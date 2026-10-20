Хеликоптер откара в София мъж с тежка травма от ъглошлайф

64-годишен мъж от маданското село Лещак е транспортиран с медицински хеликоптер от Смолян до столичната болница „Софиямед“ след тежък инцидент с ъглошлайф. При постъпването му в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ е установена частична ампутация на лявата предмишница с увреждане на нервно-съдов сноп и сухожилия.

Мъжът е приет в Спешното отделение в 13:15 часа, след като е бил докаран от екип на Центъра за спешна медицинска помощ. След прегледите и първичната хирургична обработка на раната лекарите са преценили, че е необходимо пациентът да бъде насочен към специализирана клиника в София.

Той ще бъде приет в Клиниката по хирургия на ръка и реконструктивна хирургия на УМБАЛ „Софиямед“, където предстои спешна оперативна намеса. Подробности за състоянието му след операцията не са съобщени.

Десето кацане на площадката в Смолян

Това е десетото кацане на медицински хеликоптер на площадката до смолянската болница, съобщи началникът на Спешното отделение д-р Васил Гривнев. Първото е било на 20 април 2026 г., когато пациент е бил транспортиран до столичната болница „Пирогов“.

„Въздушният медицински транспорт осигурява по-високо ниво на компетентност на транспортиращия екип и по-голяма сигурност за пациентите“, каза д-р Гривнев.

По думите му процедурата по организиране на полет все още е тромава. Активирането на хеликоптера и координацията между отделните звена отнемат между един и два часа до пристигането му в Смолян. Според д-р Гривнев това време трябва да бъде съкратено, а процедурата за осигуряване на въздушен медицински транспорт да бъде улеснена.

Източници: bta.bg