета върху българския туризъм заради нападенията с дронове в Черно море. Това заяви министърът на туризма Илин Димитров в ефира на „Събуди се“.

По думите му интересът на световните туроператори към България се увеличава, а страната ни продължава да се възприема като сигурна туристическа дестинация.

„По време на изложение в Лондон имах среща с най-големите туроператори, които казаха, че интересът към България се увеличава. Те ни смятат за сигурна дестинация“, заяви Димитров.

Министърът посочи като предимство доброто съотношение между цена и качество. Според него държави като Испания и Италия са изправени пред свръхтуризъм, докато в България този проблем не се наблюдава. На пазара има както бюджетни места за настаняване, така и обекти от висок клас.

Сезонът е с по-високи приходи

Димитров обясни, че туристическият сектор е бил изправен пред сериозно затруднение заради конфликт между голям германски туроператор и авиопревозвач. В резултат България е загубила 220 000 самолетни места.

Въпреки това броят на туристите през сезона е сходен с този от предходната година, а приходите са с 19% по-високи. „Направихме невъзможното да спасим този сезон, но като брой туристи той е сходен на миналия, а като ниво на постъпление – то е 19% по-високо“, каза министърът.

Два пъти повече средства за реклама

В следващия бюджет средствата за маркетинг и реклама на туризма ще бъдат увеличени два пъти. Министерството си е поставило цел да постигне възвръщаемост от 20 евро за всяко похарчено евро.

Димитров заяви, че фокусът ще бъде насочен към привличането на туристи от средния и високия ценови сегмент. Предвижда се и нова система за оценка на туристическия продукт чрез QR кодове в ресторанти, барове, музеи и други обекти.

Системата трябва да влезе в сила след Нова година. Оценките няма да бъдат индивидуални, като данните ще могат да се виждат от кметове, министри и потребители.

Кметовете ще трябва да отделят 50% от събрания туристически данък за реклама и авиосвързаност. Според министъра отделните региони ще решават самостоятелно кои направления да развиват, като запазят своята автентичност.

Няма запитвания за сигурността на „Евровизия“

Илин Димитров заяви още, че няма постъпили запитвания за сигурността на провеждането на „Евровизия“ в България.

„Това е много важно събитие за страната ни и ще бъдем във фокуса на Европа. Работим в посока да покажем красотата на България“, допълни министърът.

Източници: nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мишо

    34 1 Отговор
    Илин Димитров: Дроновете не вредят на туризма у нас
    Просто без коментар.
    От къде всеки ден все нови таланти ?????

    Коментиран от #11

    08:58 07.11.2026

  • 2 мун чо

    22 4 Отговор
    руските дронове са приятелски огън,може да ни унищожат,но ние сме руски роби!

    Коментиран от #18

    08:59 07.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 чужденец

    27 1 Отговор
    Така , ами . Даже чужденците ще идват още повече. Всеки ще иска да докосне дрон, да види наживо взривени кораби , да плува сред измрели морски обитатели и какво ли още не.

    09:01 07.11.2026

  • 7 Една шефка

    13 4 Отговор
    Дроновете не вредят от къде на къде ще вредят колкото вредят азиатците внесени в страната с любезното съдействие на управляващите благодарение на което туризъмът и ученията цъфнаха и вързаха особено туризъмът беше в особен възход сега !

    Коментиран от #19

    09:02 07.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Мнение

    14 0 Отговор
    Не те само допринасят за развитието на икономиката и привличат нови туристически групи.😂😂😂

    09:05 07.11.2026

  • 10 Гларус

    27 1 Отговор
    Бодряшки коментар на Димитров в стил ,,успехите на социалистическа България" по времето на Живков. Репутационните щети не са само по туризма, но и по правителството. Някой задава ли си въпроса защо няма ударени кораби в турската икономическа зона на Черно море?

    Коментиран от #29

    09:06 07.11.2026

  • 11 Този е голям талант във вече изброените

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Мишо":

    По долу дейности е един от на големите таланти продажници на туристичен продукт с помощта на Бангладеш и други приятелски настроени многомилионни азиатски държави слава богу кърпим положението в заведението. Шегичка.

    09:07 07.11.2026

  • 12 разбрахте ли

    13 1 Отговор
    Дроновете ще пускат на туристите цветя и рози !!!

    09:07 07.11.2026

  • 13 Прогресивен умен верен

    12 1 Отговор
    Пословично " умен" прогрес е този. Дали знае чии са дроновете.

    09:07 07.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Парпърляк

    12 1 Отговор
    Туризма у нас сам си вреди, няма нужда от дронове

    09:10 07.11.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 кога ще си внесем лекари на 500Э

    10 2 Отговор

    До коментар #7 от "Една шефка":

    7 Една шефка
    10ОТГОВОР
    Дроновете не вредят от къде на къде ще вредят колкото вредят азиатците внесени в страната с любезното съдействие на управляващите благодарение на което туризъмът и
    -;-
    Като няма заплати и ще разчитаме на 500Э непалци
    Като нямаме политици и ще разчитаме на леви прогресисти!
    Нямането води до доставянето.

    кога ще разберем, че комунистите са изроди и читавото отдавна е далече и на Запад!

    09:12 07.11.2026

  • 20 Бойкот на Ганьо

    15 0 Отговор
    Всеки нормален европеец или дори българин предпочита да отиде в Гърция или Турция отколкото в България при алчният Ганьо

    Коментиран от #28

    09:13 07.11.2026

  • 21 Варна

    11 0 Отговор
    Наглоста им няма край!!!

    09:14 07.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Бил на световно изложение в Лондон и

    7 2 Отговор
    На други места по света и у нас от където дроновете гърмят корабите с контейнерите с коледната украса и после тия контейнери никой не смее да ги отвори да я видим тази украса бе !.

    09:15 07.11.2026

  • 25 Истината

    11 0 Отговор
    Потопените кораби до българският като почнат да изпускат мазут и отрови друга песен ще запееш

    09:16 07.11.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Бил на световно изложение в Лондон

    6 1 Отговор
    После се чудим защо всички натовски учения все в България се провеждат дано са дали НАТО някой лев за това макар че не ми се вярва но все пак си е туристическо мероприятие без друго.

    09:18 07.11.2026

  • 28 Лично аз

    7 2 Отговор

    До коментар #20 от "Бойкот на Ганьо":

    Ходя в Италия ,качество на добра цена

    Коментиран от #38

    09:22 07.11.2026

  • 29 Пилешки мозък

    1 10 Отговор

    До коментар #10 от "Гларус":

    Защото Турция няма граница с Украйна, И е много далече от конфликта.

    Коментиран от #42, #50

    09:24 07.11.2026

  • 30 Копейко

    7 1 Отговор
    Тьотя каза ако искаме да гледаме украински дронове да ходим в расията

    09:25 07.11.2026

  • 31 Цървул

    10 1 Отговор
    Да ! Като изплува дрон , викайте първо туристите да го огледат и да се снимат с него . Може и да раздавате части от дрона на желаещи .

    09:25 07.11.2026

  • 32 ЖЪЛТОПАВЕТ РЕЗИДИВИСТ

    6 0 Отговор
    Даже помагат много на туризма!?!?!?

    Коментиран от #36

    09:25 07.11.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Обърка Рейса

    4 0 Отговор

    До коментар #32 от "ЖЪЛТОПАВЕТ РЕЗИДИВИСТ":

    Просто Радевистттттт

    09:30 07.11.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Кой те

    1 4 Отговор

    До коментар #28 от "Лично аз":

    Пита тебе

    09:31 07.11.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Мнозина нямат нищо против

    4 3 Отговор
    Световните изложения по туризъм да са в Лондон а повечето учения на НАТО с участието на многонационални сили в това число и турски да са в БГ. ...

    09:34 07.11.2026

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Гларус

    6 2 Отговор

    До коментар #29 от "Пилешки мозък":

    А България има граница с Украйна, така ли? Да не би случайно да е заради това, че Русия държи Румъния и България да се върнат към статуса си от 1989 година, а? Или пък, че Турция ще отвърне много сериозно на нарушаването на икономическите им интереси? Да припомням ли как преди време свалиха един руски Су-24 навлязъл за 18 секунди във въздушното пространство на Турция?

    09:40 07.11.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Мнозина нямат нищо против

    2 0 Отговор
    че се слагат минуси на конвейер. Промишлено производство 21 век.

    09:52 07.11.2026

  • 45 Мнозина нямат нищо против

    2 0 Отговор

    До коментар #43 от "Хохо Бохо":

    Да но ние говорим за Черноморското !

    Коментиран от #46

    09:53 07.11.2026

  • 46 Черноморието

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Мнозина нямат нищо против":

    Искам да кажа но коректора и той иска нещо негово да каже сорросоид е и той .

    09:55 07.11.2026

  • 47 Разбира се

    1 2 Отговор
    И ракети от изток да се взривяват тук,пак някои ще казват че е добре и ще искат народен съд и Белене!

    09:57 07.11.2026

  • 48 Черноморието

    3 1 Отговор

    До коментар #41 от "Българин":

    Зеленски днеска го има утре го няма.

    09:57 07.11.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Истината

    0 2 Отговор
    Хич!!! Напротив, привличат все повече руZките почитатели от вътрешността на страната да видят от близо братските дронове.

    10:29 07.11.2026

  • 52 АБЕ

    0 0 Отговор
    Ти наистина ли си мноо пpoZD.

    10:45 07.11.2026

  • 53 албибегов

    0 0 Отговор
    даже ги увеличава!

    10:50 07.11.2026

  • 54 ИЛИН НЕ САМО ПРИЛИЧА НА ИДЬОТ

    0 0 Отговор
    НО И Е ТАКЪВ !

    10:51 07.11.2026

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