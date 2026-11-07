Илин Димитров: Дроновете не вредят на туризма у нас

Няма репутационна щета върху българския туризъм заради нападенията с дронове в Черно море. Това заяви министърът на туризма Илин Димитров в ефира на „Събуди се“.

По думите му интересът на световните туроператори към България се увеличава, а страната ни продължава да се възприема като сигурна туристическа дестинация.

„По време на изложение в Лондон имах среща с най-големите туроператори, които казаха, че интересът към България се увеличава. Те ни смятат за сигурна дестинация“, заяви Димитров.

Министърът посочи като предимство доброто съотношение между цена и качество. Според него държави като Испания и Италия са изправени пред свръхтуризъм, докато в България този проблем не се наблюдава. На пазара има както бюджетни места за настаняване, така и обекти от висок клас.

Сезонът е с по-високи приходи

Димитров обясни, че туристическият сектор е бил изправен пред сериозно затруднение заради конфликт между голям германски туроператор и авиопревозвач. В резултат България е загубила 220 000 самолетни места.

Въпреки това броят на туристите през сезона е сходен с този от предходната година, а приходите са с 19% по-високи. „Направихме невъзможното да спасим този сезон, но като брой туристи той е сходен на миналия, а като ниво на постъпление – то е 19% по-високо“, каза министърът.

Два пъти повече средства за реклама

В следващия бюджет средствата за маркетинг и реклама на туризма ще бъдат увеличени два пъти. Министерството си е поставило цел да постигне възвръщаемост от 20 евро за всяко похарчено евро.

Димитров заяви, че фокусът ще бъде насочен към привличането на туристи от средния и високия ценови сегмент. Предвижда се и нова система за оценка на туристическия продукт чрез QR кодове в ресторанти, барове, музеи и други обекти.

Системата трябва да влезе в сила след Нова година. Оценките няма да бъдат индивидуални, като данните ще могат да се виждат от кметове, министри и потребители.

Кметовете ще трябва да отделят 50% от събрания туристически данък за реклама и авиосвързаност. Според министъра отделните региони ще решават самостоятелно кои направления да развиват, като запазят своята автентичност.

Няма запитвания за сигурността на „Евровизия“

Илин Димитров заяви още, че няма постъпили запитвания за сигурността на провеждането на „Евровизия“ в България.

„Това е много важно събитие за страната ни и ще бъдем във фокуса на Европа. Работим в посока да покажем красотата на България“, допълни министърът.

Източници: nova.bg