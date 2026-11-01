Свлачище затвори пътя Юндола – Якоруда – Разлог

Движението по пътя Юндола – Якоруда – Разлог е ограничено и в двете посоки заради свличане на пътната настилка. Забраната е въведена от 14:00 часа на 1 ноември и е планирана да остане в сила до 14:00 часа на 3 ноември.

Ограничението започва на територията на Пазарджишка област, в района на Юндола. Затворен е участък от път II-84 между километър 61 при отклонението за село Аврамово и километър 97 при разклона за село Елешница. Така временно е прекъснато движението по около 36 километра от трасето.

Автомобилите, които пътуват към Гоце Делчев, трябва да се отклонят при Аврамово и да продължат към Доспат, а след това да използват път III-197 до Гоце Делчев.

В обратна посока към Велинград обходният маршрут е по-дълъг. От Гоце Делчев се продължава по път III-197 до Доспат, след това по път II-37 до отклонението за Сърница и по път III-843 до Велинград.

Шофьорите трябва да предвидят повече време за пътуване, да следват указанията на пътната сигнализация и да се движат с повишено внимание по обходните маршрути. Движението ще бъде възстановено след изтичане на ограничението, ако състоянието на настилката и необходимите действия по обезопасяване позволят това.