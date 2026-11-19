Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев публикува видео, в което хвърля проекта за държавния бюджет за 2027 г. в кош за отпадъци. Във видеото преди това гълъб го нацапва, а политическото послание е насочено срещу финансовата рамка, която предстои да бъде обсъдена в пленарната зала.

Финалът на видеото е свързан с излизането на GTA VI. Василев препоръчва „да играем“, като представя новата игра като добра новина на фона на спора около бюджета.

Проектобюджетът за 2027 г. беше одобрен на първо четене от парламентарната комисия по бюджет и финанси на 17 ноември. На 19 ноември финансовата рамка получи подкрепа и от други постоянни комисии на Народното събрание. Предстои дебатът в пленарната зала.

Разчетите предвиждат приходи от 51,07 млрд. евро, разходи от 55,97 млрд. евро и дефицит от 3,5 процента. Максималният нов държавен дълг е планиран да достигне 8,6 млрд. евро. По време на обсъждането Василев носеше вратовръзка с пера, която обясни с мястото на перата в бюджетната комисия.

GTA VI излезе след 13 години чакане

GTA VI се появи на пазара на 19 ноември, 13 години след предшественика си GTA V. Според оценки, цитирани от медии, играта е надхвърлила 17 милиона продадени копия и е генерирала 1,65 млрд. долара приходи още в първите часове на разпространението си.

Източници: news.bg, nova.bg, bta.bg