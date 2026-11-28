Земеделски производители от община Генерал Тошево протестират с тежка техника срещу намерението за добив на природен газ в района. Акцията е организирана от Асоциацията на българските зърнопроизводители – 2006 и е в защита на земеделските земи и водните ресурси в Добруджа.

Техниката е започнала да се събира около 9:00 часа в района на железопътната гара. След това изходът на града към Добрич е бил затворен, а трактори и автомобили са се придвижили в колона, дълга няколко километра. Машините са спрели пред сградата на Община Генерал Тошево.

Протестът съвпада с последното обществено обсъждане на инвестиционното предложение за разработване на находище „Спасово“ в блок „Добрич“. Срещата е насрочена за 11:00 часа в сградата на общината. В рамките на процедурата вече са проведени обсъждания в четири населени места от общината на 11 и 12 ноември.

Какво предвижда проектът

Предложението на „Регионална газова компания“ ЕАД предвижда проучване и добив на природен газ в четири участъка – „Рогозина“, „Чернооково“, „Калина“ и „Рогозина изток“. Земеделските производители изразяват опасения от възможното въздействие на дейностите върху плодородните почви и подземните води.

Темата отново разделя местната общност, след като през 2017 г. в община Генерал Тошево беше проведен местен референдум. Тогава 96,91% от гласувалите се обявиха против общината да одобрява устройствени планове за проучване, добив и преработка на подземни богатства, включително природен газ.

Процедурата продължава след съдебен спор

Инвестиционното предложение е било разглеждано и преди. След първоначален отказ на Регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна инвеститорът е обжалвал решението. Впоследствие отказът е отменен по съдебен ред, а през юли 2022 г. Върховният административен съд е потвърдил връщането на преписката за ново разглеждане.

Сега процедурата продължава с актуализирана и допълнена документация по оценката на въздействието върху околната среда. След общественото обсъждане компетентните органи трябва да разгледат постъпилите становища и възражения, преди да бъде взето решение по проекта.

Източници: bta.bg, pronewsdobrich.bg, 24plovdiv.bg