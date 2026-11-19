Финансирането на културата не трябва да се разглежда като бизнес начинание, а като държавна задача, заяви министърът на културата Евтим Милошев. В студиото на „Денят започва“ той представи параметрите на проектобюджета за 2027 г. и постави акцент върху контрола върху разпределението на средствата.

„Финансирането на културата не е бизнес начинание, а държавна задача“, каза Милошев. По думите му в тази сфера не се търси пряка финансова възвръщаемост, а въздействието на културата върху обществото.

307 млн. евро за култура през 2027 г.

Проектобюджетът за култура е 307 млн. евро. Увеличението спрямо 2026 г. е 38 млн. евро, което представлява ръст от 14,1%. Милошев определи средствата като най-големия бюджет в историята на Министерството на културата.

„Това в никакъв случай не е индексиране, а начин на управление на културния сектор“, заяви министърът. Той посочи, че ръстът на парите за култура е по-голям от ръста на икономиката и го определи като резултат от политиката на кабинета.

Сумата е заложена в проекта за държавния бюджет за 2027 г., който беше одобрен от Министерския съвет. Следва законопроектът да бъде разгледан от Народното събрание.

Министърът настоява за контрол върху разходите

Милошев заяви, че за последните шест месеца е установил непрозрачност и липса на ясна финансова логика при разпределението на средствата в различни направления - сценични изкуства, читалища и музеи.

Според него увеличаването на бюджета само по себе си няма да реши проблемите, ако липсва ясна посока и добро управление на ресурсите. „Ако нямаме ясна посока, каквито и средства да се наливат, няма да стане по-добре“, каза министърът.

По отношение на Националния фонд „Култура“ Милошев заяви, че е имало непрозрачност при разпределянето на средствата. Той посочи, че част от проектите са били законосъобразни, но според него нецелесъобразни, и даде примери с финансирани прояви, които по думите му не са постигнали очаквания обществен ефект.

Министърът каза още, че е поискал да бъде въведен мониторинг върху проектите, но това е било определено като административен натиск. По думите му не е възможно средствата да се разпределят децентрализирано, а отговорността за изразходването им впоследствие да се търси централизирано от Министерството на културата.