България може да разполага с минимум 6,2 милиарда евро за подпомагане на доходите на земеделските производители през периода 2028–2034 г. Средствата са част от предложението на Европейската комисия за следващата многогодишна финансова рамка на Европейския съюз.

Разчетите бяха представени от Марио Милушев, директор за стратегическите планове по Общата селскостопанска политика в Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия. Данните бяха обсъдени по време на форуми за бъдещето на земеделската политика в Монтана и Стара Загора.

Общият финансов пакет за България по бъдещия План за национално и регионално партньорство се изчислява на 20,4 милиарда евро. Минимум 6,2 милиарда евро са отделени за директна подкрепа на доходите на фермерите, а над 13 милиарда евро остават в необособената част на плана. От нея държавата ще може да насочва средства към различни национални политики.

За развитието на селските райони са предвидени поне 1,42 милиарда евро. Допълнително над 1,3 милиарда евро могат да бъдат предоставени предварително чрез европейските средства за гъвкавост. Европейската комисия уточнява, че параметрите не са окончателен бюджет и ще се променят в хода на преговорите между държавите членки.

Предлага се таван от 100 000 евро

На европейско равнище предложението предвижда 293,7 милиарда евро за подпомагане на доходите на земеделските производители. В същото време резервът за селскостопански кризи може да бъде намален с 30% – от 6,3 милиарда на 4,41 милиарда евро.

Новата рамка предвижда прогресивно намаляване на базовата подкрепа за големите стопанства. Първоначалният проект включва орязване на плащанията за ферми, които получават над 20 000 евро годишно, и максимален таван от 100 000 евро на стопанство. Праговете и задължителното им прилагане във всички държави все още се обсъждат.

Предложените базови плащания са между 130 и 240 евро на хектар. Предвиждат се допълнителни механизми за млади фермери, жени в земеделието и стопанства в райони с природни ограничения. Малките стопанства могат да получават еднократно до 3000 евро, а фермерите, които преминават към устойчиви земеделски системи – до 200 000 евро.

Напояването и достъпът до земя са сред слабостите

Европейският анализ определя като основни проблеми пред България ниската конкурентоспособност на малките и средните стопанства, ограничения достъп до кредити и технологии и липсата на реално коопериране между производителите.

Посочени са още слабата позиция на фермерите във веригата за доставки, обезлюдяването и застаряването на селските райони, недостатъчната инфраструктура и високите нива на бедност. Остарелите напоителни системи са определени като пречка пред устойчивото развитие на сектора, наред с климатичните промени, деградацията на почвите и замърсяването на водите.

Сред затрудненията за младите хора са достъпът до земя, сложните процедури по наследяване на стопанства, по-ниските доходи и банковите ограничения. „Бъдещето на българското земеделие трябва да се гради чрез открит диалог и с активното участие на земеделските производители“, заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски.

Националният план трябва да бъде внесен до 2028 г.

Задължителните консултации със заинтересованите страни трябва да приключат до второто тримесечие на 2027 г. Неформалният диалог между Европейската комисия и българските власти ще продължи до юни 2027 г., след което България ще може да представи националния си план.

Крайният срок за внасяне на плановете е 31 януари 2028 г., а одобрението трябва да приключи до 31 юли същата година. Финалният размер на средствата и условията за тяхното усвояване ще зависят от окончателното споразумение за бюджета на Европейския съюз и от качеството на българския план.