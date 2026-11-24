Акциз до 6000 евро за мощни автомобили и ограничения за домашната ракия одобри на второ четене Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание. Промените са част от законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове.

Новият акциз ще се прилага за леки автомобили с максимална полезна мощност на двигателя с вътрешно горене най-малко 250 kW, или 340 конски сили. Предвидени са четири ставки: 500 евро за автомобили от 250 до 300 kW, 1500 евро за тези от 300,1 до 350 kW, 3000 евро за мощност между 350,1 и 500 kW и 6000 евро за автомобили над 500 kW.

Предложение на Константин Проданов и Стефан Белчев от „Прогресивна България“ разширява обхвата и към употребяваните автомобили. Акциз ще се дължи при внос или въвеждане в страната на нов или употребяван автомобил, както и при придобиване на вече регистрирана в България кола, за която налогът не е платен.

При употребяваните автомобили размерът ще се определя чрез коефициент за остатъчната данъчна стойност. Той ще се изчислява според текущата пазарна стойност, посочена в договор за покупко-продажба или лизинг, и първоначалната стойност, доказана с фактура, договор за лизинг или друг официален документ. Задължението ще възниква при първото последващо прехвърляне на собствеността. При следващи продажби на автомобил с платен акциз ново плащане няма да се дължи.

От режима са изключени изцяло електрическите автомобили, както и специализираните превозни средства със служебно предназначение – линейки, противопожарни автомобили и автомобили със специален режим на движение. При хибридите ще се отчита само мощността на двигателя с вътрешно горене.

Ограничение за домашната ракия

Комисията одобри и нова редакция на текста за домашната ракия. В помещения, в които се извършва стопанска дейност, се забраняват държането, възмездното предлагане и продажбата на ракия, произведена в специализирани малки обекти за дестилиране. Забраната няма да се отнася единствено за държането на количества до 30 литра.

Първоначалното предложение на Проданов и Белчев предвиждаше изключението да важи за количества до 30 литра, но формулировката беше променена след обсъждането. Проданов определи първоначалния текст като „технически не издържан“ и заяви, че финалната му редакция ще бъде прецизирана от референтите.

Десислава Танева от ГЕРБ-СДС предложи допълнителни изключения при сватби, абитуриентски балове, кръщенета и други събития. Това предложение не беше прието. Комисията отхвърли и предложението на Атидже Алиева-Вели от ДПС текстът за домашната ракия да отпадне.

Други промени в акцизното законодателство

Законопроектът въвежда правила за реализацията в търговската мрежа на акцизни стоки, облепени с бандерол, който действа до въвеждането на нов образец. Предвижда се краен срок за продажбата на засегнатите тютюневи изделия и алкохолни напитки.

Включени са и мерки за засилване на митническия контрол, ограничаване на отклонението от облагане с акциз и актуализиране на глобите и имуществените санкции при нарушения. След приемането от комисията текстовете предстои да бъдат разгледани и в пленарната зала.

Източници: bta.bg