След натиск от майки Гълъб Донев изтегли промените в Закона за личната помощ

Промените в Закона за личната помощ ще бъдат оттеглени и преработени, е заявил Гълъб Донев по време на среща с родители на деца с увреждания в парламента.

За думите му е съобщила една от майките, участвали в разговорите. bTV съобщи, че нейни източници в Министерството на финансите са потвърдили информацията. Срещата между родителите и представителите на институциите продължава.

Родителите настояват да запазят трудовите си права

Недоволството е свързано с предложени промени в Закона за личната помощ. Семействата се опасяват, че новите текстове могат да засегнат възможността им да бъдат лични асистенти на собствените си деца и да ограничат трудовите и социалните им права.

Майките настояват да могат да продължат да работят на осемчасов трудов договор, докато полагат грижи за децата си. Те подчертават, че не искат специално отношение, а сигурност и възможност да продължат да се грижат за семействата си.

„Не може, господин Радев, да ни предаде така. Ние си гледаме децата, не искаме нищо повече“, заяви една от майките пред bTV.

Към момента е потвърдено, че предложените промени ще бъдат оттеглени и преработени. Допълнителни подробности за новия вариант на текстовете и сроковете за представянето му не са съобщени.

Източници: btvnovinite.bg