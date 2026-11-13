Родители са против промени в личната помощ

Родители на деца с увреждания и лични асистенти възразяват срещу предложени промени в Закона за личната помощ. Проектът предвижда нов начин на заплащане и замяна на трудовите договори със специални договори, което предизвиква опасения от по-ниски доходи и загуба на социални права.

В репортаж на NOVA майка на дете с увреждане заяви, че настоящият ѝ трудов договор гарантира права при болничен и майчинство. „Този законопроект ни лишава от нашите социални права. Сега сме на трудови договори и имаме права на обезщетения за болничен, майчински“, каза Десислава.

Родителите не могат реално да работят на друго място

Недоволните семейства посочват, че по действащите правила личните асистенти могат формално да имат и друга работа. Според тях тази възможност обаче трудно се използва, тъй като грижите за децата с увреждания изискват постоянно присъствие и значителна ангажираност.

Допълнително притеснение е предложението възнагражденията на личните асистенти да не бъдат обвързани с минималната работна заплата. Родителите се опасяват, че ако минималното възнаграждение бъде увеличено през 2027 г., техните доходи могат да останат на равнището от 2026 г.

„Не могат да покрият само терапиите“

Семействата поставят и въпроса дали управляващите са запознати с реалните разходи за отглеждането на дете с увреждане. Майка разказа, че нейната заплата и ТЕЛК-ът на дъщеря ѝ не са достатъчни дори за терапиите, които детето посещава.

„Моята заплата и ТЕЛК-ът на моята дъщеря не могат да покрият само терапиите, които посещава.“

По думите ѝ в тази сума не влизат разходите за храна, дрехи и играчки. Заради предложените промени родители и лични асистенти обсъждат възможността за протест.

Източници: novini.bg