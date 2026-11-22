България може да съхранява произведеното зърно още една година, ако износът бъде сериозно затруднен, но подобен сценарий не трябва да се допуска. Това заяви председателят на парламентарната комисия по земеделие, храните и горите Явор Гечев пред bTV.

По думите му повишаването на риска за корабоплаването в Черно море води до по-високи транспортни разходи и застраховки. Част от корабните компании избягват да навлизат в района, което затруднява движението на българската земеделска продукция.

„България може да издържи още една година със складирано зърно, но това не трябва да стигне дотам. Проблемът не е само за България“, заяви Гечев.

Той подчерта, че не вижда непосредствена заплаха за българската територия, териториалните води и пристанищата. Сред рисковете обаче посочи проблемите с GPS сигналите, ограниченията в района и движението на търговски и риболовни кораби в едни и същи морски пространства.

„Няма и преки заплахи за териториалните води и българските пристанища. Но другият въпрос е, че застраховките и отказът на корабни компании да влизат изобщо в Черно море нарастват“, каза председателят на земеделската комисия.

По-голямата част от зърното е за износ

България произвежда между 6,5 и 7 милиона тона зърно годишно, а в отделни години количествата достигат до 9 милиона тона. Вътрешното потребление е малко над 1 милион тона, а останалата продукция се изнася.

В износа влизат пшеница, царевица, слънчоглед и други обемни зърнени култури. Основният маршрут е по море, докато другата важна посока е по Дунав. Този път също е затруднен заради маловодието на реката.

Според Гечев последиците се усещат най-вече от земеделските производители, тъй като по-високите разходи за транспорт и застраховки намаляват възможностите за износ. Той не очаква това да доведе до пряко поскъпване на храните на вътрешния пазар.

Рискът засяга и пазарите извън България

Гечев предупреди, че продължителното нарушаване на търговските потоци може да създаде проблеми с предлагането на пшеница в региони, които не разполагат със собствено производство. Сред големите потребители на зърно той посочи държавите в Африка, Близкия изток и Далечния изток.

По думите му Русия е най-големият производител в Черноморския регион, а Украйна също е сред водещите производители. Затова блокирането или оскъпяването на морските маршрути има последици, които надхвърлят българския пазар.

„Светът с тези войни не може да изкара много дълго. Цената, която се плаща от света, е прекалено голяма и я плащат гражданите“, коментира Гечев.

Източници: btvnovinite.bg